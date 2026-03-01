Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare

Tot mai mulți superbogați din întreaga lume adoptă noi țări ca reședință principală. Principalele lor motive sunt instabilitatea politică, legislația fiscală și calitatea vieții. Câteva destinații neașteptate atrag persoanele cu avere foarte mare, potrivit Business Insider.

Andrew Rosener avea o companie de succes când el și soția sa și-au pus întrebarea: Unde vrem să trăim, nu doar să muncim? Răspunsul s-a dovedit a fi Portugalia.

Fondatorul american al MediaOptions, un broker de domenii online, spune că țara a bifat toate căsuțele: sigură, însorită, accesibilă și cu cultură atât europeană, cât și latino-americană.

„Nu există alt loc ca acesta. Portugalia a creat cea mai mare cultură a imigrației de pe Pământ”, spune el, amintind de Viza de Aur, Viza pentru Startup, Viza pentru Nomad Digital și Viza pentru Tehnologie, printre alte programe oferite de această țară.

Familia Rosener s-a mutat în Portugalia în mai 2018.

„Zece zile mai târziu, ne-am cumpărat casa visurilor noastre. De atunci, valoarea ei a crescut cu 250%”, spune el.

Antreprenorul a fost unul dintre primii superbogați care au schimbat țara. În 2018, doar 108.000 de persoane cu avere foarte mare au emigrat într-o țară nouă. De atunci, migrația globală a ultrabogaților a crescut dramatic. Potrivit firmei private de cercetare a averii Henley & Partners, 134.000 de persoane cu avere mare au migrat în 2024, un an în care peste 70 de țări au mers la urne și au schimbat normele civile. Până la sfârșitul anului 2025, se aștepta ca peste 142.000 de ultrabogați să se fi relocat. Este vorba despre oameni o avere netă investibilă de cel puțin 30 de milioane dolari, excluzând locuința principală și obiectele de colecție.

„Observăm o schimbare dramatică a fluxurilor globale de bogăție”, a spus Jeremy Savory, fondatorul Millionaire Migrant, o firmă globală de consultanță care ajută familiile bogate să găsească locuri unde să se relocheze.

„Tot mai mulți oameni regândesc centrele tradiționale de bogăție precum Marea Britanie și China, în timp ce locuri precum Portugalia, Emiratele Arabe Unite și Singapore cresc în popularitate”, a adăugat el.

Motivele din spatele acestor relocări sunt la fel de diverse ca și persoanele care se mută, dar ies în evidență câțiva factori cheie. Eficiența fiscală se află în fruntea listei. Cetățenii non-americani bogați caută din ce în ce mai mult țări în care își pot păstra o parte mai mare din câștigurile lor, în special prin impozite pe câștiguri de capital, venituri și succesiuni. Țările cu poveri fiscale mai mici oferă un avantaj financiar substanțial, ceea ce le face extrem de atractive pentru elita globală.

Elveția, de exemplu, are o schemă de impozitare forfetară care folosește cheltuielile contribuabilului ca bază impozabilă, în loc să impoziteze veniturile și activele globale. Panama impozitează cetățenii doar pe veniturile obținute în țară, ceea ce o transformă într-un adevărat paradis fiscal. Emiratele Arabe Unite nu percep impozit pe venit; în schimb, se bazează pe o taxă pe valoarea adăugată de 5%. Întrucât cetățenii americani sunt impozitați pe veniturile globale, aceștia nu beneficiază cu adevărat de strategii fiscale alternative - cu excepția cazului în care, poate, părăsesc un stat precum California sau New York, cu impozitele lor mari la nivel de stat și oraș. Cu toate acestea, spune Basil Mohr Elzeki, Managing Partner la Henley & Partners, „obținerea de rezidențe și cetățenii suplimentare rămâne încă o garanție pentru viitoarele reforme fiscale potențiale din Statele Unite”.

Siguranța geopolitică este un alt factor determinant. Având în vedere instabilitatea politică, tulburările civile și chiar amenințarea războiului care cresc într-un ritm alarmant în multe părți ale lumii, persoanele bogate aleg să părăsească regiunile în care se simt vulnerabile în favoarea unor medii mai stabile și mai sigure.

Calitatea vieții este, de asemenea, o considerație semnificativă. Familia Rosener se simte bine în Portugalia, unde are acces la asistență medicală decentă, educație de nivel mondial, spații publice curate și bine întreținute și o rată a criminalității scăzută. Țara nu oferă aproape nicio prestație socială și are unele dintre cele mai mici salarii din toată Europa, iar aceasta descurajează migranții mai puțin înstăriți care caută un loc de muncă.

„Așadar, dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă, nu există niciun motiv să veniți aici”, spune Rosener.

Oportunitățile de afaceri joacă un rol crucial în decizia de relocare. Mulți dintre bogații lumii se mută în orașe care oferă libertate antreprenorială, care lipsește adesea în regiunile mai birocratice. Capacitatea de a înființa și conduce afaceri cu mai puține obstacole de reglementare este un punct de atracție convingător pentru persoanele care doresc să profite de oportunitățile globale sau să lanseze un startup.

Cele șase destinații care îi atrag pe superbogați

Dubai

Nu este surprinzător faptul că Dubai s-a consolidat ca destinație principală pentru elita globală în ultimii ani, atrăgând persoane bogate din întreaga Europă, Rusia și nu numai. Cunoscut pentru politica sa fiscală forfetară și stilul de viață luxos, Dubai oferă un pachet atractiv pentru cei ultrabogați. Potrivit lui Elzeki, Emiratele Arabe Unite continuă să înregistreze fluxuri semnificative de imigrație, în special după recentele reforme fiscale. Anul acesta, se așteaptă ca aproape 10.000 de străini bogați să se mute în Emiratele Arabe Unite, ceea ce o face destinația principală pentru migranții ultrabogați.

Savory consideră că tehnologia este cel mai important motiv pentru care bogații lumii pot migra. „Tehnologia ne permite să trăim oriunde”, spune britanicul care locuiește în Dubai.

„La fel ca în cazul afacerilor, lumea este un teren de joc deschis. Guvernele trebuie să concureze între ele pentru a câștiga investiții și imigranți bogați”, adaugă el.

„Atracția Dubaiului constă în mediul său pro-business, birocrația minimă și statutul scutit de taxe. Este destinația supremă pentru persoanele care doresc să investească și să trăiască într-un mediu luxos, cu interferențe guvernamentale limitate”, spune Elzeki.

Atractivitatea orașului nu este doar pentru mogulii afacerilor. Mulți artiști, sportivi și antreprenori din domeniul tehnologiei consideră Dubaiul acasă, deși nu atât de mulți din Statele Unite. Cu un flux constant de talente și investiții, în special în domeniul imobiliar, Dubaiul se impune rapid ca o putere globală.

Portugalia

Portugalia rămâne una dintre cele mai populare destinații, în special pentru multimilionarii americani care caută un punct de sprijin sau o protecție europeană. Așa-numitul Program Viza de Aur a fost un factor major, deși a expirat în martie 2025. Noii emigranți nu mai beneficiază de o scutire de impozit de 10 ani; acum sunt impozitați cu 20% pe majoritatea veniturilor obținute în Portugalia și deloc pe veniturile din străinătate.

Cu toate acestea, impozitele relativ mici ale Portugaliei, clima caldă și stilul de viață relaxat continuă să atragă oameni din întreaga lume, în special din SUA și Brazilia.

„Stimulentele fiscale ale Portugaliei, cum ar fi stimulentele fiscale pentru cercetarea științifică și inovare, sunt incredibil de atractive. Cu o cale rapidă către cetățenie, mulți aleg să solicite rezidența ca protecție” împotriva oricărui haos care s-ar putea produce în țara lor de origine, spune Elzeki.

Singapore

Singapore se remarcă ca centru de afaceri al Asiei, cu locația sa strategică și avantajele fiscale care atrag un amestec de antreprenori bogați, investitori și profesioniști. Nu are impozit pe câștigurile de capital și are un mediu foarte pro-business, ceea ce îl face o alegere de top pentru miliardarii globali, în special cei din China și India. De asemenea, este curat, sigur și suficient de aproape pentru excursii de weekend la Bali sau Phuket.

„Singapore este un magnet pentru oamenii din Asia de Sud-Est și, din ce în ce mai mult, și pentru antreprenorii occidentali”, spune Andrew Amoils, șeful departamentului de cercetare de la New World Wealth, o companie de informații financiare cu sediul în Africa de Sud.

„Este un loc care oferă atât oportunități de stil de viață, cât și de afaceri, fără povara fiscală întâlnită în alte orașe globale”, adaugă el.

Italia

Italia a devenit o favorită neașteptată în rândul multora dintre cei mai bogați oameni din lume, în special pentru americanii care caută o schimbare a stilului de viață și tratamente fiscale favorabile. Impozitul unic din Italia, plafonat la 200.000 de euro anual (dublul nivelului de anul trecut), se aplică indiferent de venit, ceea ce îl face foarte atractiv pentru cei ultrabogați.

Combinată cu bogata istorie culturală a țării, peisajele uimitoare, clima primitoare și un număr decent de zboruri internaționale, Italia găzduiește acum un număr tot mai mare de miliardari.

„Mulți americani bogați au descoperit că Italia oferă o combinație unică de trai de lux și stimulente fiscale. Este mai accesibilă decât locuri precum Monaco sau Londra, dar oferă acel farmec european cu beneficii fiscale semnificative”, spune Elzeki.

Australia și Noua Zeelandă

Australia și Noua Zeelandă continuă să atragă persoane cu avere netă mare, deși distanța poate fi un factor limitator pentru mulți. În ciuda acestui fapt, ambele țări sunt cunoscute pentru economiile lor stabile, sistemele excelente de sănătate și calitatea vieții. Și, pentru americani, legile stricte privind armele.

„Australia este încă o alegere de top pentru sud-africani și britanici, în special pentru pensionari”, spune Amoils. „Dar regulile s-au schimbat în ultimul deceniu, iar acum preferă candidații mai tineri cu abilități specifice, cum ar fi instalatorii și profesorii”, adaugă el.

Noua Zeelandă, pe de altă parte, oferă o cale mai simplă către rezidență printr-un program bazat pe investiții. Pentru cei care caută o retragere de la riscurile geopolitice și un stil de viață liniștit, Noua Zeelandă, cu costul său relativ scăzut al vieții și peisajele nealterate, rămâne un candidat puternic.

Editor : Monica Bonea