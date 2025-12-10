Thailanda a atacat Cambodgia cu avioane de vânătoare. F-16 au bombardat sate de la frontieră

Avioane de vânătoare thailandeze au lansat miercuri dimineață atacuri aeriene pe teritoriul Cambodgiei, în contextul escaladării confruntărilor de la frontieră. Potrivit presei locale, F-16 au bombardat cel puțin două sate din provincia Meanchey.

Potrivit Khmer Times, care a citat Ministerul Apărării din Cambodgia, avioane F-16 au lansat cel puţin două bombe asupra satelor din provincia Meanchey, în apropierea graniţei. Nu au fost raportate imediat victime. Conform aceloraşi surse, care nu au dat alte detalii, avioanele thailandeze au survolat mai multe zone cambodgiene.

Thailanda nu a comentat incidentele. Preşedintele Senatului cambodgian şi fostul premier Hun Sen şi-a exprimat îngrijorarea, dar a lăudat armata pentru „atitudinea curajoasă şi fermă”, se arată în ziarul citat de Agerpres.

Începând de duminică, Thailanda şi Cambodgia s-au acuzat reciproc de încălcarea armistiţiului de-a lungul frontierei comune de circa 800 de kilometri. Cele două țări au semnat un acord de încetare a focului pe 26 octombrie în prezenţa preşedintelui SUA, Donald Trump, însă acordul a fost suspendat câteva săptămâni mai târziu.

În ce-l priveşte, Trump, care a contribuit la negocierea armistiţiului, a declarat că intenţionează să intervină din nou. „Mâine, va trebui să dau un telefon”, a spus el unui grup de susţinători marţi în Pennsylvania.

Lupte aprige au fost raportate în mai multe zone de-a lungul frontierei, forţând zeci de mii de locuitori de ambele părţi să caute refugiu sau să se mute în zone mai sigure.

Editor : M.I.