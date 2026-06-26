Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz: Iranul revendică din nou controlul traficului maritim, după atacul asupra unei nave în apropiere de Oman

Teheranul și-a reafirmat vineri dreptul de a controla traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz și a avertizat statele din Golf să nu se alăture Statelor Unite, la o zi după ce un atac asupra unei nave în apropierea Omanului a scos în evidență fragilitatea unui acord preliminar menit să pună capăt conflictului cu Iranul. Teheranul a reacționat la ceea ce a numit o declarație comună „intervenționistă, iresponsabilă și provocatoare” a Statelor Unite și a șase state din Golf, care a respins insistența Iranului de a putea percepe taxe de trecere de la navele care tranzitează strâmtoarea, anunță Reuters.

„Trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz nu poate fi garantată în condițiile unor acorduri ambigue, rute paralele sau procese decizionale care nu țin seama de rolul Iranului ca stat riveran”, a declarat pe X viceministrul de Externe Kazem Gharibabadi.

Subliniind riscurile cu care se confruntă transportul maritim, televiziunea de stat iraniană a relatat ulterior că trei petroliere străine care încercau ceea ce a numit o „trecere neautorizată” a strâmtorii au fost întors din drum după un avertisment din partea Gărzii Revoluționare Islamice. Nu au fost oferite alte detalii.

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Prețurile petrolului au scăzut cu peste 3% vineri, fiind pe cale să înregistreze pierderi săptămânale semnificative, în ciuda interpretărilor contradictorii ale acordului provizoriu de săptămâna trecută dintre Iran și SUA și a încetinirii traficului prin strâmtoare, pe unde trece de obicei o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaz natural lichefiat.

Saudi Aramco a reluat vineri încărcările de țiței la terminalul său din Ras Tanura din Golf, cel mai mare port petrolier din lume, după o întrerupere de aproape patru luni, conform datelor privind transportul maritim.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio - la finalul unui turneu în Golful Persic menit să liniștească aliații regionali îngrijorați cu privire la pactul provizoriu - a declarat joi reporterilor că, dacă Iranul ar amenința sau ar bloca navele în strâmtoare, „vom avea o problemă”.

În declarația lor comună, Rubio și Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG) au solicitat „navigație liberă, necondiționată și fără restricții” în strâmtoare, fără taxe de trecere sau „încercări de a impune controlul”, și au afirmat că o pace durabilă trebuie să abordeze problema rachetelor balistice ale Iranului, a dronelor și a sprijinului acordat grupurilor proxy.

Iranul avertizează împotriva „politicilor ostile și intervenționiste”

Ministerul de Externe al Iranului a răspuns vineri, afirmând că prezența militară a SUA în Golf este sursa insecurității și diviziunii regionale și că strâmtoarea ar trebui să fie administrată de Iran și Oman, în conformitate cu termenii acordului provizoriu.

„Avertizăm împotriva continuării politicilor ostile și intervenționiste în regiune”, a declarat acesta.

Teheranul a preluat controlul efectiv asupra căii navigabile după ce atacurile americano-israeliene asupra Iranului din 28 februarie au declanșat războiul, perturbând fluxurile de petrol și zguduind piețele energetice globale și economia în ansamblu.

Ali Akbar Velayati, consilierul principal al liderului suprem al Iranului, a adresat un avertisment aliaților din Golf ai Washingtonului.

„Stabilitatea statelor arabe din Golful Persic se datorează gestionării de un secol a Strâmtorii Ormuz de către Iran supraviețuirea lor strategică se află la mila toleranței Teheranului”, a declarat Velayati pe X.

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Compania taiwaneză Evergreen Marine a anunțat vineri dimineață că nava sa Ever Lovely, sub pavilionul Singapore, a fost lovită joi în apropierea Omanului de un „obiect necunoscut”, în timp ce se afla pe o rută recomandată de agenția navală britanică UKMTO. Nimeni nu a fost rănit în urma incidentului, iar nava și-a reluat ulterior călătoria în afara strâmtorii.

Doi oficiali americani au declarat pentru Reuters că Iranul a deschis focul asupra navei. Autoritatea iraniană pentru Strâmtoarea Golfului Persic - înființată de Teheran pentru a gestiona cererile navelor de a traversa strâmtoarea - a afirmat că trecerea pe rute neautorizate ar fi „responsabilitatea proprietarului, a operatorului și a comandantului navei”.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea guvernului american. Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat luna aceasta că, dacă Iranul nu va respecta acordul provizoriu, inclusiv redeschiderea strâmtorii, SUA ar putea relua bombardarea țării.

Libanul și inspecțiile nucleare rămân subiecte-cheie de dispută

Pe lângă problema controlului asupra strâmtorii, persistă dezacorduri cu privire la alte elemente ale acordului-cadru de încetare a focului, inclusiv în ceea ce privește stimulentele financiare pentru Iran, inspecțiile nucleare și războiul paralel al Israelului în Liban. Acordul a prevăzut 60 de zile de negocieri pentru a aborda problemele mai spinoase, inclusiv programul nuclear al Iranului.

În SUA, războiul îl afectează puternic pe Trump înaintea alegerilor intermediare din noiembrie, care vor determina controlul asupra Congresului.

Organizația Maritimă Internațională, o agenție a ONU, și-a suspendat temporar operațiunile de escortare a navelor prin Strâmtoarea Ormuz după incidentul din Oman.

OMI și Oman au anunțat săptămâna aceasta o nouă rută sudică prin strâmtoare pentru a evacua sute de nave blocate din cauza războiului, ceea ce a stârnit furia Teheranului.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a declarat vineri că trei nave sud-coreene vor părăsi strâmtoarea în cursul weekendului, după ce Ministerul Oceanelor a anunțat că alte opt nave sud-coreene au ieșit deja din strâmtoare.

Două petroliere de mare capacitate (VLCC) controlate de Bahri, divizia de transport maritim a Arabiei Saudite, au fost văzute încărcând țiței la Ras Tanura, în timp ce o altă navă aștepta în apropiere, conform datelor din domeniul transportului maritim. Fiecare VLCC poate încărca 2 milioane de barili de petrol.

Ras Tanura se află pe coasta saudită, la vest de Strâmtoarea Ormuz. Înainte de conflict, de aici se exportau peste 5 milioane de barili de țiței pe zi.

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Editor : C.A.