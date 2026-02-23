Teheranul dispus la concesii în programul nuclear, dacă Washingtonul renunță la sancțiuni

Iranul este pregătit să facă noi concesii în privința programului său nuclear dacă Statele Unite ridică sancțiunile și recunosc dreptul Teheranului de a îmbogăți uraniu, a declarat un înalt oficial iranian pentru Reuters. Declarațiile vin după două runde de negocieri la începutul acestei luni, care au scos la iveală profundele divergențe dintre Teheran și Washington, inclusiv în ceea ce privește amploarea și calendarul ridicării sancțiunilor.

Concesii propuse

Potrivit oficialului, Iranul ar lua în considerare trimiterea a aproximativ jumătate din stocul său de uraniu puternic îmbogățit în străinătate, diluarea restului și participarea la un consorțiu regional de îmbogățire.

În schimb, Teheranul solicită recunoașterea de către SUA a ceea ce numește dreptul său la „îmbogățirea nucleară pașnică”, împreună cu ridicarea sancțiunilor economice.

Iranul s-a oferit, de asemenea, să permită companiilor americane să participe ca contractori în sectorul petrolier și gazier, ca parte a unui pachet economic mai amplu, a spus oficialul.

Disputa privind îmbogățirea

Washingtonul consideră îmbogățirea uraniului în Iran drept o potențială cale către arme nucleare. Teheranul neagă că urmărește obținerea de arme nucleare și susține că îmbogățirea este permisă în conformitate cu acordurile internaționale.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a estimat anul trecut că Iranul deține peste 440 de kilograme de uraniu îmbogățit până la 60% puritate - aproape de nivelurile necesare pentru arme.

Statele Unite au cerut anterior Iranului să renunțe la stocurile sale de uraniu puternic îmbogățit și să înceteze complet activitățile de îmbogățire, poziție pe care Teheranul a respins-o.

Ali Larijani, consilier principal al liderului suprem al Iranului, a declarat că Teheranul va permite monitorizarea extinsă a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică pentru a demonstra că nu urmărește obținerea de arme nucleare.

Riscul escaladării

Reuters a raportat vineri, 20 februarie, că oficialii și diplomații din Golf și Europa consideră că negocierile se apropie de o potențială confruntare militară, pe măsură ce impulsul diplomatic încetinește.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ia în considerare lovituri militare limitate. Trimisul său special, Steve Witkoff, a întrebat public de ce Iranul nu a acceptat să-și reducă activitățile nucleare.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat duminică că se așteaptă să se întâlnească cu Witkoff la Geneva joi, adăugând că o soluție diplomatică este încă viabilă.

Oficialul iranian a declarat că un acord provizoriu rămâne posibil, deși persistă diferențe semnificative în ceea ce privește ridicarea sancțiunilor și mecanismele de verificare.

Trump, retorică dură față de regimul de la Teheran

Trump a folosit în repetate rânduri o retorică dură față de conducerea Iranului, avertizând că Teheranul va avea de suferit consecințe grave dacă va relua activitățile nucleare. El a prezentat presiunea militară a SUA ca un mijloc de a forța Iranul să revină la negocieri și de a împiedica ceea ce el descrie ca o nouă încercare de a dobândi capacitate nucleară.

Iranul s-a confruntat, de asemenea, cu tulburări interne susținute, cu proteste izbucnind în mai multe orașe din cauza dificultăților economice, represiunii politice și restricțiilor asupra libertăților civile. Demonstrațiile s-au intensificat periodic în urma represiunilor forțelor de securitate iraniene, atrăgând atenția internațională.

Donald Trump și-a exprimat public sprijinul pentru protestatarii din Iran, prezentând demonstrațiile ca un semn al opoziției populare față de conducerea țării. El a acuzat autoritățile iraniene de corupție și proastă administrare și a declarat că SUA sunt de partea iranienilor „care caută libertatea”, în timp ce Teheranul a acuzat Washingtonul că încearcă să incite la tulburări și să se amestece în afacerile sale interne.

Teheranul și Moscova sunt aliați de multă vreme. Liderul rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu șeful celui mai înalt organism de securitate al Iranului la Moscova în ianuarie, în timp ce presiunea Casei Albe asupra Iranului continua să crească.

Ultimele runde de negocieri au avut loc în Oman, care a acționat frecvent ca intermediar între Washington și Teheran în eforturile diplomatice din trecut. Discuțiile au coincis cu o consolidare vizibilă a prezenței militare americane în Orientul Mijlociu, inclusiv cu resurse navale și aeriene suplimentare, pe măsură ce Washingtonul crește presiunea asupra Iranului în contextul negocierilor blocate.

Citește și:

Fost director al CIA, despre posibilitatea ca eventuale atacuri ale SUA asupra Iranului să ducă la o schimbare de regim: „Nu va ceda”

Editor : C.A.