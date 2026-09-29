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Tensiuni explozive la granița NATO. Alianța militară respinge avertismentul Rusiei privind Kaliningrad și promite autoapărare totală

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Foto. Profimedia Images
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NATO a respins, marţi, cu fermitate, un avertisment venit din partea Moscovei privind o escaladare militară serioasă în jurul exclavei ruse Kaliningrad, informează DPA.

„NATO este o alianţă defensivă şi niciuna dintre activităţile sau exerciţiile noastre nu reprezintă un risc pentru nicio parte a Rusiei”, a declarat purtătoarea de cuvânt Allison Hart, referindu-se la răspunsul NATO la o scrisoare adresată de guvernul de la Moscova, potrivit Agerpres.

Scrisoarea Moscovei, consultată de DPA, acuză NATO de o escaladare fără precedent a situaţiei politico-militare în jurul regiunii Kaliningrad a Rusiei, însoţită de declaraţii publice extrem de provocatoare ale unor oficiali ai aliaţilor NATO”.

„Această direcţie periculoasă şi nechibzuită implică un risc ridicat de izbucnire a unui conflict armat direct, cu posibilitatea ca Rusia să lovească centrele decizionale ale statelor membre ale alianţei chiar de la începutul conflictului”, se arată în scrisoare.

„Rusia va fi pregătită să folosească întregul arsenal de forţe şi capacităţi pe care le are la dispoziţie, inclusiv arme nucleare, pentru a-şi apăra teritoriul, în cazul în care ţările NATO ar încerca orice acţiune menită să izoleze regiunea Kaliningrad de restul ţării”, a continuat mesajul.

Membrilor NATO li s-a cerut să se abţină de la acţiuni care destabilizează sau escaladează situaţia pentru a evita o confruntare pe scară largă”.

Răspunzând scrisorii Rusiei, Hart a spus: Condamnăm ferm ameninţarea cu forţa, inclusiv orice retorică nucleară iresponsabilă” şi facem apel la Rusia să pună capăt războiului său neprovocat din Ucraina”.

„Folosirea de către Rusia a tacticilor hibride este un semn de disperare. Dar nu ne vom lăsa descurajaţi în sprijinul nostru pentru Ucraina. Avem tot ce ne trebuie pentru a apăra fiecare centimetru de teritoriu al Aliaţilor şi să rămânem puternici, pregătiţi şi capabili să contracarăm orice ameninţare”, a spus Hart.

În cadrul NATO, scrisoarea Moscovei este văzută în primul rând ca un răspuns la un exerciţiu aerian desfăşurat la mijlocul lunii august.

Potrivit surselor militare, exerciţiul a avut scopul de a demonstra că alianţa de apărare occidentală ar fi capabilă să controleze exclava Kaliningrad în cazul unei agresiuni militare ruseşti împotriva teritoriului NATO.

Ministerul Apărării din Polonia a descris exerciţiul ca pe o demonstraţie a capacităţii NATO de a răspunde rapid.

Editor : Ș.R.

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