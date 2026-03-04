Toaleta cu turban: Cum a ironizat Charlie Hebdo moartea ayatollahului Ali Khamenei

La mai bine de zece ani după atacul terorist din 2015 asupra redacției sale, săptămânalul satiric francez marchează moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, cu o copertă provocatoare. În acest timp, Franța se pregătește pentru posibile atacuri de răzbunare.

„Dacă există cineva care nu se teme de noul lider suprem al Iranului, acela este săptămânalul satiric francez Charlie Hebdo. Ultimul număr al revistei, publicat miercuri dimineață, prezintă o caricatură a lui Ali Khamenei, sau cel puțin a ceea ce a mai rămas din el”, comentează YnetGlobal.

Coperta arată o toaletă așezată deasupra unui morman de moloz. Turbanul caracteristic al clericului iranian se află pe rezervorul de apă al toaletei, în timp ce ochii și ochelarii lui Khamenei ies din interiorul vasului.

Caricatura a fost desenată de redactorul-șef al Charlie Hebdo, Laurent Sourisseau, cunoscut sub numele de „Riss”, un supraviețuitor al atacului mortal din 7 ianuarie 2015 asupra redacției revistei din Paris.

Revista are o dispută de lungă durată cu Iranul. În decembrie 2022, a anunțat un concurs de caricaturi cu Khamenei, după uciderea lui Mahsa Amini, o femeie iraniană kurdă de 22 de ani care a fost arestată și torturată până la moarte, după ce poliția morală a acuzat-o că nu purta hijabul în mod corespunzător. Moartea ei a stârnit proteste la nivel național în Iran, în timpul cărora femeile și-au ars vălurile.

Concursul în sine a fost considerat o provocare deliberată, repetând controversa care a precedat atacul din 2015, după ce revista a republicat caricaturi legate de un concurs suedez despre Mahomed.

Caricaturile câștigătoare au fost publicate în ianuarie 2023, declanșând o criză diplomatică între Franța și Iran. Teheranul a răspuns prin închiderea Institutului Francez din Iran și organizarea de demonstrații de masă împotriva Franței.

Printre caricaturile publicate la acea vreme se aflau reprezentări ale lui Khamenei cu Papa Benedict al XVI-lea făcând dragoste în patul conducătorului Bisericii Catolice, precum și imagini în care liderul iranian era îmbrăcat ca Marilyn Monroe, în timp ce femeile iraniene îi fluturau hijaburile, scoase în ipostaze sugestive.

