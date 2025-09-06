Live TV

Tensiuni tot mai mari: Donald Trump avertizează că avioanele venezuelene vor fi doborâte dacă pun în pericol navele americane

donald trump
Donald Trump a avertizat că, dacă avioanele venezuelene vor survola navele militare americane și „ne vor pune într-o situație periculoasă, vor fi doborâte”. Atenționarea președintelui american vine după ce Venezuela a trimis avioane militare în apropierea unei nave americane, în largul Americii de Sud, pentru a doua oară în două zile, au declarat oficiali americani pentru CBS News, citați de BBC.

Ultimele rapoarte vin pe fondul unui atac american împotriva a ceea ce oficialii lui Trump au numit „o navă din Venezuela care transporta droguri”, operată de o bandă, atac în urma căruia au murit 11 persoane.

Președintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat că acuzațiile SUA împotriva țării sale sunt false și că diferențele dintre cele două națiuni nu justifică un „conflict militar”. „Venezuela a fost întotdeauna dispusă să discute, să se angajeze în dialog, dar cerem respect”, a adăugat el.

Însă atunci când a fost întrebat vineri de jurnaliști în Biroul Oval ce s-ar întâmpla dacă avioanele venezuelene ar survola din nou navele americane, Trump a răspuns că Venezuela ar avea „probleme”.Apoi liderul de la Washington i-a transmis generalului său că poate face orice dorește dacă situația se agravează.

De la revenirea sa la putere, în ianuarie, Trump și-a intensificat constant eforturile de combatere a traficului de droguri în America Latină.

Maduro a acuzat, însă, SUA că urmăresc „schimbarea regimului prin amenințări militare”.

Când a fost întrebat despre aceste comentarii, Trump a răspuns „nu vorbim despre asta”, dar a criticat însă „alegerile foarte ciudate” din Venezuela. Maduro a depus jurământul pentru al treilea mandat în ianuarie, după un scrutin contestat. Trump a continuat spunând că „drogurile curg” în SUA din Venezuela, livrate de acolo pe teritoriul american de către membrii Tren de Aragua - un grup catalogat drept organizație teroristă în SUA.

Armata americană a luat măsuri pentru a-și consolida forțele în sudul Caraibelor, inclusiv prin desfășurarea de nave militare suplimentare și mii de pușcași marini, pentru a stopa fluxul de droguri. Casa Albă a anunțat vineri că va trimite 10 avioane de vânătoare F-35 în Puerto Rico.

Întrebat despre consolidarea resurselor militare în Caraibe, Trump a răspuns: „Cred că este o măsură puternică. Suntem puternici în lupta împotriva drogurilor. Nu vrem ca drogurile să ne omoare oamenii”.

Trump este un critic acerb al lui Maduro iar, în august, a dublat recompensa pentru informații care să ducă la arestarea acestuia la 50 de milioane de dolari, acuzându-l pe Maduro că este „unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume”.

În timpul primului mandat al lui Trump, guvernul SUA i-a acuzat pe Maduro și pe alți înalți oficiali venezueleni de o serie de infracțiuni, printre care narcoterorism, corupție și trafic de droguri. Maduro a respins acuzațiile SUA.

