Tony Blair, întâlnire cu Benjamin Netanyahu și Mahmoud Abbas pe tema viitorului Fâșiei Gaza (presa israeliană)

Data publicării:
Israeli Prime Minister Netanyahu Press Conference in Jerusalem
Premierul israelian Benjamin Netanyahu / Sursa foto: Profimedia Images

Benjamin Netanyahu și fostul premier britanic Tony Blair au purtat discuții - care nu au fost făcute publice - despre viitorul Fâșiei Gaza la sfârșitul lunii noiembrie, relatează Times of Israel și postul public de radio și televiziune israelian, informează dpa. 

Planul de pace al lui Donald Trump prevede fondarea unui „Consiliu al Păcii” internațional condus de președintele american însuși, iar printre membri se va număra și fostul premier britanic. Planul include și un guvern de tranziție alcătuit din specialiști palestinieni non-politici. 

Postul public de radio şi televiziune israelian Kan a relatat că întrevederea dintre Tony Blair și Benjamin Netanyahu a avut loc în Israel în timpul unei vizite în regiune. Totodată, fostul premier britanic s-a întâlnit și cu preşedintele palestinian Mahmoud Abbas. Biroul lui Netanyahu nu a comentat relatările.

Conform relatării postului Kan, Blair a pledat în timpul discuţiilor ca Autoritatea Palestiniană condusă de Abbas să controleze iniţial părţi din Fâşia Gaza în cadrul unui „proiect pilot", cu intenţia ca acesta să fie extins, dacă va avea succes.

Planul prevede, de asemenea, alegeri în zonele palestiniene. Kan a relatat că Blair se coordonează îndeaproape cu statele arabe şi cu SUA şi, de asemenea, că se aşteaptă să viziteze din nou regiunea în curând.

Times of Israel a relatat, însă, că o sursă familiarizată cu situaţia „neagă categoric" relatarea postului Kan conform căreia Blair ar fi prezentat un plan pentru ceea ce ziarul a numit „revenirea imediată şi etapizată a Autorităţii Palestiniene în Gaza".

Guvernul religios de dreapta al lui Netanyahu respinge oficial orice implicare a Autorităţii Palestiniene în viitorul Gazei, notează dpa.

Separat, Hamas respinge dezarmarea propusă în planul de pace al lui Trump.

Benjamin Netanyahu a numit un nou șef la temutul Mossad. Cine este Roman Gofman

Noua criză din Israel: recrutarea evreilor ultraortodocși pentru serviciul militar. Scutirea de a face armata fusese instituită în 1947

