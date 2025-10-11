Live TV

Tensiuni între Zelenski și primarul Kievului, după atacurile rusești. Ce îl nemulțumește pe președintele Ucrainei

Colaj foto: Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și primarul Kievului Vitali Kliciko / Surse foto: Profimedia Images

După atacurile masive ale Rusiei asupra Kievului, președintele Volodimir Zelenski s-a declarat nemulțumit de modul în care este protejată infrastructura energetică a capitalei. Declarațiile sale au readus în prim-plan tensiunile cu primarul Vitali Kliciko, pe care liderul ucrainean l-a criticat și în trecut pentru gestionarea apărării orașului.

Președintele Volodimir Zelenski și-a exprimat îngrijorarea față de protecția infrastructurii energetice a Kievului în timpul unei conferințe de presă susținute vineri, afirmând că este „nemulțumit” de situația actuală, relatează Kyiv Independent.

Declarațiile sale vin după un atac masiv al Rusiei cu drone și rachete lansat în noaptea precedentă asupra capitalei ucrainene, care a avariat o centrală termică (CT) și a lăsat o parte a orașului fără curent electric și apă.

Vorbind cu jurnaliștii la Kiev, după atac, Zelenski a subliniat că unitățile de apărare antiaeriană nu sunt singurul factor care influențează protejarea obiectivelor critice.

„Nu sunt mulțumit, de exemplu, dacă ne referim la Kiev”, a spus Zelenski. „Există CT-5 și CT-6. Nu putem folosi rachetele Patriot împotriva dronelor. Ce întrebări aș putea avea pentru primar? Aș putea să vă spun acum ce cred despre toate acestea, dar nu o voi face.”

Declarațiile președintelui par să facă aluzie la criticile sale recurente la adresa primarului Kievului, Vitali Kliciko, privind modul în care este protejată capitala. Administrația Prezidențială l-a acuzat în trecut pe Kliciko de pene prelungite de curent și de condițiile precare ale adăposturilor antiaeriene, încă din primele luni ale invaziei ruse la scară largă.

Relația dintre Zelenski și Kliciko este tensionată încă din primul an de mandat al președintelui. Au existat mai multe investigații care îl vizau pe primar, precum și tentative de a-l îndepărta din funcție. La rândul său, Kliciko a acuzat administrația Zelenski că se îndreaptă spre autoritarism.

Atacul rusesc din noaptea de 10 octombrie a provocat avarii la o centrală termică operată de compania energetică ucraineană DTEK. Potrivit companiei, acesta a fost al treilea atac asupra unei centrale DTEK într-o singură săptămână. Centralele termice ale DTEK au fost atacate de peste 200 de ori de la începutul invaziei ruse la scară largă, în 2022.

