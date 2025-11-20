Live TV

Tensiuni în Fâșia Gaza: 27 de morţi în urma unor noi atacuri. Israel şi Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistiţiului

Data publicării:
echipe-cautare-cadavre-gaza
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Peste 300 de palestinieni ucişi de la 10 octombrie

Atacurile aeriene israeliene asupra Fâşiei Gaza au ucis 27 de persoane miercuri, potrivit autorităţilor locale, Israelul şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas acuzându-se reciproc de încălcarea fragilului armistiţiu. A fost una dintre cele mai sângeroase zile din Gaza de la 10 octombrie şi intrarea în vigoare a armistiţiului impus de Statele Unite după mai bine de doi ani de război, anunță Le Monde.

Israelul a efectuat miercuri şi atacuri aeriene în sudul Libanului, după ce a lansat apeluri la evacuare. Armata israeliană a declarat că ţinteşte mişcarea islamistă Hezbollah, pe care o acuză că se reînarmează, încălcând armistiţiul în vigoare la frontiera sa nordică de aproape un an.

„Bombardamentele şi morţile au reînceput. Nu ne lasă nici măcar timp să respirăm”, se plânge pentru AFP Ahraf Abu Sultan, în vârstă de 50 de ani, care tocmai s-a întors în oraşul Gaza pentru a-şi repara casa distrusă, după ce a fost strămutat timp de un an în sudul teritoriului.

„Nu există nicio speranţă pentru viaţa în Gaza”, spune Nivine Ahmed, strămutată într-un cort în Khan Yunis, în sudul Fâşiei Gaza, evocând zgomotul exploziilor, fumul, oamenii care aleargă şi sirenele ambulanţelor.

„Nu mai putem, vrem ca războiul să se termine complet sau ca trecerile să fie deschise” pentru a permite populaţiei să fugă, a declarat Noha Fathi, strămutată în sudul Fâşiei Gaza.

Potrivit Apărării Civile din Fâşia Gaza, o organizaţie de prim ajutor care operează sub autoritatea Hamas, 14 persoane au fost ucise miercuri în oraşul Gaza şi 13 în regiunea Khan Yunis. Două spitale contactate de AFP au confirmat acest bilanţ.

Peste 300 de palestinieni ucişi de la 10 octombrie

Armata israeliană a afirmat că „a lovit ţinte teroriste ale Hamas în toată Fâşia Gaza” ca răspuns la focurile de armă „în direcţia zonei în care soldaţii (săi) operează în Khan Yunis”. Aceste focuri de armă nu au făcut niciun rănit, a precizat armata, dar constituie „o încălcare a acordului de încetare a focului”.

Respingând o „slabă încercare de a justifica (...) încălcările care nu încetează niciodată”, Hamas a denunţat o „escaladare periculoasă” şi a chemat Statele Unite să „exercite o presiune imediată şi serioasă pentru a forţa Israelul să respecte încetarea focului”.

Armistiţiul a fost deja marcat de mai multe izbucniri de violenţă în teritoriul palestinian devastat de mai bine de doi ani de ostilităţi declanşate de atacul sângeros al Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

De la 10 octombrie, peste 300 de palestinieni au fost ucişi în urma atacurilor sau focurilor de armă israeliene, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza, aflat sub autoritatea Hamas. Armata israeliană afirmă că atacă doar ca răspuns la încălcările armistiţiului. Cele mai mortale raiduri israeliene au ucis, în 29 octombrie, peste o sută de locuitori din Gaza, potrivit Apărării Civile şi datelor colectate de AFP de la cinci spitale.

Potrivit Apărării Civile, care nu menţionează niciodată numărul combatanţilor ucişi, bombardamentele de miercuri au ucis în special un cuplu şi pe cei trei copii ai lor în oraşul Gaza, precum şi doi minori în Khan Yunis.

Purtătorul de cuvânt al organizaţiei, Mahmoud Bassal, a apărut într-un videoclip în care arăta cadavrele a trei copii mici.

Peste 69.500 de palestinieni au fost ucişi în urma campaniei militare israeliene de represalii, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza. Ministerul, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU, nu precizează numărul combatanţilor ucişi, dar datele sale indică faptul că peste jumătate dintre morţi sunt minori şi femei.

Citește și SUA lucrează în secret la un nou plan pentru a încheia războiul din Ucraina, anunță Axios

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
4
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă
Digi Sport
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
angajata in birou
Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să desființeze un institut...
112 smurd inquam alexandru busca
Accident grav în parcarea unui centru medical din Bihor. Un bărbat în...
soldați și rachete în ucraina
Ce răspuns a dat un expert militar din Europa la întrebarea: „E...
photo-collage.png - 2025-11-20T084059.710
Incendiu violent la un depozit de mase plastice din Giurgiu...
Ultimele știri
Miros puternic de gaz într-un bloc din Zalău. Zeci de locatari au fost evacuați: o persoană a ajuns la spital
REZULTATE LOTO – Joi, 20 noiembrie 2025: Report la Joker de aproape 7,7 milioane de euro. La Noroc se pot câștiga peste 823.000 de euro
Procurorii vor rejudecarea dosarului lui Mario Iorgulescu, printr-o cerere extraordinară de atac în instanță
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0914346125
Israelul loveşte clădiri în sudul Libanului, după creșterea tensiunilor cu Hezbollah
atac israel-liban
Israelul a atacat o tabără de refugiați palestinieni din Liban: peste 10 oameni au murit
palestinieni ajunși în mod misterios în Africa de Sud cu avionul din Israel
Misterul sutelor de palestinieni care au vrut să scape din Gaza și au ajuns surprinzător în Africa de Sud. „Nici nu știam unde mergem”
cartier rezidential distrus-gaza
Israelul şi Autoritatea Palestiniană salută Planul de Pace al lui Trump adoptat de Consiliul de Securitate al ONU
consiliul de securitate onu
Vot în Consiliul de Securitate al ONU pentru „susținerea” Planului de Pace al lui Donald Trump în Fâșia Gaza
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce...
Fanatik.ro
Cum au ajuns peste 150 de contracte publice la o singură firmă, totul fără nicio licitație. Schema pusă în...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Fostul fotbalist de la Real Madrid a confirmat relația cu o frumoasă influenceriță. Cine este iubita sa
Adevărul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Playtech
Perioade necontributive: în ce condiții îți sunt recunoscute ca vechime în muncă chiar dacă nu ai plătit...
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Lovitură de proporții: 3.500.000€ pentru transferul lui Ianis Hagi! Clubul care vrea să-l ia în iarnă
Pro FM
Victoria Beckham și fiul ei cel mic, duet neașteptat. Fanii, uimiți și impresionați de momentul dulce: „Atât...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Moștenirea toxică a industriei miniere a României. Iazurile de decantare părăsite, pline de pericole ascunse
Newsweek
Ministerul Muncii anunță că 3.800.000 pensii cresc cu 360 lei. Când? Se anulează și CASS
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Andreea Raicu, apariție emoționantă alături de „fiica” ei adoptivă