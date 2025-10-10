Joi dimineață, Fâșia Gaza nu părea animată. Vestea încetării iminente a focului s-a răspândit rapid, în mijlocul nopții, pe teritoriul devastat, fiind sărbătorită cu câteva focuri de armă trase în aer, însă dimineața a venit cu o atmosferă de așteptare tensionată, scriu jurnaliștii The Guardian. „Toată lumea este încă speriată”, au declarat localnicii de pe fâșia de coastă supraaglomerată, unde o mare parte a populației este adăpostită în corturi improvizate și barăci din plastic.

În apropiere, Abbas Hassouna, în vârstă de 64 de ani, care este din nordul Gazei, dar a fost strămutat de mai multe ori, a spus că el și familia sa „așteaptă un anunț oficial și garanții reale pentru deschiderea punctelor de trecere, aducerea de alimente și încetarea uciderilor, distrugerilor și strămutărilor”.

Abia când vom vedea aceste lucruri întâmplându-se, vom crede cu adevărat. Dar, deocamdată, frica rămâne. Ei ar putea da înapoi în orice moment sau ar putea încălca acordul, ca și înainte, iar noi vom rămâne în același ciclu nesfârșit, fără ca nimic să se schimbe, cu excepția suferinței și mai mari

Ola al-Nazli, în vârstă de 47 de ani, care a fost nevoită să-și părăsească locuința din orașul Gaza din cauza recentei ofensive israeliene, a declarat că a aflat despre încetarea focului de la vecinii ei din al-Mawasi.

Nu știam ce să simt, dacă să fiu fericită sau tristă. Am mai trecut prin asta de multe ori și de fiecare dată am fost dezamăgiți, așa că de data aceasta frica și prudența sunt mai puternice ca niciodată. Toată lumea trăiește în corturi care nu protejează de frig sau de bombardamente. Cei care aveau bani sau locuri de muncă au pierdut totul. De aceea, fericirea noastră este împânzită de durere și de teamă. Sper doar că vom putea trăi în siguranță, că nu vom mai auzi sunetul bombelor, că nu vom mai fi nevoiți să ne mutăm dintr-un loc în altul și că punctele de trecere se vor deschide în curând

Agențiile de ajutor umanitar au declarat că se pregătesc să „inunde” Gaza cu alimente și alte provizii esențiale. Planul în 20 de puncte propus de Donald Trump prevede o creștere a asistenței umanitare. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că agenția sa este pregătită să „își intensifice eforturile pentru a răspunde nevoilor medicale urgente ale pacienților din Gaza și pentru a sprijini refacerea sistemului de sănătate distrus”.

„O mare teamă ne macină: dacă armistițiul va fi doar temporar?”

Agenția ONU pentru refugiații palestinieni, UNRWA, a salutat acordul ca pe o „ușurare enormă” și a declarat că are suficiente rezerve de alimente în afara Gazei pentru a asigura hrana celor 2,3 milioane de locuitori ai teritoriului devastat pentru următoarele trei luni. Deși în ultimele săptămâni au ajuns mai multe ajutoare în Gaza, cantitățile sunt încă insuficiente, au declarat lucrătorii umanitari.

Jihad al-Hilu a auzit vestea încetării focului la radio, în timp ce stătea în cortul său din al-Mawasi.

În acel moment, am simțit un amestec de bucurie și ușurare, ca și cum o speranță mi-ar fi revenit în inimă după o lungă așteptare. Așteptam cu nerăbdare acest moment, ca vărsarea de sânge să înceteze și ca masacrele care au distrus atâtea case să ia sfârșit. În același timp, există o mare teamă care ne macină. Ne temem că această armistițiu ar putea fi temporar și că războiul ar putea reîncepe, așa cum s-a întâmplat înainte

Există, de asemenea, îngrijorări generalizate cu privire la ceea ce ar putea aduce pacea în Gaza, unde peste 90% din case au fost avariate, aproape toată infrastructura a fost distrusă și unde o mare parte a populației suferă de foame în fiecare zi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Peste 67.000 de palestinieni, în majoritate civili, au fost uciși, în urma ofensivei israeliene lansate după raidul Hamas din octombrie 2023, în care au murit 1.200 de persoane, tot în majoritate civili, iar 251 au fost luați ostatici de militanți.

„Ceea ce mă îngrijorează cel mai mult este lipsa de securitate. Foamea poate fi suportată, dar lipsa de siguranță este adevărata catastrofă. Mă tem că Gaza ar putea deveni un loc al haosului, condus de bande și miliții, în loc să fie un loc al legii și ordinii”, a spus Hilu.

Foto: Profimedia

Martorii au declarat că forțele israeliene au tras cu tancurile pentru a împiedica palestinienii să se întoarcă în nordul Gazei joi dimineață, dar nu au raportat sunete de luptă sau atacuri aeriene.

Nadra Hamadeh, a cărei soră, cumnat, două nepoate și ginerele au fost uciși în război, a spus că speră să revină cât mai curând posibil din al-Mawasi în nordul Gazei pentru a-și verifica locuința, despre care crede că este avariată, dar nu distrusă.

„Inima mi-e grea pentru cei care și-au pierdut familiile, copiii și casele... În ceea ce ne privește, așteptăm cu nerăbdare să ne întoarcem la casa pe care a trebuit să o părăsim. Încă simțim că sufletele noastre au fost smulse din trupurile noastre când am plecat”, a spus Hamadeh, în vârstă de 57 de ani.

„Speranța noastră este că războiul se va termina, Gaza va fi reconstruită împreună cu oamenii și locuitorii săi, iar familiile se vor reuni... Eu cer doar ca oamenii să se întoarcă la casele lor așa cum erau înainte de acest război de doi ani și ca Gaza să se refacă și să fie returnată poporului său”.

Editor : C.A.