Tokyo nu mai este cel mai mare oraș din lume. Cum arată noul top ONU al celor mai populate megalopolisuri

Data publicării:
aglomerație în trafic în Jakarta
Jumătate din cele 33 de megalopolisuri – zone urbane cu cel puțin 10 milioane de locuitori – ale lumii se află în Asia. Foto: Profimedia Images
ONU a actualizat lista cu cele mai mari orașe din lume, după ce a schimbat metodologia folosită pentru evaluarea aglomerațiilor urbane uriașe. Potrivit unui nou raport ONU, capitala Indoneziei, Jakarta, include acum o zonă urbană cu aproape 42 de milioane de locuitori, detronând Tokyo din topul celor mai populate orașe din lume.

În 2018, Jakarta era abia pe locul 30 pe lista ONU cu cele mai mari orașe din lume. În topul actualizat, capitala statului Bangladesh, Dhaka, se află pe locul doi cu 36,6 milioane de locuitori. Orașele din Asia domină lista.

În raportul ONU, orașele sunt definite drept zone urbane neîntrerupte cu cel puțin 50.000 de locuitori și o densitate a populației de cel puțin 1.500 de oameni pe kilometru pătrat.

Guvernul din Jakarta și mai mulți experți în urbanism nu sunt de acord cu noua metodă folosită de ONU pentru a calcula populația marilor orașe, dar spun că topul actualizat scoate în evidență probleme importante cu care capitala Indoneziei se confruntă, potrivit Financial Times.

City skyline, Jakarta, Java, Indonesia
În 2018, Jakarta era abia pe locul 30 pe lista ONU cu cele mai mari orașe din lume. Acum, este pe primul loc cu aproape 42 de milioane de locuitori. Foto: Profimedia Images

Jakarta, poreclită „Marele Durian” după numele unui fruct din Asia de Sud-Est cu un miros puternic și neplăcut, este foarte aglomerată și poluată. În plus, orașul se scufundă cu aproximativ 20 de centimetri în fiecare an.

În urmă cu trei ani, fostul președinte indonezian Joko Widodo a aprobat construcția unei noi capitale, Nusantara, care însă riscă să devină un uriaș „oraș-fantomă”. Noua capitală este construită într-o junglă din insula Borneo și ar urma să fie finalizată în 2045.

Jumătate dintre cele 33 de megalopolisuri ale lumii se află în Asia

Planurile autorităților locale de îmbunătățire a transportului public au fost îngreunate de strategia noului președinte, Prabowo Subianto, privind reducerea cheltuielilor și redistribuirea fondurilor înspre finanțarea unui program de mese gratuite pentru elevi ce va costa 28 de miliarde de dolari anual.

Fondurile alocate Jakartei de guvernul central pentru anul următor au fost reduse cu 1 miliard de dolari, ceea ce va face și mai dificilă „întreținerea și gestionarea infrastructurii”, potrivit guvernatorului capitalei, Pramono Anung.

Problemele cu care se confruntă Jakarta se regăsesc în mai multe orașe din Asia ce traversează o perioadă de creștere rapidă. Jumătate din cele 33 de megalopolisuri – zone urbane cu cel puțin 10 milioane de locuitori – ale lumii se află în Asia, potrivit ONU.

Tokyo
Tokyo a căzut pe locul al treilea pe lista ONU, în spatele orașelor Jakarta și Dhaka. Foto: Profimedia Images

Jakarta rămâne centrul politic și financiar al celei mai mari economii din Asia de Sud-Est. Capitala Indoneziei, care are doar 11 milioane de locuitori conform datelor oficiale folosite de autoritățile din această țară, a contribuit cu 16,7% la PIB-ul țării anul trecut.

Spre deosebire de Tokyo sau Shanghai, Jakarta nu beneficiază de o rețea extinsă de metrou, ceea ce înseamnă că persoanele care locuiesc în afara capitalei ajung cu greu în oraș la muncă. Cei mai mulți dintre ei nu își permit să își cumpere locuințe în interiorul orașului propriu-zis.

„Pentru mine, Jakarta este un oraș al visurilor”, a spus Pramono. „De aceea, ca guvernator, nu mă opun ideii ca oamenii să vină la Jakarta, pentru că acolo se află speranțele și visurile.”

Topul ONU al celor mai mari orașe din lume

Pe primele cinci locuri în topul celor mai mari orașe din lume se află Jakarta (Indonezia, 41.9 milioane de locuitori), Dhaka (Bangladesh, 36,6 milioane), Tokyo (Japonia, 33,4 de milioane), New Delhi (India, 30,2 milioane) și Shanghai (China, 29,6 milioane).

Următoarele locuri sunt ocupate de Guangzhou (China), Cairo (Egipt), Manila (Filipine), Calcutta (India) și Seul (Coreea de Sud).

Doar două megalopolisuri de pe lista ONU se găsesc în Europa: Istanbul (locul 18 cu 15 milioane de locuitori) și Moscova (locul 19 cu 145 milioane de locuitori).

Orașul american cu cea mai mare populație este New York (locul 22 cu 13,9 milioane de locuitori). China are patru orașe pe această listă, dar a fost depășită de India, care are cinci orașe cu cel puțin 10 milioane de locuitori.

