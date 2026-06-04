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Țara în care sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxate de fisc. Care este explicația

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reciclare sticle
Foto: Profimedia

Restituirea garanției pentru ambalajele returnate la automatul de sticle nu implică, în principiu, obligația de a plăti impozit. Ministerul Finanțelor atrage însă atenția asupra faptului că există situații în care banii recuperați în acest mod pot fi considerați venituri impozabile.

Se întâmplă în Polonia, unde sistemul de reciclare cu valoare funcționează de la 1 octombrie 2025. La achiziționarea de băuturi în sticle de plastic sau cutii metalice, consumatorii plătesc un depozit suplimentar, pe care îl pot recupera după returnarea ambalajului, exact ca în România.

Ministerul Finanțelor din Polonia subliniază că, dacă cineva își recuperează proprii bani plătiți anterior la achiziționarea produsului, acest lucru nu generează venit în sensul prevederilor fiscale. „Depozitul în acest sistem are caracter rambursabil. Din acest motiv, persoanele fizice care au suportat cheltuieli pentru depozit, pe care le recuperează ulterior prin returnarea ambalajelor incluse în sistemul de depozit, nu realizează venituri în sensul prevederilor Legii PIT”, scrie cotidianul Fakt.

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Situația este însă diferită atunci când în sistem ajung ambalaje pentru care persoana care le predă nu a plătit anterior. Poate fi vorba, de exemplu, de sticle sau cutii găsite sau de ambalaje provenite din alte surse.

În astfel de cazuri, autoritățile fiscale nu exclud apariția unei obligații fiscale. „(…) în cazul în care prestația obținută nu are caracter rambursabil, adică persoana care a obținut-o nu își recuperează astfel cheltuiala, aceasta poate genera o obligație fiscală în cadrul impozitului pe venit (PIT). În temeiul Legii PIT se aplică, într-adevăr, principiul universalității impozitării. Aceasta înseamnă că sunt supuse impozitului pe venit toate tipurile de venituri, cu excepția veniturilor scutite de impozitare” — sună răspunsul Ministerului Finanțelor din Polonia.


Editor : Sebastian Eduard

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