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Teheranul pregătește răspunsul pentru SUA în disputa privind Strâmtoarea Ormuz. Qatarul și Pakistanul, intermediari în negocieri

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Nave în Strâmtoarea Ormuz.
Nave în Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia Images
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Iranul analizează în continuare răspunsul Statelor Unite la propunerea sa privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz și va transmite un punct de vedere prin intermediari după încheierea evaluării, a anunțat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe. Negocierile sunt blocate de divergențele privind condițiile impuse de Teheran și de insistența Washingtonului ca programul nuclear iranian să fie abordat de la început, potrivit Reuters.

În cadrul unei conferințe de presă, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a precizat că Teheranul continuă schimbul de mesaje prin intermediari, fără să ofere detalii suplimentare. Qatarul și Pakistanul se numără printre statele care au mediat eforturile de a pune capăt războiului izbucnit la 28 februarie, în urma atacurilor lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului.

După destrămarea armistițiului provizoriu din iunie și reluarea atacurilor sporadice, Iranul și-a prezentat propunerea la jumătatea lunii septembrie, confirmând ulterior că a primit un răspuns din partea Statelor Unite.

Procesul diplomatic a intrat însă în impas. Duminică, șeful serviciilor de securitate iraniene a declarat că răspunsul Washingtonului nu răspunde în mod satisfăcător celor șapte condiții formulate de Teheran pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și reluarea negocierilor.

Una dintre principalele divergențe vizează ordinea în care ar trebui abordate subiectele negocierilor. Washingtonul insistă ca programul nuclear al Iranului să fie discutat încă de la început, în timp ce Teheranul susține că prioritatea trebuie să fie redeschiderea Strâmtorii Ormuz și restabilirea securității navigației.

Înaintea războiului, această rută maritimă strategică asigura tranzitul a aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol și gaz natural lichefiat (GNL), ceea ce îi conferă o importanță majoră pentru piețele energetice internaționale.

Referindu-se la intensificarea conflictului dintre Arabia Saudită și gruparea Houthi din Yemen, aliată a Iranului, Esmaeil Baghaei a reiterat disponibilitatea Teheranului de a contribui la soluționarea crizei prin dialog.

„Problema Yemenului ar fi trebuit rezolvată cu mult timp în urmă, conform foii de parcurs a ONU, iar noi am afirmat că vom sprijini orice acord la care vor ajunge yemeniții și saudiții. Cererea noastră este ca această situație să fie rezolvată prin dialog”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe.

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Editor : C.A.

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