Tinerii asasini de închiriat: ucigași adolescenți recrutați de Iran să ucidă în toată Europa

Într-o suburbie a capitalei suedeze Stockholm, în februarie 2025, un bărbat îmbrăcat în negru a apărut din întunericul nopții de iarnă. Cu un pistol la el, s-a apropiat de Murad Abdelkader, un student în vârstă de 20 de ani, care se întorcea de la un schimb de lucru la McDonald’s. Atacatorul a deschis focul, trăgând în repetate rânduri pe măsură ce se apropia de ținta sa. A tras ultimul glonț în capul victimei, în timp ce aceasta zăcea neputincioasă la pământ, scrie BBC News într-o anchetă despre Rețeaua Foxtrot și asasinii adolescenți pe care grupul cu legături cu Iranul i-a folosit pentru lovituri în Europa.

Ucigașul din cazul prezentat la începutul articolului era Atilla Azimov, în vârstă de 18 ani. În acea noapte de februarie a anului trecut, el ucisese pe altcineva decât trebuia. O făcuse pentru bani, după ce a fost angajat de Rețeaua Foxtrot, un grup de crimă organizată cu legături cu regimul iranian, care a devenit cunoscut pentru tacticile sale de „violență ca serviciu” (VaaS).

Se estimează că, începând din 2022, Rețeaua Foxtrot a fost responsabilă de aproximativ 35 de omoruri, precum și de o serie de atacuri și tentative de atac asupra unor ținte israeliene din Europa, inclusiv două care au implicat explozivi și grenade de mână.

Banda recrutează adolescenți pentru a comite atacurile în schimbul unor sume de bani, dar aproape niciodată nu este nevoită să plătească, deoarece aceștia sunt adesea prinși.

Un exemplu este Johannes Natland, un adolescent norvegian care a fost condamnat miercuri de un juriu din Londra pentru complicitate la omor, în legătură cu o crimă planificată în West Yorkshire.

Potrivit Grupului de lucru operațional (OTF) GRIMM, grupul Europol înființat pentru a combate această problemă, asasinii adolescenți sunt recrutați pe rețelele sociale și primesc instrucțiuni într-un mod „gamificat”, imitând modul în care funcționează jocurile pe calculator.

Andy Kraag, șeful Centrului European pentru Criminalitate Gravă și Organizată al Europol, numește acest fenomen „externalizarea calculată a crimei” către tineri vulnerabili.

OTF GRIMM include în prezent 11 țări afectate de fenomenul VaaS – Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Islanda, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia și Marea Britanie.

Liderul rețelei Foxtrot, Rawa Majid, a fugit din Suedia și din baza sa de operațiuni ulterioară din Turcia, iar în prezent se află în capitala iraniană, Teheran. Poliția consideră că unele dintre atacurile VaaS au fost comise în numele regimului iranian, inclusiv un atac cu grenadă de mână asupra ambasadei israeliene din Copenhaga, deși alte atacuri fac parte din războaiele teritoriale legate de traficul de droguri ale rețelei Foxtrot.

Diamant Salihu, jurnalist de investigație la postul de televiziune suedez SVT, cercetează de trei ani rețeaua Foxtrot și legăturile acesteia cu Iranul.

„Regimul îi ordonă liderului rețelei Foxtrot să-și incite rețeaua să comită atacuri împotriva dușmanilor regimului iranian”, a declarat el. „Poate fi vorba de disidenți, de jurnaliști care se opun regimului, dar și de ținte israeliene.”

Legăturile cu regimul iranian au început după octombrie 2023, când Majid a fugit la Teheran, a spus Salihu.

„A trebuit să încheie o înțelegere pentru a putea trăi liber în Iran, cu condiția ca el și rețeaua sa să lucreze pentru regim.”

Rețeaua Foxtrot și Majid au fost sancționați de guvernul britanic în aprilie 2025.

Aceasta a fost luna care a urmat arestării lui Natland, care avea 18 ani la momentul respectiv. El venise cu avionul pentru a comite un asasinat în numele rețelei Foxtrot undeva în apropierea orașului Huddersfield.

Cazul Natland ilustrează modul în care funcționează sistemul VaaS.

Natland este fiul a doi jurnaliști din Stavanger și a avut o copilărie confortabilă, dar a ajuns să consume droguri și a dezvoltat psihoză, ajungând să petreacă o perioadă la un centru de reabilitare și o scurtă perioadă într-un cămin de copii. Acolo l-a întâlnit pe un alt adolescent care folosea pseudonimul online UnknownHustler.

UnknownHustler a fost cel care i-a trimis lui Natland, pentru prima dată, cererea online pentru ca cineva să comită un asasinat în Marea Britanie – „Killing in England 270k” (270.000 de coroane norvegiene reprezintă aproximativ 21.000 de lire sterline sau 24.000 de euro). Cererea provenea de la un alt adolescent cu pseudonimul Generalen. Generalen – care avea 16 ani la momentul respectiv și petrecuse ultimii trei ani într-un centru de plasament – l-a recrutat ulterior pe Natland pentru asasinat.

Natland a fost apoi predat unui membru al grupării Foxtrot cu numele de utilizator online Agent 47, împrumutat din seria de jocuri Hitman. Poliția suedeză l-a acuzat pe Ali Shehad Ahmed, care este apropiat de liderul grupării Foxtrot, Majid, că ar fi Agent 47.

Agent 47 i-a rezervat lui Natland un bilet doar dus către Aeroportul din Manchester și l-a ajutat să obțină un pașaport de urgență. Folosind aplicația de mesagerie Signal, l-a îndrumat pe Natland în fiecare etapă a călătoriei sale, înainte de a-l preda unui responsabil de logistică cu numele de utilizator „1”.

Tratându-l pe Natland cam ca pe un personaj dintr-un joc video, „1” i-a trimis o hartă și videoclipuri care îi arătau unde să găsească armele ascunse într-o pădure din Huddersfield, iar apoi un alt videoclip care îi arăta cum să acceseze o ascunzătoare cu bani ascunsă în tufișuri lângă un tunel pietonal.

Odată ce Natland s-a cazat la hotelul său din Huddersfield cu armele, Agentul 47 i-a trimis din nou un mesaj: „Avem multe de făcut mâine.”

Natland a fost arestat a doua zi dimineață. Nu i se spusese încă pe cine urma să ucidă, iar detectivii de la antiterorism încearcă încă să afle dacă era vorba de o asasinare criminală sau de una politică, efectuată în numele Iranului.

Adolescentul care l-a recrutat pe Natland – Generalen – era foarte activ. Pe lângă faptul că l-a angajat pe Natland ca asasin plătit, el mai recrutase cel puțin două persoane care au comis crime în Suedia. Era vorba de Azimov, care ispășește o pedeapsă pe viață pentru că a ucis o persoană nevinovată, și de un adolescent de 17 ani care l-a împușcat mortal pe Ahmed Zamzam în Lund, în sudul Suediei, cu trei săptămâni și jumătate mai devreme.

Niciunul dintre ucigași nu a fost plătit, deoarece amândoi au fost prinși. Salihu a spus că acesta era unul dintre modurile în care funcționa Foxtrot.

„Nu le pasă deloc dacă adolescenții sunt prinși. Pentru că, atunci când sunt prinși, nu pot cere banii care le-au fost oferiți, și nu vedem niciun exemplu în care acești tineri ucigași să fi fost plătiți”, a spus el.

„A fost o politică deliberată de a recruta adolescenți din ce în ce mai tineri, deoarece aceștia nu se gândesc la consecințele arestării și sunt mai dispuși să-și asume riscurile.”

Generalen a fost în cele din urmă oprit pentru că încerca să organizeze asasinarea fiului de 14 ani al unui ofițer de poliție norvegian. El a recrutat un adolescent de 15 ani și unul de 17 ani pentru a comite atacul cu cuțitul, dar adolescentul de 15 ani a anunțat poliția. Când Generalen a fost arestat, anchetatorii au găsit pe telefonul său detalii despre complotul de asasinat din Huddersfield, ceea ce a condus la arestarea lui Natland de către poliția britanică chiar la timp.

Generalen a fost condamnat în luna mai și ispășește o pedeapsă de 14 ani de închisoare.

OTF GRIMM a înregistrat câteva succese în cele 15 luni de la înființare. Poliția a efectuat peste 280 de arestări, inclusiv a câtorva suspecți-cheie.

Una dintre cele mai importante arestări a fost cea a lui Ahmed, despre care se crede că este Agentul 47.

Acesta a fost reținut în orașul kurd Sulaymaniyah din Irak și face în prezent obiectul unei cereri de extrădare către Suedia.

Comisarul adjunct al poliției naționale suedeze, Stefan Hector, a declarat că „ne extindem constant cooperarea cu alte țări” și le arătăm infractorilor organizați că „nu se pot simți în siguranță nicăieri în lume”.

În luna mai, Mohamed „Moewgli” Mohdhi, un fost rapper descris de poliția suedeză drept un „actor central” în cadrul rețelei Foxtrot, a fost arestat în Tunisia.

Însă Majid însuși rămâne de negăsit în Iran.

„El este încă activ”, a spus Salihu. „Și atâta timp cât această rețea este activă, mă tem că vom continua să asistăm la atacuri împotriva dușmanilor regimului iranian.”

Nu este încă clar în ce măsură arestările au afectat capacitatea de operare a rețelei Foxtrot, dar alte grupuri – inclusiv rivalii rețelei Foxtrot, rețeaua Dalen – au adoptat deja metoda VaaS de recrutare a adolescenților vulnerabili pentru comiterea de crime, astfel încât pericolul este încă foarte prezent.

Acesta s-a răspândit rapid din Suedia în toată Scandinavia și Europa de Nord și, după cum arată cazul Natland, a ajuns în Marea Britanie anul trecut.

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Editor : B.E.