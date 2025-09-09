Live TV

Țara în care Crăciunul vine mai devreme: șeful statului spune că apără astfel „dreptul la fericire” al cetățenilor

Santa Claus in Venezuela
21 decembrie 2024, Venezuela, Caracas: Un bărbat îmbrăcat în Moș Crăciun distribuie jucării copiilor dintr-un cartier sărac cunoscut sub numele de „COTA 905”. Foto: Profimedia

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunţat luni că va avansa prin decret începutul sărbătorilor de Crăciun la 1 octombrie, o practică obişnuită în ţara sa.

„Vom aplica formula din anii precedenţi, care a avut un efect foarte pozitiv asupra economiei, culturii, bucuriei, fericirii (...). Crăciunul în Venezuela începe pe 1 octombrie”, a declarat Nicolas Maduro în cadrul emisiunii sale televizate săptămânale, scrie News.ro.

Şeful statului socialist este obişnuit cu acest lucru. Anul trecut, el a devansat deja începutul sărbătorilor de Crăciun la 1 octombrie, în plină criză politică legată de realegerea sa contestată. El a „lansat” Crăciunul şi în octombrie sau noiembrie în 2019, 2020 şi 2023.

Anul acesta, Nicolas Maduro a declarat că apără „dreptul la fericire” al venezuelenilor, în momentul în care Statele Unite au trimis nave de război în apropierea apelor teritoriale ale ţării, în cadrul unei operaţiuni pe care o prezintă ca fiind una antidrog. Caracas consideră însă că este vorba de o încercare de a răsturna regimul său.

„Şi în acest an, Crăciunul începe pe 1 octombrie cu bucurie, comerţ, activitate, cultură, colinde”, dansuri şi mâncăruri tradiţionale, a afirmat preşedintele.

„Au ucis 11 persoane fără a trece prin justiţie.” Venezuela acuză Statele Unite de execuţii extrajudiciare

