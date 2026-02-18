Tensiuni între SUA și China: Washingtonul susține că Beijingul a efectuat un test nuclear „ilicit”. Ce spun experții independenți

Guvernul SUA a publicat noi informații despre ceea ce susține că a fost un test nuclear ilicit al Chinei, efectuat în 2020, potrivit NPR.

Pe 22 iunie 2020, o stație seismică izolată din Kazahstan a detectat un cutremur de mică intensitate. Evenimentul a înregistrat o magnitudine de doar 2,75, dar a avut originea la aproximativ 725 de kilometri distanță, la principalul poligon de testare nucleară al Chinei, cunoscut sub numele de Lop Nur, potrivit lui Christopher Yeaw, secretar adjunct pentru controlul armelor și neproliferare din cadrul Departamentului de Stat.

„Există foarte puține posibilități să fie altceva decât o explozie, o singură explozie”, a declarat Yeaw la un eveniment găzduit, marți, de Institutul Hudson - un grup conservator de experți din Washington, DC. „Este destul de în concordanță cu ceea ce te-ai aștepta de la un test exploziv nuclear.”

Experții independenți nu au fost imediat de acord cu această evaluare. Informațiile despre diferite unde seismice sunt compatibile cu o explozie, a declarat Ben Dando, șeful departamentului de seismologie și verificare de la NORSAR, o organizație norvegiană care urmărește posibilele teste nucleare. Însă, a adăugat el, semnalul a fost slab și a fost înregistrat la o singură stație. Pe baza acestor limitări și a altora, el consideră că este totuși posibil și ca acesta să fi fost un eveniment natural.

„Nu aș spune că există dovezi concludente cu adevărat puternice”, a declarat Dando pentru NPR. „Nu putem confirma sau infirma, în acest moment, dacă a avut loc un test nuclear.”

Într-un comunicat, Organizația Tratatului de Interzicere Completă a Testelor Nucleare, a cărei stație de monitorizare a recepționat semnalul, a declarat că a detectat „două evenimente seismice foarte mici, la un interval de 12 secunde”. Dar a adăugat că „doar cu aceste date nu este posibil să se evalueze cu încredere cauza acestor evenimente”.

Ambasada Chinei nu a răspuns solicitării comentariilor NPR, dar guvernul a negat vehement acuzațiile. „Acuzația SUA privind testele explozive nucleare chineze este complet nefondată”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, în timpul unei conferințe de presă de săptămâna trecută. „China se opune fabricării de pretexte de către SUA pentru propria reluare a testelor nucleare.”

Probleme de testare

Marile puteri nucleare ale lumii nu și-au testat armele de zeci de ani. SUA au efectuat ultimul său test în 1992, iar China a efectuat ultimul său test oficial în 1996. Ambele națiuni au semnat Tratatul de interzicere completă a testelor nucleare. Cu toate acestea, niciuna dintre națiuni nu a ratificat oficial tratatul de interzicere a testelor nucleare, iar acesta nu a intrat încă în vigoare.

Națiunile își respectă în mod voluntar angajamentele de a nu efectua teste nucleare, dar asta nu înseamnă că munca la arme nucleare s-a oprit complet. În SUA, simulările pe supercomputere sunt combinate cu o serie de experimente din lumea reală pentru a se asigura că armele funcționează în continuare în mod conform. Unele dintre aceste experimente sunt efectuate în tuneluri unde au avut loc odinioară teste nucleare. NPR a obținut acces rar la aceste tuneluri în 2024 și i s-a arătat camera de testare unde au loc așa-numitele teste subcritice. În teste, cantități mici de plutoniu de calitate militară explodează, dar nu inițiază o reacție nucleară în lanț în interiorul materialului, potrivit experților în arme intervievați de NPR la acea vreme.

China a fost, de asemenea, ocupată cu poligonul său de teste nucleare din Lop Nur, spune Tong Zhao, cercetător senior la Carnegie Endowment for International Peace, care studiază programul de arme nucleare al Chinei. Imaginile din satelit au relevat o extindere a zonelor de echipamente și a locuințelor pentru personal în ultimii ani și a fost săpat cel puțin un nou tunel, a spus el.

„Se pare că China investește semnificativ în menținerea, dacă nu chiar extinderea, misiunilor de la poligonul de testare”, a spus el.

