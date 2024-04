„The Rock” nu-l mai susține pe Biden la alegerile prezidențiale din noiembrie. Ce spune actorul despre Trump

Actorul american Dwayne Johnson, cunoscut ca „The Rock”, a anunțat că nu îi mai acordă sprijinul său public președintelui Joe Biden, în campania electorală pentru un nou mandat la Casa Albă.

Actorul a declarat vineri că, spre deosebire de alegerile prezidenţiale din 2020, anul acesta nu îi va mai acorda sprijin public preşedintelui în exerciţiu, democratul Joe Biden, informează EFE, preluată de Agerpres.

Actorul, cunoscut pentru filme precum saga "Fast&Furios", "Jumanji" şi "G.I. Joe: Retaliation'', a indicat într-un interviu acordat reţelei Fox News că nu îl va sprijini nici pe candidatul republican Donald Trump.

Johnson a explicat că, atunci când l-a susţinut pe Biden în 2020, a considerat că era cea mai bună decizie.

"M-am gândit: sunt în această poziţie în care am o oarecare influenţă şi am simţit că atunci era treaba mea să-mi exercit influenţa şi să transmit: 'o să-l susţin pe acesta'. "Nu am de gând să o mai fac", a mărturisit actorul.

Johnson a mai spus că în acest an nu-şi va face public votul.

