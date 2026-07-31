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Tom Chadbon a murit la vârsta de 80 de ani. Actorul era cunoscut pentru rolurile din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor”

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The Beast Must Die (1974) Film
Tom Chadbon, în 1974 Foto: Profimedia
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Actorul britanic Tom Chadbon, cunoscut mai ales pentru aparițiile sale în serialele de televiziune britanice, printre care „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor”, a murit la vârsta de 80 de ani, scrie BBC.

Născut în Luton, actorul a avut o carieră în televiziune care s-a întins pe aproape 50 de ani și a avut, de asemenea, o scurtă apariție în primul film din seria James Bond cu Daniel Craig, „Casino Royale”.

Fantom Events, o companie de editare și organizare de evenimente cu care a colaborat, a confirmat într-o postare pe rețelele sociale că actorul a murit sâmbăta trecută, în urma unei scurte boli.

Chadbon a jucat alături de Tom Baker în episodul „City of Death” din serialul „Doctor Who” din 1979, care a atras peste 16 milioane de telespectatori și rămâne cel mai vizionat episod din istoria serialului.

Chadbon a interpretat rolul detectivului particular Duggan în episodul cu acțiunea desfășurată la Paris, care a inclus un complot de furt al Mona Lisei și o apariție specială a lui John Cleese din trupa Monty Python.

Aisling Franciosi, Tom Chadbon and Wilf Scolding
Aisling Franciosi, Tom Chadbon și Wilf Scolding în serialul TV „Game of Thrones” Foto: Profimedia

Episodul a fost co-scris de Douglas Adams, creatorul „Ghidului autostopistului galactic”.

S-a întors în „Doctor Who” în 1986, alături de Colin Baker, interpretând rolul lui Merdeen în „The Mysterious Planet”.

Chadbon a continuat să apară în roluri secundare în seriale precum „Peep Show”, „The Bill”, „Midsomer Murders” și „Where the Heart Is”.

De asemenea, a avut apariții regulate în serialul „Casualty” între 2008 și 2011, în rolul lui Henry Williams, directorul secției de terapie intensivă a spitalului.

Ultima sa apariție la televiziune a avut loc în episodul final al celui de-al șaptelea sezon al serialului „Urzeala Tronurilor”, în 2017, în care l-a interpretat pe High Septon Maynard.

Fantom Events a declarat: „A fost întotdeauna un om cald și prietenos cu care să lucrezi și transmitem condoleanțe familiei sale în aceste momente triste.”

Editor : B.E.

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