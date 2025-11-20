Tensiuni în Fâșia Gaza: 27 de morţi în urma unor noi atacuri. Israel şi Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistiţiului

Atacurile aeriene israeliene asupra Fâşiei Gaza au ucis 27 de persoane miercuri, potrivit autorităţilor locale, Israelul şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas acuzându-se reciproc de încălcarea fragilului armistiţiu. A fost una dintre cele mai sângeroase zile din Gaza de la 10 octombrie şi intrarea în vigoare a armistiţiului impus de Statele Unite după mai bine de doi ani de război, anunță Le Monde.

Israelul a efectuat miercuri şi atacuri aeriene în sudul Libanului, după ce a lansat apeluri la evacuare. Armata israeliană a declarat că ţinteşte mişcarea islamistă Hezbollah, pe care o acuză că se reînarmează, încălcând armistiţiul în vigoare la frontiera sa nordică de aproape un an.

„Bombardamentele şi morţile au reînceput. Nu ne lasă nici măcar timp să respirăm”, se plânge pentru AFP Ahraf Abu Sultan, în vârstă de 50 de ani, care tocmai s-a întors în oraşul Gaza pentru a-şi repara casa distrusă, după ce a fost strămutat timp de un an în sudul teritoriului.

„Nu există nicio speranţă pentru viaţa în Gaza”, spune Nivine Ahmed, strămutată într-un cort în Khan Yunis, în sudul Fâşiei Gaza, evocând zgomotul exploziilor, fumul, oamenii care aleargă şi sirenele ambulanţelor.

„Nu mai putem, vrem ca războiul să se termine complet sau ca trecerile să fie deschise” pentru a permite populaţiei să fugă, a declarat Noha Fathi, strămutată în sudul Fâşiei Gaza.

Potrivit Apărării Civile din Fâşia Gaza, o organizaţie de prim ajutor care operează sub autoritatea Hamas, 14 persoane au fost ucise miercuri în oraşul Gaza şi 13 în regiunea Khan Yunis. Două spitale contactate de AFP au confirmat acest bilanţ.

Peste 300 de palestinieni ucişi de la 10 octombrie

Armata israeliană a afirmat că „a lovit ţinte teroriste ale Hamas în toată Fâşia Gaza” ca răspuns la focurile de armă „în direcţia zonei în care soldaţii (săi) operează în Khan Yunis”. Aceste focuri de armă nu au făcut niciun rănit, a precizat armata, dar constituie „o încălcare a acordului de încetare a focului”.

Respingând o „slabă încercare de a justifica (...) încălcările care nu încetează niciodată”, Hamas a denunţat o „escaladare periculoasă” şi a chemat Statele Unite să „exercite o presiune imediată şi serioasă pentru a forţa Israelul să respecte încetarea focului”.

Armistiţiul a fost deja marcat de mai multe izbucniri de violenţă în teritoriul palestinian devastat de mai bine de doi ani de ostilităţi declanşate de atacul sângeros al Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

De la 10 octombrie, peste 300 de palestinieni au fost ucişi în urma atacurilor sau focurilor de armă israeliene, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza, aflat sub autoritatea Hamas. Armata israeliană afirmă că atacă doar ca răspuns la încălcările armistiţiului. Cele mai mortale raiduri israeliene au ucis, în 29 octombrie, peste o sută de locuitori din Gaza, potrivit Apărării Civile şi datelor colectate de AFP de la cinci spitale.

Potrivit Apărării Civile, care nu menţionează niciodată numărul combatanţilor ucişi, bombardamentele de miercuri au ucis în special un cuplu şi pe cei trei copii ai lor în oraşul Gaza, precum şi doi minori în Khan Yunis.

Purtătorul de cuvânt al organizaţiei, Mahmoud Bassal, a apărut într-un videoclip în care arăta cadavrele a trei copii mici.

Peste 69.500 de palestinieni au fost ucişi în urma campaniei militare israeliene de represalii, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza. Ministerul, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU, nu precizează numărul combatanţilor ucişi, dar datele sale indică faptul că peste jumătate dintre morţi sunt minori şi femei.

