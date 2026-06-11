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Tensiuni în Marea Chinei de Sud: nave chineze au intrat în apele revendicate de Taiwan

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Nave chinezesti in apele Taiwanului Foto Profimedia
Nave chinezești în apele Taiwanului. Foto: Profimedia

Taiwanul a declarat că joi navele chineze „au pătruns în mod flagrant” în apele disputate din jurul insulei Itu Aba din Marea Chinei de Sud, rămânând acolo timp de 15 minute înainte ca paza de coastă taiwaneză să le alunge. Insula este revendicată de Taiwan, China, Filipine și Vietnam, anunță France24.

Taiwanul a declarat că nave chineze au pătruns pentru prima dată în apele „interzise” din jurul unei insule disputate din Marea Chinei de Sud, condamnând „hărțuirea” tot mai intensă din partea Beijingului.

Cele două nave chineze „au pătruns în mod deschis” în apele din jurul insulei Taiping, controlată de Taiwan, și au rămas acolo timp de 15 minute înainte ca paza de coastă taiwaneză să le alunge, a precizat forța respectivă într-un comunicat.

Insula, cunoscută și sub numele de Itu Aba, este cea mai mare din arhipelagul Spratly, revendicat de Taiwan, China, Filipine și Vietnam. Paza de coastă taiwaneză și-a exprimat „cea mai fermă condamnare a acestui incident”, afirmând că acesta „escaladează din nou în mod răuvoitor hărțuirea din zona gri, în încercarea de a crea o falsă impresie de jurisdicție”.

China susține că Taiwanul face parte din teritoriul său și, în ultimii ani, a intensificat presiunea militară asupra democrației insulare. Beijingul revendică, de asemenea, cea mai mare parte a Mării Chinei de Sud.

Apele „interzise” din Taiping se întind pe o distanță de patru kilometri (2,5 mile) de țărm, a declarat paza de coastă a Taiwanului.

„China hărțuiește sistematic Taiwanul”, a declarat Consiliul pentru Afaceri Oceanice, care este responsabil pentru paza de coastă, pe X.

Cea mai recentă dintr-o serie de acțiuni chineze în apele din jurul Taiwanului și al insulelor aflate sub controlul acestuia vine în urma unei operațiuni desfășurate la est de Taiwan, despre care Beijingul a afirmat că a fost o reacție la discuțiile dintre Japonia și Filipine privind trasarea unei frontiere maritime în acea zonă.

Consiliul pentru Afaceri Maritime a declarat că incidentul de joi „demonstrează, de asemenea, că acțiunile Chinei în apele de la est de Taiwan trebuie considerate o provocare la adresa ordinii internaționale; discuțiile dintre Japonia și Filipine au fost doar un pretext”.

China a calificat discuțiile dintre Japonia și Filipine drept „ilegale” și a revendicat controlul exclusiv asupra apelor afectate.

Taiwanul a calificat operațiunea chineză din ultimele zile drept „provocatoare” și „expansionism deghizat”. Taipei a acuzat, de asemenea, navele chineze de „hărțuire” după ce acestea au solicitat informații de la trei nave comerciale de marfă care treceau prin zonă, inclusiv portul lor de destinație.

Între timp, paza de coastă din Taiwan a declarat sâmbătă că o navă chineză de cercetare s-a alăturat unei nave a pazei de coastă în apele din jurul insulei Pratas, în partea de nord a Mării Chinei de Sud.

A fost „primul caz observat în care paza de coastă chineză și navele de cercetare au acționat în coordonare pentru a provoca Taiwanul”, a declarat paza de coastă.

Taiwanul controlează Pratas, dar Beijingul revendică și el insula, împreună cu cea mai mare parte a căii navigabile strategice.

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Editor : C.A.

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