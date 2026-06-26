Live TV

Ținta de 5% din PIB pentru apărare, noul test al NATO. Mark Rutte: „Voi fi ferm, dar discret”

Data publicării:
Mark Rutte
Mark Rutte. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că va fi „ferm, dar discret” în a se asigura că statele membre își respectă angajamentele privind majorarea cheltuielilor pentru apărare. Declarația vine înaintea summitului NATO de la Ankara, unde aliații vor discuta modalitatea prin care fiecare stat va ajunge la ținta de 5% din PIB pentru apărare până în 2035.

Mark Rutte a spus că asigurarea că anumite ţări au un „traseu credibil” pentru a cheltui 5% din producţia economică pentru apărare până în 2035 este una din problemele ce vor fi discutate la un summit crucial NATO de la Ankara (Turcia), la începutul lunii viitoare. Secretarul general al alianţei a făcut o referire voalată la disputa actuală atunci când a menţionat Regatul Unit, subliniind că atunci când ţările trebuie să depună eforturi reale pentru a investi în forţele lor armate, este de aşteptat să existe discuţii.

Angajamentul este împărţit în angajamentul de bază de a cheltui 3,5% din PIB pentru apărare şi un angajament de 1,5% din PIB pentru cheltuieli mai largi legate de rezilienţă.

În Regatul Unit, John Healey a demisionat din funcţia de ministru al apărării la începutul lunii iunie deoarece un plan de investiţii militare întârziat de mult timp urma să ofere doar 13,5 miliarde de lire sterline suplimentare, cu mult sub cele 28 de miliarde de lire sterline pe o perioadă de patru ani de care oficialii susţineau că este nevoie.

El a sugerat că Regatul Unit este pregătit să cheltuiască doar 2,68% din PIB pentru apărarea de bază până în 2030, punând la îndoială capacitatea ţării de a atinge ţinta NATO de 3,5% până în 2035.

Washingtonul a exercitat, de asemenea, presiuni, îndemnând Regatul Unit să îşi consolideze forţele militare cu „urgenţă, amploare şi determinare”. Prim-ministrul în exerciţiu Keir Starmer a promis să publice planul de investiţii în domeniul apărării înainte de summitul liderilor NATO de pe 7 iulie, în pofida faptului că implementarea acestuia va reveni probabil succesorului său Andy Burnham, care ar putea avea o opinie diferită.

Vorbind la un eveniment organizat la Washington de think tank-ul de afaceri internaţionale Atlantic Council, Rutte a afirmat că, atunci când „ţările trebuie să îşi crească cu adevărat cheltuielile pentru apărare, da, bineînţeles că vor exista discuţii”.

„Uitaţi-vă la Regatul Unit, uitaţi-vă la Italia, uitaţi-vă la Olanda, uitaţi-vă la toate ţările din NATO, pentru că poate trebuie să găseşti banii în altă parte sau trebuie să faci economii ca să poţi cheltui pe apărare. Dar aceasta este prima misiune a fiecărui guvern, să păstreze în siguranţă naţiunea. Aşa că, în cele din urmă, se întâmplă”, a declarat Rutte.

Presat să răspundă dacă membrii NATO sunt pe drumul cel bun pentru a atinge ţinta de finanţare a apărării, Rutte a dat un răspuns optimist. „Când mă uit acum peste tot, în Europa şi Canada, trebuie să spun că se descurcă bine”, a estimat secretarul general al NATO.

Rutte a nuanţat apoi, afirmând că „există întotdeauna unele diferenţe între o ţară şi alta în ceea ce priveşte calea credibilă către 5%”, iar aceasta este una din problemele ce vor fi discutate la Ankara. A insistat însă că „suntem într-o formă destul de bună şi, dacă există una sau două (ţări) care au nevoie de puţin încurajare, o voi face discret şi vă pot asigura că ferm, dar discret”.

Mark Rutte a insistat, de asemenea, că cifra de bază de 3,5% nu a fost „culeasă din aer”, aşa cum a fost ţinta de 2% stabilită la summitul NATO din 2014 desfăşurat în Ţara Galilor.

Subliniind importanţa respectării ţintelor de cheltuieli în faţa ameninţării reprezentate de Rusia, el a afirmat că preşedintele Rusiei „nu se teme de angajamente, se teme de (noi) care implementăm aceste angajamente” şi a adăugat, adresându-se direct liderului de la Kremlin: „şi exact asta facem, Vladimir, ne vom apăra”.

Summitul NATO are loc într-un moment critic, în care preşedintele american Donald Trump pune la îndoială angajamentul SUA faţă de alianţă, pe care a calificat-o drept „un tigru de hârtie”.

Trump susţine că America a finanţat apărarea altor ţări, iar tensiunile au fost amplificate şi mai mult din cauza interesului său pentru Groenlanda, care aparţine Danemarcei, un alt membru NATO, precum şi a reacţiei aliaţilor, inclusiv a Regatului Unit, la războiul din Iran.

Săptămâna trecută, secretarul apărării american Pete Hegseth a anunţat o revizuire a forţelor militare americane din Europa la o întâlnire a miniştrilor apărării din NATO, criticându-i pe membrii care „nu au arătat încă un drum credibil” către îndeplinirea angajamentelor lor de cheltuieli.

Rutte a încercat să liniştească apele, lăudându-l pe Trump pentru că a obţinut o creştere substanţială a finanţării pentru apărare din partea membrilor, în timp ce a subliniat că aliaţii europeni au fost alături de SUA în timpul conflictului, cu excepţia unor „cazuri izolate”.

Este de aşteptat să existe dezbateri şi diferende având în vedere transformarea prin care trecea NATO, a argumentat secretarul general al NATO. „Dacă uneori ne certăm puţin între noi, asta e normal. Suntem democraţii. Aceasta este diferenţa dintre noi şi dictaturi”, a punctat el.

Subliniind importanţa alianţei pentru SUA, Rutte a mai afirmat că „avem nevoie ca SUA şi Europa să rămână împreună, pentru că este, de asemenea, vorba şi despre apărarea Statelor Unite, împiedicând aceste submarine nucleare din Rusia să ajungă pe malurile de aici, Europa fiind o platformă de protecţie a puterii Statelor Unite”.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Furtuna, fulgere, ploaie
2
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic...
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus /
3
Ambasadorul României la Moscova a fost convocat la sediul MAE rus. Zaharova a anunțat...
ultimul american care a plecat din afganistan
4
Încă un general de rang înalt, ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul, și-a...
INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Reacția lui Nicușor Dan după ce George Simion a susținut că un consilier prezidențial l-a...
Spaniolii exclamă: ”Blat la Cupa Mondială”. Toată lumea a fost de acord: ”Au semnat Pactul”
Digi Sport
Spaniolii exclamă: ”Blat la Cupa Mondială”. Toată lumea a fost de acord: ”Au semnat Pactul”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ședință CSAT
Nicușor Dan a convocat, luni, Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Care sunt temele de pe agendă
femeie cu bani putini in portofel
Prețurile de consum în Europa: Care sunt țările cele mai scumpe și cele mai ieftine
profimedia-0748053426
Marea Britanie „riscă să-și piardă rolul de conducere în cadrul NATO” dacă nu își majorează cheltuielile pentru apărare
drapelul nato
Decizii-cheie la summitul de la Ankara: NATO promite miliarde de dolari pentru înarmare și sprijin pentru Ucraina
nicusor dan
Reacția lui Nicușor Dan la acuzațiile Iranului de implicare în război a României: Am permis staționarea unor nave de reîncărcare
Recomandările redacţiei
nicusor dan constanta 4
Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni pe președinții PSD, PNL, USR și...
grindeanu_PSD_VOT_2_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD critică PNL, USR și UDMR după nominalizarea lui Siegfried...
ID63051_INQUAM_Photos_George_Calin
Cine este Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR
femei cu umbrela in soare
Canicula cuprinde toată țara. ANM a emis primul cod roșu din sezon...
Ultimele știri
Marius Cara,șeful Biroului Grupului BEI la București: Investiția în energie regenerabilă este în măsură să asigure independența Europei
Starea de urgență a fost instituită în Crimeea ocupată
Comisia Europeană a aprobat majorarea cu un miliard de euro a capitalului Băncii de Investiții și Dezvoltare din România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica Nicoletei Luciu, debut elegant în lumea modei la doar 14 ani: "Așchia nu sare departe de trunchi". Kim...
Cancan
BREAKING! Pericol la Marea Neagră: s-a emis Ro-ALERT
Fanatik.ro
Cât l-a costat pe un român un meci la Cupa Mondială 2026. Sumele plătite pentru bilete și parcare. Preț uriaș...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Trădare pe axa Dinamo – Rapid! Dan Șucu și-a „tras” conducător care a fost la rivala de moarte
Adevărul
„Cine ne va plăti când vom fi înlocuiți de roboți?” Muncitorii indieni, filmați pentru a antrena inteligența...
Playtech
Elena Udrea, despre situaţia turismului de pe litoralul românesc. Greşeala care a dus la declin: „Un dezastru”
Digi FM
Cine e Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL-USR-UDMR. Are studii în Germania, iar soția este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OUT de la Cupa Mondială! Diana Munteanu a pierdut pariul cu Dan Alexa: ce trebuie să facă acum
Pro FM
Val de reacții după ce o presupusă fostă iubită a lui Callum Turner a făcut dezvăluiri controversate...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Lovitură pentru Angelina Jolie în procesul cu Brad Pitt. Instanța îi dă câștig de cauză actorului în cazul...
Adevarul
România nu are locuințe ieftine, dar sunt mai accesibile decât în multe state europene. Bulgaria stă puțin...
Newsweek
Pensii militare: Vot de respingere pentru reducerea vârstei de pensionare cu 3 ani la polițiști și militari
Digi FM
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la recepția de Ziua Independenței SUA. Partenera lui Nicușor Dan a atras...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Natura, în cea mai dură formă a ei. Momentul când un vultur a atacat un cuib de berze și le-a mâncat puii
Film Now
A vrut să fie ca Tom Cruise, azi plătește prețul. Confesiunea unui star de la Hollywood: Mi-am distrus corpul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...