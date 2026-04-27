Țările europene alocă mai mulți bani pentru înarmare decât în timpul Războiului Rece. Suma uriașă investită în arme

Europa a stat la baza creșterii cheltuielilor militare la nivel mondial în 2025, investițiile în apărare din anumite părți ale continentului înregistrând o creștere mai rapidă decât în orice alt moment „de la sfârșitul Războiului Rece”, pe fondul conflictului din Ucraina și al schimbării politicii SUA, care au împins țările către reînarmare.

Conform unui nou raport al institutului de cercetare în domeniul securității SIPRI, cu sediul la Stockholm, publicat luni, cheltuielile militare mondiale au crescut cu 2,9% în termeni reali, atingând un nivel record de 2,887 trilioane de dolari anul trecut, dar cea mai puternică creștere a venit din Europa, unde cheltuielile au crescut cu 14%, ajungând la 864 de miliarde de dolari.

Polonia, țara cu cele mai mari cheltuieli militare din NATO ca pondere din PIB, s-a numărat printre investitorii cu cea mai rapidă creștere de pe continent și s-a situat în topul global al primelor 15 țări.

În schimb, cheltuielile militare ale SUA au scăzut cu 7,5% față de 2024, în mare parte deoarece nu a fost aprobat niciun ajutor militar nou pentru Ucraina, spre deosebire de anii precedenți.

SIPRI a afirmat că creșterea înregistrată în Europa Centrală și de Vest a fost cea mai rapidă de la sfârșitul erei comuniste, în timp ce cheltuielile membrilor europeni ai NATO, în ansamblu, au crescut mai rapid decât în orice alt moment din 1953 încoace.

„Creșterea reflectă instabilitatea geopolitică crescândă din regiune, legată în principal de războiul dintre Rusia și Ucraina și de incertitudinea privind garanțiile de securitate oferite de SUA membrilor europeni ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)”, se arată în raport.

Conform raportului, Polonia s-a remarcat prin creșterea cheltuielilor militare cu 23%, până la 46,8 miliarde de dolari, adică 4,5% din PIB – cea mai mare pondere din NATO în 2025. Situată în prezent pe locul 14 la nivel mondial în ceea ce privește ponderea cheltuielilor militare în PIB, Polonia intenționează să o majoreze în continuare, până la 4,8%, în 2026.

Belgia a înregistrat cea mai mare creștere dintre țările menționate în clasament, cheltuielile militare crescând cu 59%, până la 14,5 miliarde de dolari, în timp ce cheltuielile Spaniei au crescut cu 50%, până la 40,2 miliarde de dolari, depășind 2% din PIB pentru prima dată din 1994.

Germania a înregistrat, de asemenea, o creștere semnificativă a cheltuielilor, cu 24%, până la 114 miliarde de dolari, devenind a patra țară din lume ca mărime a cheltuielilor militare.

Războiul din Ucraina continuă să influențeze deciziile Europei în materie de apărare. Rusia și-a majorat cheltuielile militare la 190 de miliarde de dolari, echivalentul a 7,5% din PIB, în timp ce Ucraina și-a majorat cheltuielile la 84,1 miliarde de dolari, reprezentând 40% din PIB. SIPRI a declarat că ponderea cheltuielilor militare în PIB a atins niveluri record atât în Ucraina, cât și în Rusia.

În 2025, cele 32 de state membre ale NATO au cheltuit în total 1,581 trilioane de dolari pentru armatele lor, reprezentând 55% din cheltuielile militare globale.

Cele cinci țări cu cele mai mari cheltuieli militare — Statele Unite, China, Rusia, Germania și India — au reprezentat 58% din totalul mondial.

Statele Unite au rămas cea mai mare țară din lume în ceea ce privește cheltuielile militare, cu 954 de miliarde de dolari, în ciuda unei scăderi de 7,5%, în timp ce China și-a majorat cheltuielile cu 7,4%, ajungând la o sumă estimată de 336 de miliarde de dolari.

