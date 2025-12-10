Live TV

Tensiuni militare în creștere: Rusia și China intensifică operațiunile aeriene în zona Japoniei

Data publicării:
Bombardier rus TU-95
Bombardier rus TU-95. Foto: Profimedia Images

Japonia a ridicat de la sol avioane de luptă pentru a monitoriza forțele aeriene ruse și chineze care desfășurau patrule comune în jurul țării, a anunțat marți seara târziu Ministerul japonez al Apărării, în contextul intensificării tensiunilor dintre Tokyo și Beijing, scrie Reuters.

Două bombardiere strategice rusești Tu-95, capabile să transporte armament nuclear, au zburat din Marea Japoniei spre Marea Chinei de Est pentru a se întâlni cu două bombardiere chineze H-6 și au efectuat un „zbor comun pe distanță lungă” în Pacific, a precizat ministerul.

Patru avioane de vânătoare chineze J-16 s-au alăturat bombardierelor în timp ce acestea au efectuat un zbor dus-întors între insulele japoneze Okinawa și Miyako, a mai transmis instituția. Strâmtoarea Miyako dintre cele două insule este clasificată drept ape internaționale.

Japonia a detectat, de asemenea, activitate simultană a forțelor aeriene ruse în Marea Japoniei, constând într-un avion de avertizare timpurie A-50 și două avioane de vânătoare Su-30, a precizat ministerul.

Ministrul japonez al Apărării, Shinjiro Koizumi, a declarat miercuri într-o postare pe X că operațiunile comune ruso-chineze au fost „în mod clar destinate unei demonstrații de forță împotriva națiunii noastre, ceea ce reprezintă o îngrijorare serioasă pentru securitatea noastră națională.”

Avioanele de luptă japoneze „au implementat strict măsurile de identificare în zona de apărare aeriană”, a adăugat Koizumi.

Agențiile de presă ruse au relatat că zborul comun ruso-chinez în apropierea Japoniei a durat opt ore, citând Ministerul rus al Apărării.

Armata Coreei de Sud a declarat, de asemenea, marți, că șapte avioane rusești și două avioane chineze au intrat în zona sa de apărare aeriană.

Japonia a declarat duminică faptul că avioanele de vânătoare lansate de pe un portavion chinez au ochit cu radar aeronave militare japoneze cu o zi înainte, o relatare contestată de Beijing.

Acțiunile militare crescute ale Beijingului în apropierea Japoniei au urmat declarațiilor premierului japonez Sanae Takaichi de luna trecută, potrivit cărora Tokyo ar putea răspunde oricărei acțiuni militare chineze împotriva Taiwanului care ar amenința și securitatea Japoniei.

China și Rusia și-au intensificat cooperarea militară în ultimii ani și în alte regiuni, desfășurând operațiuni comune precum un antrenament anti-rachetă pe teritoriul Rusiei și exerciții navale cu muniție reală în Marea Chinei de Sud.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Royal Navy track Russian submarine
1
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
traian basescu pe strada
2
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Petrolier rusesc
3
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au...
Militar ucrainean Pokrovsk
4
Forțele ucrainene s-au retras din unele poziții de lângă Pokrovsk și Mîrnohrad. „Era pur...
tenerife
5
Tragedie în Tenerife. MAE confirmă că doi români au murit, după ce valuri uriaşe au lovit...
David Popovici, supărat că nu și-a primit nici acum banii pentru medaliile câștigate! De când sunt restanțele
Digi Sport
David Popovici, supărat că nu și-a primit nici acum banii pentru medaliile câștigate! De când sunt restanțele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Lupte în Ucraina.
Lupte grele în Pokrovsk: Ucraina susține că a recucerit o parte din oraș, deși rămăsese fără trupe. Anunțul comandantului Sîrski
incendiu
Incendiu uriaș într-o clădire rezidenţială din sudul Chinei: 12 oameni au murit
comandant al Corpului 1 Azov din armata ucraineană / soldați ucraineni pe front
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
cumparaturi online de Craciun
Românii fac cumpărături record din străinătate. Cu cât a crescut numărul comenzilor online de Sărbători anul acesta
zelenski face declaratii
Volodimir Zelenski anunță că este pregătit pentru alegeri în Ucraina și cere sprijinul SUA și UE
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Lucrul pe care România nu îl poate face pentru a ajuta Ucraina...
balcon isu bihor
VIDEO Explozie într-un bloc din Bihor. O femeie a fost rănită grav
Ceata pe autostrada
Cod galben de ceață în opt județe: vizibilitate redusă sub 50 de...
intrarea in sala CCR
CCR discută astăzi sesizarea ÎCCJ la proiectul privind pensiile...
Ultimele știri
(P) Medicina de precizie și echipele multidisciplinare: piloni ai succesului în oncologia din România
Ministrul Justiției, după ancheta Recorder: „Dacă cineva tergiversează dosare culpabil, ar trebui să răspundă”
După aur, și prețul argintului atinge un nivel record. De ce s-au scumpit metalele prețioase
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Fanatik.ro
Tenismena și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți și a rămas uimită! Câți bani a putut să câștige în...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Marea pasiune ascunsă a lui Ciprian Ciucu! Ce face noul primar al Bucureștiului în fiecare dimineață la...
Adevărul
Trump trimite unde de șoc în America Latină, sugerând că încă două națiuni sunt în vizorul său pentru o...
Playtech
Cât pierzi la pensie dacă nu ai stagiu complet. Simulări pentru 5, 7 și 10 ani lipsă
Digi FM
Cât câștigă un mecanic de locomotivă la CFR Călători. Un tânăr și-a făcut public fluturașul de salariu și a...
Digi Sport
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
Pro FM
Elena Vîșcu și-a refăcut viața după divorț. Fosta soție a lui CRBL, primele declarații despre noul partener...
Film Now
De ce vrea Pamela Anderson să renunțe la numele care a făcut-o celebră: „El a fost cea mai apropiată persoană...
Adevarul
Kim Jong-un construiește un palat pentru Putin în Coreea de Nord
Newsweek
La ce oră intră vineri pensiile pe card? Cine încasează pensii de 18.000 lei și bonus de 10.500 lei? DOCUMENT
Digi FM
Dezvăluiri inedite după trei decenii. Ce s-a întâmplat când Anca Dinicu, copil fiind, s-a apropiat de...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Jessica Alba s-a simțit „umilită” în timpul filmărilor la scena nud din „Fantastic Four”: „M-am temut de ea...
UTV
Fiica Monicăi Gabor și-a vândut primul tablou, realizat la 8 ani. Irina Columbeanu a primit o sumă uriașă de...