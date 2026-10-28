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„Ţi-e foame? Mănâncă-i pe bogaţi!” Proteste în Indonezia față de sărăcie, corupţie şi modul în care guvernul a gestionat incendiile

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Indonesian Students Voice Demands On Youth Pledge Day, Bandung, West Java, Indonesia - 28 Oct 2026
Proteste și manifestații în Indonezia. Foto: Profimedia
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Sute de indonezieni s-au adunat, miercuri, în centrul Jakartei pentru a protesta față de dificultăţile economice, corupţie şi modul în care guvernul a gestionat incendiile devastatoare al căror fum toxic afectează mii de oameni, relatează AFP, citată de Agerpres.

Pe pancartele arborate de protestatari scria Nu există aer curat sub un guvern corupt” şi Ţi-e foame? Mănâncă-i pe cei bogaţi!”, în timp ce manifestanţii făceau salutul cu trei degete - cu degetul mare şi cel mic strânse în palmă - inspirat din saga distopică Jocurile Foamei (Hunger Games).

Sekar, în vârstă de 37 de ani, a relatat pentru France Presse că a venit pentru a-şi face auzită vocea”, din empatie cu suferinţa concetăţenilor săi care îndură de luni de zile efectele incendiilor şi ale fumului rezultat, confruntându-se în acelaşi timp cu consecinţele deprecierii monedei naţionale şi ale creşterilor de preţuri.

„Am venit aici cu intenţia de a-i proteja pe studenţi”, care reprezintă forţa motrice din spatele acestei mobilizări, a explicat Sekar. Dacă vreun poliţist îndrăzneşte să se atingă de ei, voi fi prima care va interveni pentru a-i apăra”, a promis ea.

Potrivit poliţiei, aproximativ 14.000 de poliţişti şi militari au fost mobilizaţi în Jakarta pentru a ţine sub control demonstraţiile.

Au izbucnit altercaţii între primele rânduri ale protestatarilor şi forţele de ordine, care încercau să îndepărteze mulţimea de Bundaran HI - centrul Jakartei, zonă în care se află centre comerciale, hoteluri şi ambasade. Unele persoane au aruncat spre poliţişti cu sticle de plastic cu apă pe jumătate goale.

Mulţi au dat glas furiei îndreptate în mod specific împotriva preşedintelui Prabowo Subianto, a cărui popularitate - la doi ani de la preluarea mandatului - a atins cote minim istorice, pe fondul acuzaţiilor de corupţie guvernamentală generalizată şi al unui autoritarism tot mai pronunţat.

„Hei, Wok! Nu ne-a plătit nimeni. Te urâm cu toţii pe gratis”, se putea citi pe o pancartă, folosind o poreclă a şefului statului.

Comitetul de organizare a protestului, care poartă numele SADAR (cuvânt indonezian care înseamnă conştient” sau treaz”, n.red.AFP), a susţinut că acţiunea de miercuri a simbolizat o revoluţie în plină desfăşurare”; grupul cere guvernului să declare stare de urgenţă la nivel naţional, pentru a debloca resurse suplimentare necesare combaterii incendiilor care devastează vastul arhipelag - incendii care, potrivit observatorului de defrişări Nusantara Atlas, au distrus peste 1,9 milioane de hectare în primele nouă luni ale anului.

„Zeci de mii de bebeluşi suferă din cauza problemelor de sănătate. Nu pot să respire din cauza smogului sufocant, care conţine particule toxice, a declarat Anette Mau, o protestatară în vârstă de 47 de ani, membră a ONG-ului Alianţa Mamelor Indoneziene”.

Smogul care se răspândeşte în întreaga regiune a tensionat, de asemenea, relaţiile dintre Indonezia şi ţările vecine.

Ministrul de Externe din Singapore, Vivian Balakrishnan, care urma să se întâlnească miercuri, la Jakarta, cu preşedintele indonezian, a afirmat în ajun că smogul provocat de incendii nu este un fenomen natural” şi că incendiile au fost declanşate de activitatea umană”.

Potrivit Anettei Mau, guvernul indonezian încearcă să muşamalizeze” problema, în loc să o rezolve. Ea consideră că poporul său este oprimat de un regim tiranic”.

Într-o declaraţie transmisă agenţiei AFP, organizatorii protestului deplâng faptul că, sub preşedinţia lui Prabowo Subianto, suveranitatea clasei conducătoare are prioritate faţă de cea a poporului” şi denunţă gestionarea defectuoasă a unei economii împovărate de datorii, exploatarea resurselor naturale şi energetice, care a declanşat o criză ecologică, precum şi erodarea statului de drept şi a democraţiei”.

În afară de Jakarta, au avut loc demonstraţii şi în alte zone ale insulei Java - în special la Bandung (în vest), Yogyakarta (în centru) şi Malang (în est) -, precum şi la Makassar, pe insula Sulawesi.

Editor : Ș.R.

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