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Taxele de tranzit prin Canalul Panama explodează. O navă ar fi plătit patru milioane de dolari pentru a trece în fața altor vase

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Navele comerciale care tranzitează Canalul Panama se confruntă cu o creștere a costurilor. Sursa foto: Profimedia Images
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O navă portcontainer ar fi plătit aproximativ patru milioane de dolari pentru a obține prioritate la traversarea Canalului Panama, unde timpii de așteptare au ajuns la circa 10 zile. Costurile au crescut puternic pe fondul perturbărilor provocate de războiul din Iran și al scăderii nivelului apei asociate fenomenului El Niño.

Navele așteaptă în prezent aproximativ 10 zile pentru a putea tranzita ruta comercială care leagă oceanele Pacific și Atlantic, cel mai mare blocaj înregistrat din luna mai, potrivit Argus Media, citat de The Guardian. Ruta este preferată de transportatori deoarece, în mod obișnuit, reduce costurile și durata călătoriilor, în special pentru marii retaileri și companiile energetice care fac comerț între Asia și SUA.

Deși companiile de transport maritim plătesc de regulă o taxă fixă pentru rezervarea unui interval de tranzitare a canalului, Autoritatea Canalului Panama (ACP), care administrează calea navigabilă, organizează și licitații zilnice prin care armatorii pot face oferte pentru a evita coada. Ofertele pornesc de la aproximativ 15.000 de dolari pentru navele de marfă mai mici și de la 55.000 de dolari pentru cele mai mari, însă sumele pot crește spectaculos în perioadele de aglomerație sau de cerere ridicată.

Potrivit Bloomberg, cumpărătorul intervalului de tranzit de 4 milioane de dolari ar fi fost Seaspan Benefactor. Suma plătită ar fi fost de peste două ori mai mare decât oferta medie înregistrată în precedentele șapte zile.

Armatorii sunt dispuși să plătească sume considerabil mai mari la licitații pentru a evita cozile, în condițiile în care tot mai multe nave ocolesc Golful și Marea Roșie. Luptele din Orientul Mijlociu au dus, practic, la închiderea Strâmtorii Hormuz și a Bab al-Mandab, pasajul maritim îngust dintre Peninsula Arabică și Cornul Africii.

Prețurile pentru tranzitarea celor mai aglomerate rute ale Canalului Panama au atins niveluri record, potrivit Financial Times, într-un moment în care nivelul apei scade pe fondul dezvoltării rapide a fenomenului El Niño. La începutul acestei luni, ACP a anunțat că va impune, la sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie, limite privind pescajul navelor, adâncimea până la care o navă este scufundată în apă, în încercarea de a menține traficul în desfășurare.

Autoritatea redusese deja în iulie pescajul maxim autorizat, o măsură care obligă navele ce tranzitează ecluzele Neopanamax, ruta mai lată și mai adâncă a canalului, să transporte încărcături mai ușoare.

Decizia a fost luată pe baza nivelului apei și a prognozelor pentru Lacul Gatún, rezervorul artificial care alimentează canalul, a precizat ACP. Autoritatea a adăugat că este „pregătită să implementeze măsuri preventive” pe durata fenomenului El Niño, pe baza lecțiilor învățate în timpul episodului din 2023-2024 și în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.

Unii armatori sunt îngrijorați că ACP ar putea introduce restricții asupra numărului de nave cărora li se permite să tranziteze canalul, așa cum s-a întâmplat în 2023, când o secetă prelungită în această țară din America Centrală a provocat un blocaj major.

Situația apare după ce ACP a înregistrat o creștere cu 5% a numărului de tranzitări între octombrie și iunie, ceea ce reprezintă o medie de 35 de nave pe zi. În această perioadă, prin canal a fost transportat și un tonaj mai mare de mărfuri, creșterea fiind determinată de navele portcontainer și de transportatoarele de gaz petrolier lichefiat, potrivit ACP.

Canalul Panama nu este singura rută comercială crucială afectată de nivelurile scăzute ale apei, în contextul preocupărilor internaționale tot mai mari privind consecințele economice ale crizei climatice.

O perioadă prelungită de vreme secetoasă în Europa a dus la niveluri record de scăzute ale apei pe Rin, comercianții avertizând că pentru anumite transporturi de mărfuri nu mai pot fi făcute rezervări pe fluviu. În consecință, companiile sunt nevoite să suporte costuri mai mari pentru transportarea mărfurilor pe cale rutieră și feroviară.

Rinul este una dintre principalele artere europene pentru transportul cerealelor, combustibililor, mineralelor și altor mărfuri, însă producătorii au fost nevoiți să reducă volumul încărcăturilor transportate cu navele din cauza nivelului scăzut al apei.

Editor : M.I.

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