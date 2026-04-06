Iranul și Statele Unite au primit un plan de încetare a ostilităților care ar putea intra în vigoare luni și ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz, a declarat luni o sursă la curent cu propunerile. Un înalt oficial iranian a confirmat că Teheranul a primit propunerea Pakistanului și că o analizează, relatează Reuters. De cealaltă parte, Islamabadul a refuzat să confirme sau să infirme informația privind cadrul propus, însă purtătorul de cuvânt al MAE din Pakistan a precizat pentru Al Jazeera că „poziția noastră este că procesul de pace este în desfășurare”.

ACTUALIZARE 11.51: Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Pakistan, Tahir Andrabi, a refuzat să confirme sau să infirme informațiile potrivit cărora Pakistanul ar fi propus un cadru pentru a pune capăt războiului în curs dintre SUA și Israel împotriva Iranului, relatează Al Jazeera.

„Au apărut mai multe informații privind o ofertă de încetare a focului pe o perioadă de 45 de zile sau un acord în 15 puncte”, a declarat Andrabi pentru sursa citată.

„Nu comentăm aceste incidente individuale și specifice. Poziția noastră este că procesul de pace este în desfășurare.”

ACTUALIZARE 11.09: Iranul nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz în schimbul unui „armistițiu temporar”, a declarat pentru Reuters un înalt oficial iranian, adăugând că Teheranul consideră că Washingtonul nu este pregătit pentru un armistițiu permanent, conform Times of Israel.

Oficialul a confirmat că Iranul a primit propunerea Pakistanului privind un armistițiu imediat și că o analizează, precizând că Teheranul nu acceptă să fie presat să respecte termene limită și să ia o decizie.

Știrea inițială: Un cadru pentru încetarea ostilităților a fost elaborat de Pakistan și transmis Iranului și Statelor Unite în cursul nopții, a precizat sursa, subliniind o abordare în două etape, care prevede un armistițiu imediat, urmat de un acord cuprinzător.

„Toate elementele trebuie convenite astăzi”, a declarat sursa, adăugând că înțelegerea inițială va fi formulată sub forma unui memorandum de înțelegere finalizat pe cale electronică prin intermediul Pakistanului, singurul canal de comunicare din cadrul negocierilor.

Axios a raportat pentru prima dată duminică că Statele Unite, Iranul și mediatorii regionali discutau despre un potențial armistițiu de 45 de zile, ca parte a unui acord în două faze care ar putea duce la încetarea definitivă a războiului, citând surse americane, israeliene și regionale.

Sursa a declarat pentru Reuters că șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, a ținut legătura „toată noaptea” cu vicepreședintele american JD Vance, trimisul special Steve Witkoff și ministrul iranian de Externe Abbas Araqchi.

Conform propunerii, un armistițiu ar intra în vigoare imediat, redeschizând Strâmtoarea Ormuz, urmând ca în 15–20 de zile să se finalizeze un acord mai amplu. Acordul, denumit provizoriu „Acordul de la Islamabad”, ar include un cadru regional pentru strâmtoare, iar discuțiile finale ar avea loc față în față la Islamabad.

Nu a existat nicio reacție imediată din partea oficialilor americani și iranieni. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Pakistanului, Tahir Andrabi, a refuzat să comenteze.

Oficialii iranieni au declarat anterior pentru Reuters că Teheranul urmărește un armistițiu permanent, cu garanții că nu va mai fi atacat de SUA și Israel. Aceștia au afirmat că Iranul a primit mesaje din partea unor mediatori, printre care Pakistan, Turcia și Egipt.

Se preconizează că acordul final va include angajamente din partea Iranului de a renunța la programul de arme nucleare, în schimbul ridicării sancțiunilor și al deblocării activelor înghețate, a precizat sursa.

Două surse pakistaneze au declarat că Iranul nu și-a exprimat încă angajamentul, în ciuda eforturilor intensificate de dialog la nivel civil și militar.

„Iranul nu a răspuns încă”, a afirmat una dintre surse, adăugând că propunerile susținute de Pakistan, China și Statele Unite pentru un armistițiu temporar nu au primit până în prezent niciun angajament.

Oficialii chinezi nu au oferit un răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Cea mai recentă inițiativă diplomatică survine pe fondul escaladării ostilităților, care au stârnit îngrijorări cu privire la perturbarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, o arteră vitală pentru aprovizionarea mondială cu petrol.

Președintele SUA, Donald Trump, a făcut presiuni publice în ultimele zile pentru o încheiere rapidă a conflictului, avertizând asupra consecințelor în cazul în care nu se ajunge la un armistițiu într-un interval scurt de timp.

Conflictul a accentuat volatilitatea pe piețele energetice, traderii urmărind cu atenție orice evoluție care ar putea afecta fluxurile prin strâmtoare.

Citește și:

Editor : A.M.G.