Țara europeană care elimină taxele pe cafea, ciocolată și cărți, pentru a veni în sprijinul cetățenilor

Cafea și ciocolatp
Guvernul danez a anunţat eliminarea taxelor pe cafea şi ciocolată, aceasta din urmă acoperind mai multe dulciuri, pentru a veni în spirjinul gospodăriilor afectate de creşterea preţurilor la alimente, informează AFP.

„Am ales ceva ce are un efect imediat asupra danezilor, care pot resimţi imediat că au mai mulţi bani la dispoziţie”, a explicat vicepremierul Troels Lund Poulsen, care este şi Ministrul Apărării şi şeful partidului liberal.

După această eliminare, pachetul de cafea vândut în Danemarca va costa cu cinci coroane mai puţin (66 eurocenţi).

Considerat cel mai vechi impozit din Danemarca, taxa pe ciocolată se aplică tuturor produselor care conţin cacao, dar şi dulciurilor, fructelor confiate şi gumei de mestecat. Această taxă variază între 3 şi 3,5 euro, în funcţie de conţinutul de zahăr al alimentului.

Potrivit datelor statistice naţionale, în luna iulie, preţul ciocolatei a înregistrat o creştere de 25,3% în ritm anual în Danemarca. La rândul său, cafeaua s-a scumpit cu 35,5%. Per total, preţurile alimentare au înregistrat un salt de 6,5% în ritm anual.

Eliminarea acestor taxe ar urma să se traducă printr-un minus de 2,4 milioane de coroane (321 milioane de euro) pentru finanţele publice ale Danemarcei.

Danemarca a anunțat, de asemenea, în urmă cu două zile că, pentru a încuraja lectura, Guvernul danez vrea să elimine Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) la cărţi, care în prezent este fixată la 25%, a anunţat miercuri ministrul Culturii, Jakob Engel-Schmidt.

 

 

