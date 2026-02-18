Live TV

Tensiuni între SUA și China: Washingtonul susține că Beijingul a efectuat un test nuclear „ilicit”. Ce spun experții independenți

Data publicării:
sua china relatii externe_shutterstock_114785761
Foto: Shutterstock
Din articol
Probleme de testare

Guvernul SUA a publicat noi informații despre ceea ce susține că a fost un test nuclear ilicit al Chinei, efectuat în 2020, potrivit NPR.

Pe 22 iunie 2020, o stație seismică izolată din Kazahstan a detectat un cutremur de mică intensitate. Evenimentul a înregistrat o magnitudine de doar 2,75, dar a avut originea la aproximativ 725 de kilometri distanță, la principalul poligon de testare nucleară al Chinei, cunoscut sub numele de Lop Nur, potrivit lui Christopher Yeaw, secretar adjunct pentru controlul armelor și neproliferare din cadrul Departamentului de Stat.

„Există foarte puține posibilități să fie altceva decât o explozie, o singură explozie”, a declarat Yeaw la un eveniment găzduit, marți, de Institutul Hudson - un grup conservator de experți din Washington, DC. „Este destul de în concordanță cu ceea ce te-ai aștepta de la un test exploziv nuclear.”

Experții independenți nu au fost imediat de acord cu această evaluare. Informațiile despre diferite unde seismice sunt compatibile cu o explozie, a declarat Ben Dando, șeful departamentului de seismologie și verificare de la NORSAR, o organizație norvegiană care urmărește posibilele teste nucleare. Însă, a adăugat el, semnalul a fost slab și a fost înregistrat la o singură stație. Pe baza acestor limitări și a altora, el consideră că este totuși posibil și ca acesta să fi fost un eveniment natural.

„Nu aș spune că există dovezi concludente cu adevărat puternice”, a declarat Dando pentru NPR. „Nu putem confirma sau infirma, în acest moment, dacă a avut loc un test nuclear.”

Într-un comunicat, Organizația Tratatului de Interzicere Completă a Testelor Nucleare, a cărei stație de monitorizare a recepționat semnalul, a declarat că a detectat „două evenimente seismice foarte mici, la un interval de 12 secunde”. Dar a adăugat că „doar cu aceste date nu este posibil să se evalueze cu încredere cauza acestor evenimente”.

Ambasada Chinei nu a răspuns solicitării comentariilor NPR, dar guvernul a negat vehement acuzațiile. „Acuzația SUA privind testele explozive nucleare chineze este complet nefondată”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, în timpul unei conferințe de presă de săptămâna trecută. „China se opune fabricării de pretexte de către SUA pentru propria reluare a testelor nucleare.”

Probleme de testare

Marile puteri nucleare ale lumii nu și-au testat armele de zeci de ani. SUA au efectuat ultimul său test în 1992, iar China a efectuat ultimul său test oficial în 1996. Ambele națiuni au semnat Tratatul de interzicere completă a testelor nucleare. Cu toate acestea, niciuna dintre națiuni nu a ratificat oficial tratatul de interzicere a testelor nucleare, iar acesta nu a intrat încă în vigoare.

Națiunile își respectă în mod voluntar angajamentele de a nu efectua teste nucleare, dar asta nu înseamnă că munca la arme nucleare s-a oprit complet. În SUA, simulările pe supercomputere sunt combinate cu o serie de experimente din lumea reală pentru a se asigura că armele funcționează în continuare în mod conform. Unele dintre aceste experimente sunt efectuate în tuneluri unde au avut loc odinioară teste nucleare. NPR a obținut acces rar la aceste tuneluri în 2024 și i s-a arătat camera de testare unde au loc așa-numitele teste subcritice. În teste, cantități mici de plutoniu de calitate militară explodează, dar nu inițiază o reacție nucleară în lanț în interiorul materialului, potrivit experților în arme intervievați de NPR la acea vreme.

China a fost, de asemenea, ocupată cu poligonul său de teste nucleare din Lop Nur, spune Tong Zhao, cercetător senior la Carnegie Endowment for International Peace, care studiază programul de arme nucleare al Chinei. Imaginile din satelit au relevat o extindere a zonelor de echipamente și a locuințelor pentru personal în ultimii ani și a fost săpat cel puțin un nou tunel, a spus el.

„Se pare că China investește semnificativ în menținerea, dacă nu chiar extinderea, misiunilor de la poligonul de testare”, a spus el.

Citește și:

Renașterea vechiului „imperiu nuclear interior” al Chinei: De ce se teme SUA de relansarea celui de-al Treilea Front al lui Mao Zedong

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
2
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
dan mihalache
3
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
putin
4
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Peisaj de iarnă în românia
5
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Digi Sport
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
baza militara soldat polonia
Polonia interzice circulaţia vehiculelor fabricate în China în jurul unităților militare
Donald Trump
Aproape jumătate dintre americani l-ar descrie pe Trump drept corupt, rasist şi crud. Sondaj îngrijorător pentru republicani
Sistem Patriot
SUA au refuzat să acorde licențe pentru producția de sisteme Patriot în România și Polonia, spune Zelenski
cover story cristina cileacu
Concluzii Munchen 2026: De ce Europa nu mai poate conta exclusiv pe garanția de securitate a SUA
ODAmaD00NDAmaGFzaD01NjUyNDcwZDUyNWUwNzBlMDdiOGQ3YjI2MGQ3OTg3MQ==.thumb
Starmer îi confirmă lui Trump: „Iranul nu trebuie să poată să dezvolte niciodată arme nucleare.” Ce au discutat cei doi lideri
Recomandările redacţiei
JDS GRINDEANU 180226_13592
Sorin Grindeanu, în direct la Digi24. Ce spune liderul PSD despre...
ilie bolojan face declaratii
După victoria de la CCR, Ilie Bolojan anunță că vrea modificarea...
Theo Francken
Ministrul belgian al Apărării către Merz: „Te-aș ruga să taci din...
bancnote de lei
Ilie Bolojan: „Proiectul care vizează cumulul pensie-salariu va fi...
Ultimele știri
Ministrul Finanțelor: Decizia privind reforma pensiilor speciale este piesa lipsă dintr-un puzzle al normalităţii
Schimbare de tendință în turismul Bătrânului Continent: Europa pierde turiști americani, dar câștigă vizitatori din China și India
Taylor Swift, în fruntea topului mondial de vânzări muzicale pe anul 2025. Top 10 cei mai bine vânduți artiști
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
Limba română, propusă ca materie de studiu şi examen în şcolile din Marea Britanie. Istoric: „Este a treia...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Cum arată avionul cu care zboară Nicuşor Dan în SUA. Cât costă aeronava închiriată de la Ion Ţiriac
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a făcut ”praf” pe Chivu: ”Să-și clătească gura când vorbește despre tatăl meu! Asta arată meschinăria lui”
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Grindeanu, noi informații despre ajutoarele la pensie din această primăvară. „Banii vor fi în buget”
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...