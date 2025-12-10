Tensiuni militare în creștere: Rusia și China intensifică operațiunile aeriene în zona Japoniei

Japonia a ridicat de la sol avioane de luptă pentru a monitoriza forțele aeriene ruse și chineze care desfășurau patrule comune în jurul țării, a anunțat marți seara târziu Ministerul japonez al Apărării, în contextul intensificării tensiunilor dintre Tokyo și Beijing, scrie Reuters.

Două bombardiere strategice rusești Tu-95, capabile să transporte armament nuclear, au zburat din Marea Japoniei spre Marea Chinei de Est pentru a se întâlni cu două bombardiere chineze H-6 și au efectuat un „zbor comun pe distanță lungă” în Pacific, a precizat ministerul.

Patru avioane de vânătoare chineze J-16 s-au alăturat bombardierelor în timp ce acestea au efectuat un zbor dus-întors între insulele japoneze Okinawa și Miyako, a mai transmis instituția. Strâmtoarea Miyako dintre cele două insule este clasificată drept ape internaționale.

Japonia a detectat, de asemenea, activitate simultană a forțelor aeriene ruse în Marea Japoniei, constând într-un avion de avertizare timpurie A-50 și două avioane de vânătoare Su-30, a precizat ministerul.

Ministrul japonez al Apărării, Shinjiro Koizumi, a declarat miercuri într-o postare pe X că operațiunile comune ruso-chineze au fost „în mod clar destinate unei demonstrații de forță împotriva națiunii noastre, ceea ce reprezintă o îngrijorare serioasă pentru securitatea noastră națională.”

Avioanele de luptă japoneze „au implementat strict măsurile de identificare în zona de apărare aeriană”, a adăugat Koizumi.

Agențiile de presă ruse au relatat că zborul comun ruso-chinez în apropierea Japoniei a durat opt ore, citând Ministerul rus al Apărării.

Armata Coreei de Sud a declarat, de asemenea, marți, că șapte avioane rusești și două avioane chineze au intrat în zona sa de apărare aeriană.

Japonia a declarat duminică faptul că avioanele de vânătoare lansate de pe un portavion chinez au ochit cu radar aeronave militare japoneze cu o zi înainte, o relatare contestată de Beijing.

Acțiunile militare crescute ale Beijingului în apropierea Japoniei au urmat declarațiilor premierului japonez Sanae Takaichi de luna trecută, potrivit cărora Tokyo ar putea răspunde oricărei acțiuni militare chineze împotriva Taiwanului care ar amenința și securitatea Japoniei.

China și Rusia și-au intensificat cooperarea militară în ultimii ani și în alte regiuni, desfășurând operațiuni comune precum un antrenament anti-rachetă pe teritoriul Rusiei și exerciții navale cu muniție reală în Marea Chinei de Sud.

