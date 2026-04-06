Live TV

Iranul și SUA au primit un plan pentru încetarea ostilităților (Reuters)

Data actualizării: Data publicării:
Atac la Teheran. Foto: Profimedia

Iranul și Statele Unite au primit un plan de încetare a ostilităților care ar putea intra în vigoare luni și ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz, a declarat luni o sursă la curent cu propunerile. Un înalt oficial iranian a confirmat că Teheranul a primit propunerea Pakistanului și că o analizează, relatează Reuters. De cealaltă parte, Islamabadul a refuzat să confirme sau să infirme informația privind cadrul propus, însă purtătorul de cuvânt al MAE din Pakistan a precizat pentru Al Jazeera că „poziția noastră este că procesul de pace este în desfășurare”.

 

ACTUALIZARE 11.51: Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Pakistan, Tahir Andrabi, a refuzat să confirme sau să infirme informațiile potrivit cărora Pakistanul ar fi propus un cadru pentru a pune capăt războiului în curs dintre SUA și Israel împotriva Iranului, relatează Al Jazeera.

„Au apărut mai multe informații privind o ofertă de încetare a focului pe o perioadă de 45 de zile sau un acord în 15 puncte”, a declarat Andrabi pentru sursa citată.

„Nu comentăm aceste incidente individuale și specifice. Poziția noastră este că procesul de pace este în desfășurare.”

ACTUALIZARE 11.09: Iranul nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz în schimbul unui „armistițiu temporar”, a declarat pentru Reuters un înalt oficial iranian, adăugând că Teheranul consideră că Washingtonul nu este pregătit pentru un armistițiu permanent, conform Times of Israel.

Oficialul a confirmat că Iranul a primit propunerea Pakistanului privind un armistițiu imediat și că o analizează, precizând că Teheranul nu acceptă să fie presat să respecte termene limită și să ia o decizie.

Știrea inițială: Un cadru pentru încetarea ostilităților a fost elaborat de Pakistan și transmis Iranului și Statelor Unite în cursul nopții, a precizat sursa, subliniind o abordare în două etape, care prevede un armistițiu imediat, urmat de un acord cuprinzător.

„Toate elementele trebuie convenite astăzi”, a declarat sursa, adăugând că înțelegerea inițială va fi formulată sub forma unui memorandum de înțelegere finalizat pe cale electronică prin intermediul Pakistanului, singurul canal de comunicare din cadrul negocierilor.

Axios a raportat pentru prima dată duminică că Statele Unite, Iranul și mediatorii regionali discutau despre un potențial armistițiu de 45 de zile, ca parte a unui acord în două faze care ar putea duce la încetarea definitivă a războiului, citând surse americane, israeliene și regionale.

Sursa a declarat pentru Reuters că șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, a ținut legătura „toată noaptea” cu vicepreședintele american JD Vance, trimisul special Steve Witkoff și ministrul iranian de Externe Abbas Araqchi.

Conform propunerii, un armistițiu ar intra în vigoare imediat, redeschizând Strâmtoarea Ormuz, urmând ca în 15–20 de zile să se finalizeze un acord mai amplu. Acordul, denumit provizoriu „Acordul de la Islamabad”, ar include un cadru regional pentru strâmtoare, iar discuțiile finale ar avea loc față în față la Islamabad.

Nu a existat nicio reacție imediată din partea oficialilor americani și iranieni. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Pakistanului, Tahir Andrabi, a refuzat să comenteze.

Oficialii iranieni au declarat anterior pentru Reuters că Teheranul urmărește un armistițiu permanent, cu garanții că nu va mai fi atacat de SUA și Israel. Aceștia au afirmat că Iranul a primit mesaje din partea unor mediatori, printre care Pakistan, Turcia și Egipt.

Se preconizează că acordul final va include angajamente din partea Iranului de a renunța la programul de arme nucleare, în schimbul ridicării sancțiunilor și al deblocării activelor înghețate, a precizat sursa.

Două surse pakistaneze au declarat că Iranul nu și-a exprimat încă angajamentul, în ciuda eforturilor intensificate de dialog la nivel civil și militar.

„Iranul nu a răspuns încă”, a afirmat una dintre surse, adăugând că propunerile susținute de Pakistan, China și Statele Unite pentru un armistițiu temporar nu au primit până în prezent niciun angajament.

Oficialii chinezi nu au oferit un răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Cea mai recentă inițiativă diplomatică survine pe fondul escaladării ostilităților, care au stârnit îngrijorări cu privire la perturbarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, o arteră vitală pentru aprovizionarea mondială cu petrol.

Președintele SUA, Donald Trump, a făcut presiuni publice în ultimele zile pentru o încheiere rapidă a conflictului, avertizând asupra consecințelor în cazul în care nu se ajunge la un armistițiu într-un interval scurt de timp.

Conflictul a accentuat volatilitatea pe piețele energetice, traderii urmărind cu atenție orice evoluție care ar putea afecta fluxurile prin strâmtoare.

Citește și:

Cum încearcă Trump să profite de salvarea piloților americani din Iran și ce arată, de fapt, operațiunea

EAU avertizează asupra unui „Orient Mijlociu mai periculos și mai instabil”: Accesul la Ormuz, esențial în orice acord SUA - Iran

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Carlos Cuerpo
3
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
Donald Trump
4
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Federal Cabinet
5
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
Digi Sport
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Majid Khademi, Head Of The IRGC Intelligence Organization
Șeful serviciului de informații al Gărzii Revoluționare din Iran a fost ucis într-un atac
Volodimir Zelenski.
Ucraina își extinde influența în Orientul Mijlociu: acorduri pe termen lung și relansarea relațiilor cu Siria
image_1775228145243
Cum încearcă Trump să profite de salvarea piloților americani din Iran și ce arată, de fapt, operațiunea
Japan’s ruling LDP elects former Interior Minister Takaichi as new leader
Japonia încearcă să tempereze tensiunile: Sanae Takaichi vrea discuții cu Iranul înainte de ultimatumul anunțat de Donald Trump
Strâmtoarea Ormuz
EAU avertizează asupra unui „Orient Mijlociu mai periculos și mai instabil”: Accesul la Ormuz, esențial în orice acord SUA - Iran
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Donald Trump acceptă invitația României la Summitul B9. Pe cine ar...
femei cu umbrele in vant pe strada
Vremea se schimbă radical: se anunță ploi, ninsori și temperaturi sub...
telefon femeie inteligenta artificiala chatgpt
AI le dă dreptate oamenilor chiar și când aceștia recunosc că...
traian basescu pe strada
Băsescu: Planul B nu poate fi cel decât cel de constituire a Armatei...
Ultimele știri
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
Un general ucrainean care a dezertat și a luptat de partea Rusiei a fost ucis pe front, anunță Kievul
Cum afectează conflictul din Orientul Mijlociu exporturile de ovine. DSVSA: Impactul va fi vizibil după Paște
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, după "cea mai întunecată perioadă din viață": "Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme"
Cancan
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar...
Fanatik.ro
Şumudică, anunţul momentului: “Am vorbit personal cu medicul lui Mircea Lucescu!” Dialogul cu Neli Lucescu şi...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Profeție cutremurătoare! Ce spunea Mircea Lucescu la 26 de ani despre moarte
Adevărul
Povestea olteanului cu plantații de portocali și măslini în Grecia: „Am plecat la muncă. La început treceam...
Playtech
Cât costă o noapte de cazare în Craiova dacă vrei să mergi la Târgul de Paște: românii, impresionați de ce au...
Digi FM
Rețetă tradițională de drob de miel. Verdeața proaspăt tocată dă savoare preparatului nelipsit de pe masa de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Un general ucrainean trădător, care a luptat de partea rușilor, a fost lichidat de trupele Kievului
Newsweek
Europa se pregătește de criza pensiilor. Italia, Germania, Anglia cresc vârsta de pensionare. Ce face România?
Digi FM
Premierul britanic și primarul Londrei fac front comun împotriva lui Kanye West. „Este profund îngrijorător”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”