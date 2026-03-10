Teamă, epuizare și ușurare. Mărturii de la granița Iran-Turcia: „Mulți spun că îl așteaptă pe Reza Pahlavi”

La o trecătoare îndepărtată din estul Turciei, călătorii din Iran trec pragul cu un amestec de teamă, epuizare și ușurare, ajungând după o săptămână marcată de război, călătorii lungi cu trenul sau mașina, întreruperi ale comunicațiilor și telefoane împrumutate, relatează Reuters.

Dealuri acoperite de zăpadă înconjoară partea iraniană a frontierei la punctul de trecere Kapikoy din provincia Van din Turcia, unde apar familii și călători singuri, mulți dintre ei după zile întregi pe drum. Sute de persoane au trecut granița în ultimele zile și acum există un flux constant în ambele direcții, pe măsură ce războiul SUA-Israel cu Iranul se extinde în întreaga regiune.

Unii spun că au fugit pentru că în orașele lor cădeau bombe. Alții au decis să plece după ce au pierdut legătura cu cei dragi, călătorind pe uscat după ce zborurile au fost anulate. Majoritatea au cu ei doar valize mici, un telefon fără cartelă SIM locală și hotărârea de a duce la capăt o călătorie deja epuizantă.

Noii sosiți întreabă cum pot ajunge la Van, cel mai apropiat oraș aflat la două ore distanță, și cum pot reintra în contact cu lumea exterioară. Unii jurnaliști le împrumută telefoanele pentru ca aceștia să-și poată liniști familiile că sunt în siguranță. Fiecare persoană are un motiv diferit pentru care a plecat – pierderea locului de muncă, vizitarea unei rude bolnave sau o viață întreruptă de conflict.

Ebrahim Eidi, în vârstă de 61 de ani, a fost recent la Teheran și a spus că mulți iranieni așteaptă să vadă dacă guvernul este suficient de slăbit pentru ca protestele să izbucnească. El a spus că unii cred că figura opoziției Reza Pahlavi – fiul ultimului șah al Iranului – ar putea deveni un punct de raliere dacă vor începe demonstrații de amploare.

„Oamenii așteaptă să se întâmple ceva, o schimbare. Vor ca guvernul să se schimbe complet, iar mulți spun că îl așteaptă pe Reza Pahlavi”.

Eidi a părăsit Iranul în urmă cu 34 de ani și s-a mutat în Olanda, unde lucrează cu solicitanții de azil și refugiații din tabere. Se întoarce în Iran aproximativ o dată pe an. De data aceasta, a spus el, situația părea diferită. El a spus că mulți oameni au ales să rămână în Iran pentru că încă mai aveau speranță în țara lor. Dar se temeau că puterea lor nu era suficientă pentru a schimba guvernul și că situația ar putea degenera.

„Oamenii se tem să iasă în stradă. Nu se tem de America. Din păcate, se tem de propriul lor guvern”.

Leila, în vârstă de 45 de ani, călătorea în direcția opusă, întorcându-se în Iran. După ce a pierdut legătura cu familia sa din Shiraz, a decis să se întoarcă din Istanbul, unde ocazional asistă academicieni care lucrează cu o instituție germană de cercetare istorică.

„Cum pot să mă simt în siguranță când simt că familia mea ar putea fi în pericol?” Unul dintre frații ei este grav bolnav și se află în comă, ceea ce îi sporește îngrijorarea. Pentru ea, a fi fizic alături de familia ei – chiar și în pericol – era mai suportabil decât să aștepte în străinătate.

Ea intenționează să rămână în Iran până la sfârșitul războiului: „Nu îi pot proteja împotriva bombelor. Dar când simt că pot fi alături de ei, poate că vom muri împreună, sau îi pot ajuta atâta timp cât suntem în viață”.

Hamid Shirmohammadzadeh, în vârstă de 35 de ani, se întorsese în Iran cu puțin timp înainte de război și a fugit împreună cu soția și copiii săi când Teheranul a fost atacat. Își construise o viață în Tokyo, lucrând pentru o firmă de import-export, dar s-a întors în Iran după ce viza i-a expirat. Soția și cei doi copii ai săi au rămas acolo.

„Cu o zi înainte de începerea războiului, eram în Teheran... Apoi au început să cadă bombele. Am văzut că războiul începuse, așa că am venit în Turcia”.

Soția, fiul și fiica lui, în vârstă de 9 și 10 ani, asteaptă lângă graniță, în timp ce el încearcă să obțină vize pentru ei de la autoritățile japoneze.

„Am lucrat în Japonia, mi-am plătit impozitele și am respectat regulile. Nu înțeleg de ce nu mă ajută acum”. „În momente ca acestea ar trebui să ne ajutăm reciproc. Am nevoie de ajutor acum, pentru că țara mea este în război”.

Mohammad Soltanzadeh, care locuiește în Hamburg și este originar din Afganistan, se afla în vizită la rude în Mashhad, Iran, când zborurile au fost anulate, forțându-l să călătorească pe șosea.

„Călătoria a fost foarte obositoare. Am stat în tren aproximativ 24 de ore, apoi am călătorit patru ore cu mașina și, în final, am ajuns cu taxiul”.

El a descris Mashhad ca fiind un oraș calm, în ciuda tulburărilor generale.

„Oamenii erau puțin triști și îndurerați, dar nu erau stresați. Magazinele erau deschise, piețele și centrele comerciale funcționau, iar oamenii își continuau activitățile. Viața mergea înainte.”

Mohammad Fauzi, un muncitor egiptean în vârstă de 46 de ani, a trecut granița din Iran fără cartelă SIM turcească, fără monedă locală și fără a cunoaște limba. Avea doar numerele de telefon ale doi prieteni egipteni din Ankara și Izmir – și un plan de a ajunge la Cairo.

El a văzut cum munca s-a oprit în Iran în timpul celor trei luni petrecute acolo, lucrând în sectorul marmurei și granitului, multe fabrici închizându-se.

„Situația este foarte dificilă și munca s-a oprit. Nu pot lucra, nu pot rămâne pentru că situația este periculoasă acum, așa că vreau să mă duc acasă, în țara mea”.

Jalileh Jabari, în vârstă de 63 de ani, a declarat că a fugit din Teheran deoarece „cad bombe” și situația a devenit insuportabilă. Autostrăzile către graniță erau calme, dar incertitudinea din capitală a împins-o să plece. Se îndrepta spre Istanbul, unde studiază fiica ei.

„Dacă lucrurile se vor îmbunătăți acolo, dacă Iranul va deveni un loc mai bun, mă voi întoarce. Dacă va fi pace, mă voi întoarce”.

Două surori, Shaylin, în vârstă de 9 ani, și Celine Azizour, în vârstă de 11 ani, au trecut granița în Turcia împreună cu mama lor, călătorind de la Teheran spre Istanbul, cu speranța de a ajunge în cele din urmă la Londra.

„Suntem din Teheran”, a spus Shaylin. Întrebată despre condițiile de acolo, ea a răspuns: „Nu sunt prea bune”. În ciuda călătoriei dificile, ea a zâmbit: „Sunt atât de fericită”.

Yasna, în vârstă de 63 de ani, a trecut granița din Iran împreună cu soțul și una dintre fiicele sale, călătorind spre Antalya, pe coasta de sud a Turciei, pentru a-și vizita o altă fiică care locuiește acolo împreună cu familia.

„Am venit să-mi vizitez fiica – nu am mai văzut-o de șase ani. Ea are copii acolo și eu am doi nepoți”.

Ea a spus că preferă să nu comenteze situația politică din Iran: „Nu știu ce să spun despre situația din Iran, pentru că ne vom întoarce în Iran”.

