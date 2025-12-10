Live TV

Thailanda a atacat Cambodgia cu avioane de vânătoare. F-16 au bombardat sate de la frontieră

Data publicării:
f-16 bombing
Avioanele thailandeze au survolat mai multe zone cambodgiene. Sursa foto: X

Avioane de vânătoare thailandeze au lansat miercuri dimineață atacuri aeriene pe teritoriul Cambodgiei, în contextul escaladării confruntărilor de la frontieră. Potrivit presei locale, F-16 au bombardat cel puțin două sate din provincia Meanchey.

Potrivit Khmer Times, care a citat Ministerul Apărării din Cambodgia, avioane F-16 au lansat cel puţin două bombe asupra satelor din provincia Meanchey, în apropierea graniţei. Nu au fost raportate imediat victime. Conform aceloraşi surse, care nu au dat alte detalii, avioanele thailandeze au survolat mai multe zone cambodgiene.

Thailanda nu a comentat incidentele. Preşedintele Senatului cambodgian şi fostul premier Hun Sen şi-a exprimat îngrijorarea, dar a lăudat armata pentru „atitudinea curajoasă şi fermă”, se arată în ziarul citat de Agerpres.

Începând de duminică, Thailanda şi Cambodgia s-au acuzat reciproc de încălcarea armistiţiului de-a lungul frontierei comune de circa 800 de kilometri. Cele două țări au semnat un acord de încetare a focului pe 26 octombrie în prezenţa preşedintelui SUA, Donald Trump, însă acordul a fost suspendat câteva săptămâni mai târziu.

Citește și Ce a reaprins conflictul între Thailanda și Cambodgia la graniță și de ce s-a destrămat pacea negociată de Trump

În ce-l priveşte, Trump, care a contribuit la negocierea armistiţiului, a declarat că intenţionează să intervină din nou. „Mâine, va trebui să dau un telefon”, a spus el unui grup de susţinători marţi în Pennsylvania.

Lupte aprige au fost raportate în mai multe zone de-a lungul frontierei, forţând zeci de mii de locuitori de ambele părţi să caute refugiu sau să se mute în zone mai sigure.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Royal Navy track Russian submarine
1
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
traian basescu pe strada
2
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Petrolier rusesc
3
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au...
Militar ucrainean Pokrovsk
4
Forțele ucrainene s-au retras din unele poziții de lângă Pokrovsk și Mîrnohrad. „Era pur...
tenerife
5
Tragedie în Tenerife. MAE confirmă că doi români au murit, după ce valuri uriaşe au lovit...
La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis
Digi Sport
La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Bombardier rus TU-95
Tensiuni militare în creștere: Rusia și China intensifică operațiunile aeriene în zona Japoniei
Cambodia Thai Border Conflict
Ce a reaprins conflictul între Thailanda și Cambodgia la graniță și de ce s-a destrămat pacea negociată de Trump
donald trump
Încă o pace mediată de Trump se clatină, după ce un conflict din Asia de Sud-Est, negociat tot de el, s-a reaprins
trump
Un acord de pace încheiat de Donald Trump a fost aruncat în aer. Două țări din Asia s-au bombardat reciproc
The 74th Miss Universe Competition 2025 Preliminary Competition in Thailand. - 19 NOV 2025
Scandal internațional la Miss Universe: coproprietarii concursului sunt vizați de o anchetă penală. Acuzațiile aduse
Recomandările redacţiei
ccr
Autoritățile locale pot crește impozitele pe case și mașini. CCR a...
tir
Trafic rutier blocat pe autostrada A3, după ce un TIR încărcat cu...
intrarea in sala CCR
CCR discută astăzi sesizarea ÎCCJ la proiectul privind pensiile...
avion mig 29 in zbor
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce...
Ultimele știri
Liderul extremei drepte franceze: „Nu am nevoie de un frate mai mare ca Trump”
ISW dezvăluie cât teritoriu au cucerit rușii în Ucraina în 2025: „83 de soldați ruși morți sau răniți pe kilometru pătrat”
Aleksandr Dughin a fost pus pe lista sancţiunilor în Marea Britanie. Ce entități mai sunt vizate de Ministerul de Externe de la Londra
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Fanatik.ro
Statul român, dator cu bani la David Popovici: „E greu când nu ești recompensat!”. Ce sumă așteaptă campionul...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Pierdere grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu va mai juca în 2025. Exclusiv
Adevărul
Bătălia care a schimbat fața războiului. Trucul folosit de apărători pentru a-i depista pe rușii deghizați în...
Playtech
Vortexul polar slăbește rapid: ce înseamnă pentru iarna 2025–2026. Când vine gerul cu adevărat
Digi FM
Cât câștigă un mecanic de locomotivă la CFR Călători. Un tânăr și-a făcut public fluturașul de salariu și a...
Digi Sport
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
Pro FM
Billy Ray Cyrus a reacționat dur după ce o femeie a susținut în instanță că este mama biologică a lui Miley...
Film Now
Jennifer Lawrence este adepta operațiilor estetice. Intervenția la care vrea să apeleze înainte de a filma...
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate...
Newsweek
Sprijin la pensie pentru pensionarii care au luat credit și le e greu să îl plătească. Lege în Senat
Digi FM
Dezvăluiri inedite după trei decenii. Ce s-a întâmplat când Anca Dinicu, copil fiind, s-a apropiat de...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Leonardo DiCaprio dezvăluie în sfârșit motivul pentru care își acoperă mereu fața în public. Legătura cu...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț