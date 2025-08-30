Live TV

TikTok a suspendat transmisiile live într-o țară în care platforma are printre cele mai mari audiențe. Care este motivul

tiktok
Foto: Shutterstock

Platforma socială TikTok a anunțat, sâmbătă, că a suspendat temporar funcția sa live în Indonezia pentru „câteva zile” din cauza protestelor violente care au urmat după moartea unui bărbat lovit de un vehicul al poliției, transmite Reuters.

Din cauza escaladării violențelor în timpul protestelor din Indonezia, am introdus în mod voluntar măsuri de siguranță suplimentare pentru a menține TikTok un spațiu sigur și civilizat”, a declarat un purtător de cuvânt al TikTok.

Din motive de precauție, TikTok LIVE este suspendat temporar pentru câteva zile în Indonezia.”

Cea mai mare economie din Asia de Sud-Est a fost zguduită, vineri, de proteste în marile orașe, inclusiv în capitala Jakarta și în orașul Makassar din estul țării, unde un incendiu la sediul consiliului local a provocat moartea a trei persoane.

Protestele au continuat sâmbătă în orașul Surabaya de pe insula principală Java, precum și pe insulele Bali și Lombok.

Aplicația de partajare a videoclipurilor a declarat că va continua să monitorizeze îndeaproape situația.

Indonezia are una dintre cele mai mari audiențe din lume pe TikTok, cu peste 100 de milioane de utilizatori.

În unele videoclipuri ale protestelor postate sâmbătă pe platformă, utilizatorii s-au plâns că nu pot folosi funcția live.

