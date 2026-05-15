„Te găsesc foarte atrăgătoare”. Ce ar fi provocat incidentul de pe scara avionului, când Brigitte Macron a părut că-și lovește soțul

Emmanuel și Brigitte Macron. Foto: Profimedia Images

O carte scrisă de un jurnalist francez despre cuplul prezidențial, Emmanuel și Brigitte Macron, readuce în actualitate episodul de anul trecut, când Prima Doamnă a părut să-l lovească pe soțul său la coborârea din avion. Autorul cărții susține că incidentul ar fi fost provocat de o relație nepotrivită a lui Emmanuel Macron cu o actriță iraniano-franceză, însă surse din apropierea cuplului prezidențial, care au vorbit sub anonimat cu Politico, au negat această ipoteză.

Personalul Palatului Elysée a declarat la momentul respectiv, în luna mai 2025, că disputa dintre președinte și soția sa la coborârea din avion, în Vietnam, a fost o „joacă”.

O persoană apropiată Primei Doamne a Franței, căreia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta o chestiune sensibilă, a declarat pentru Politico că Brigitte Macron „a negat categoric” acuzațiile conform cărora cearta ei cu soțul ei de anul trecut, surprinsă de camerele de filmat, s-a datorat dezvăluirilor despre presupusa lui relație cu o actriță.

Afirmația a fost făcută într-o nouă carte despre cei doi, „Un cuplu (aproape) perfect”, scrisă de un jurnalist de la Paris Match, Florian Tardif.

Tardif scrie în cartea sa, care a fost pusă în vânzare miercuri, că Brigitte „și-a pierdut cumpătul” în timp ce cei doi se aflau în avion în Vietnam, după ce a descoperit din greșeală un mesaj pe telefonul lui Emmanuel Macron de la vedeta iraniano-franceză Golshifteh Farahani.

Într-o declarație la radio RTL, Tardif a susținut că președintele Macron a menținut o „relație platonică” cu Farahani timp de câteva luni.

Cu toate acestea, unele schimburi de replici – despre care Tardif a spus că le-a primit de la persoane apropiate de Macron – „au mers destul de departe”, a mai adăugat jurnalistul.

Tardif a citat un astfel de mesaj pe care Emmanuel Macron i l-ar fi trimis lui Golshifteh Farahani: „Te găsesc foarte atrăgătoare”.

Palatul Elysée, care inițial a numit știrile despre incident ca fiind false și ulterior a respins incidentul drept un „joc” între soții Macron, nu a oferit un răspuns oficial.

O persoană apropiată președintelui francez, care, de asemenea, a vorbit sub anonimat despre această chestiune, a declarat însă că echipa lui Brigitte Macron neagă acuzațiile.

Președintele Macron însuși a declarat anul trecut că incidentul a fost exagerat și că „glumea cu soția sa”.

Cu toate acestea, incidentul a atras multă atenție a presei din întreaga lume. Chiar și președintele american Donald Trump a glumit pe această temă luna trecută.

Farahani a infirmat anterior zvonurile despre o relație cu Macron, dar nu a comentat public acuzațiile din cartea lui Tardif.

