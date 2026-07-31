Tom Chadbon a murit la vârsta de 80 de ani. Actorul era cunoscut pentru rolurile din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor”

Actorul britanic Tom Chadbon, cunoscut mai ales pentru aparițiile sale în serialele de televiziune britanice, printre care „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor”, a murit la vârsta de 80 de ani, scrie BBC.

Născut în Luton, actorul a avut o carieră în televiziune care s-a întins pe aproape 50 de ani și a avut, de asemenea, o scurtă apariție în primul film din seria James Bond cu Daniel Craig, „Casino Royale”.

Fantom Events, o companie de editare și organizare de evenimente cu care a colaborat, a confirmat într-o postare pe rețelele sociale că actorul a murit sâmbăta trecută, în urma unei scurte boli.

Chadbon a jucat alături de Tom Baker în episodul „City of Death” din serialul „Doctor Who” din 1979, care a atras peste 16 milioane de telespectatori și rămâne cel mai vizionat episod din istoria serialului.

Chadbon a interpretat rolul detectivului particular Duggan în episodul cu acțiunea desfășurată la Paris, care a inclus un complot de furt al Mona Lisei și o apariție specială a lui John Cleese din trupa Monty Python.

Aisling Franciosi, Tom Chadbon și Wilf Scolding în serialul TV „Game of Thrones” Foto: Profimedia

Episodul a fost co-scris de Douglas Adams, creatorul „Ghidului autostopistului galactic”.

S-a întors în „Doctor Who” în 1986, alături de Colin Baker, interpretând rolul lui Merdeen în „The Mysterious Planet”.

Chadbon a continuat să apară în roluri secundare în seriale precum „Peep Show”, „The Bill”, „Midsomer Murders” și „Where the Heart Is”.

De asemenea, a avut apariții regulate în serialul „Casualty” între 2008 și 2011, în rolul lui Henry Williams, directorul secției de terapie intensivă a spitalului.

Ultima sa apariție la televiziune a avut loc în episodul final al celui de-al șaptelea sezon al serialului „Urzeala Tronurilor”, în 2017, în care l-a interpretat pe High Septon Maynard.

Fantom Events a declarat: „A fost întotdeauna un om cald și prietenos cu care să lucrezi și transmitem condoleanțe familiei sale în aceste momente triste.”

Editor : B.E.