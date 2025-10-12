Tensiuni tot mai mari între China și SUA. Beijingul acuză cu „represalii” dacă Trump nu renunță la tarifele vamale crescute cu 100%

China a avertizat că va lua măsuri de răspuns împotriva Washingtonului dacă preşedintele american Donald Trump îşi va pune în aplicare ameninţarea de a impune noi tarife vamale crescute cu 100% asupra importurilor chinezeşti, relatează CNN.

Cea mai recentă ameninţare a lui Trump a venit după ce China a impus o serie de restricţii la exportul de minerale rare săptămâna trecută. Tensiunile în creştere ameninţă să compromită progresele înregistrate în ultimele luni în negocierile comerciale.

„Recurgerea la ameninţări cu tarife ridicate nu este modalitatea corectă de a interacţiona cu China”, a declarat duminică un purtător de cuvânt al Ministerului Comerţului, în primul comentariu al Beijingului după ameninţarea lui Trump.

„Dacă SUA persistă în a acţiona unilateral, China va lua cu hotărâre măsurile corespunzătoare pentru a-şi proteja drepturile şi interesele legitime”, a adăugat purtătorul de cuvânt. „Poziţia noastră cu privire la un război tarifar rămâne consecventă – nu dorim unul, dar nici nu ne temem de unul”, a punctat oficialul.

Escaladarea rapidă a tensiunilor comerciale între cele două mari economii ale lumii a dus la scăderea burselor, neliniştind investitorii şi industriile şi alimentând temerile că s-ar putea repeta războiul tarifar din primăvară, când taxele asupra importurilor chinezeşti şi americane au crescut la 145% şi, respectiv, 120%.

De asemenea, aceasta adaugă o nouă incertitudine în negocierile comerciale în curs între cele două ţări. Trump şi liderul chinez Xi Jinping urmau să aibă o întâlnire foarte aşteptată în Coreea de Sud peste două săptămâni, dar Trump, invocând problema pământurilor rare, a pus sub semnul întrebării desfăşurarea acestei întâlniri.

Beijingul nu dă însă semne că va renunţa, purtătorul de cuvânt al ministerului îndemnând Washingtonul să „corecteze prompt abordarea sa greşită” şi să „păstreze progresele obţinute cu greu în negocieri”.

Ministerul Comerţului a descris noile reguli în domeniul pământurilor rare ca fiind o „mişcare legitimă” şi a dat vina pe Washington pentru ultima escaladare, indicând introducerea de către administraţia Trump a unei serii de noi măsuri restrictive împotriva Chinei în termen de două săptămâni de la ultima rundă de negocieri comerciale de la Madrid, din septembrie. De atunci, Washingtonul a adăugat mai multe firme chineze pe lista sa de control al exporturilor, extinzând controalele pentru a acoperi filialele companiilor listate şi impunând taxe portuare speciale pentru navele chineze.

„Acţiunile SUA au prejudiciat grav interesele Chinei şi au subminat atmosfera negocierilor economice şi comerciale bilaterale. China se opune ferm acestor măsuri”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Noile controale radicale asupra pământurilor rare anunţate de Beijing includ o listă extinsă de minerale restricţionate şi restricţii extinse care vizează tehnologiile de producţie şi utilizarea acestora în străinătate, inclusiv pentru aplicaţii militare şi semiconductoare. Se preconizează că acest lucru va exercita o presiune semnificativă asupra industriilor globale şi lanţurilor de aprovizionare tehnologice care se bazează pe aceste minerale pentru a produce totul, de la electronice de uz cotidian, semiconductoare şi automobile până la avioane de vânătoare.

Pe Truth Social, Trump a descris măsura „surprinzătoare” a Chinei ca fiind „extrem de ostilă” şi o „ruşine morală în relaţiile cu alte ţări”.

Însă experţii au afirmat că măsurile luate de Beijing reflectă în mare măsură restricţiile impuse de Washington asupra semiconductorilor de-a lungul anilor, care limitează exportul de cipuri sau echipamente de fabricare a cipurilor către China – fie din SUA, fie dintr-o ţară terţă în care au fost fabricate cu tehnologie americană.

Ministerul Comerţului din China a declarat că reacţia Washingtonului la noile sale reguli pentru pământurile rare demonstrează „standardele duble” ale acestuia.

„De mult timp, Statele Unite au exagerat conceptul de securitate naţională şi au abuzat de controalele la export, adoptând măsuri discriminatorii împotriva Chinei şi impunând restricţii unilaterale de „jurisdicţie cu braţ lung” asupra unei game largi de produse”, a declarat purtătorul de cuvânt. Lista de control a exporturilor din SUA cuprinde peste 3.000 de articole, comparativ cu puţin peste 900 pe lista Chinei, au adăugat ei.

Beijingul a criticat de mult timp Washingtonul pentru că exercită controlul dincolo de graniţele sale prin reguli de export care interzic companiilor din ţări terţe să furnizeze Chinei cipuri fabricate cu tehnologie americană. Dar mişcarea Chinei din această săptămână a semnalat o schimbare în strategia sa, prin adoptarea unor tactici similare.

