Topirea ghețarilor din Dolomiți scoate la iveală un pericol ascuns din Primul Război Mondial. Ce au descoperit militarii italieni

Topirea accelerată a ghețarilor din Munții Dolomiți, în nordul Italiei, scoate la suprafață urme ale luptelor purtate în urmă cu mai bine de un secol. Descoperirile făcute în această vară au determinat armata italiană să desfășoare o amplă operațiune în zonele montane, după ce mai mulți turiști au semnalat prezența unor obiecte periculoase, relatează The Guardian.

Un depozit important de bombe neexplodate din Primul Război Mondial a ieșit la iveală în această vară, în urma retragerii accelerate a ghețarilor din Munții Dolomiți, a anunțat armata italiană.

Dispozitivele, printre care se numără proiectile italiene de artilerie și bombe de mortier franceze, au fost recuperate și neutralizate de Brigada Alpină Julia a armatei italiene, potrivit unui comunicat.

Urme ale „Războiului Alb”

Armele provin din perioada așa-numitului „Război Alb”, conflict purtat între armata austro-ungară și trupele italiene, între 1915 și 1918, pe terenuri montane extrem de dificile, în condiții de frig năprasnic.

La mai bine de un secol distanță, mai mulți turiști au semnalat, în timpul verii, prezența unor bombe, în special în zona Canal San Bovo, din Valea Primiero, în estul regiunii Trentino. Militarii au efectuat ulterior o amplă operațiune de cercetare a zonei, precum și a altor regiuni de mare altitudine și a ghețarilor din Trentino-Alto Adige, în Dolomiți.

Aceștia au recuperat și neutralizat 250 de dispozitive explozive, printre care „18 proiectile italiene de artilerie de calibrul 75 mm și 37 de proiectile de mortier Thevetot - un dispozitiv de fabricație franceză, furnizat și Armatei Regale Italiene în timpul Primului Război Mondial”, potrivit Brigăzii Alpine Julia.

Nu este prima dată când relicve ale „Războiului Alb” ies la suprafață din ghețarii aflați în topire, a căror retragere s-a accelerat în ultimul deceniu.

„Este, în foarte mare măsură, o consecință a încălzirii globale”, a declarat Stefano Morosini, profesor la Universitatea din Bergamo și coordonator al proiectelor de patrimoniu din Parcul Național Stelvio, unde au fost descoperite, de asemenea, unele dintre dispozitivele explozive. „În ultimii ani, la sfârșitul fiecărei veri, aceste obiecte periculoase ies la iveală, iar numărul lor este tot mai mare de la un an la altul. Au fost conservate în gheață timp de peste 100 de ani. Unele explodaseră deja, dar multe nu, așa că acum, când reapar, sunt foarte, foarte periculoase.”

Turiștii și alpiniștii sunt sfătuiți „să nu atingă niciodată niciun fel de dispozitiv exploziv pe care l-ar putea găsi, indiferent de locul în care se află” și să anunțe imediat poliția în cazul unei descoperiri.

Desfășurat în principal în Dolomiții din Trentino-Alto Adige și în Alpii din regiunea Lombardia, „Războiul Alb” a reprezentat un capitol al istoriei rămas, la propriu, înghețat în timp până în anii 1990, când încălzirea globală a început să scoată la iveală numeroase obiecte perfect conservate, printre care arme, sănii, scrisori și jurnale.

În ultimii 15 ani, zeci de cadavre, unele încă îmbrăcate în uniforme militare, au ieșit la suprafață din gheața aflată în topire. În 2017, rudele unui soldat italian au reușit să îl înmormânteze după ce, alături de trupul său descoperit în ghețarul Presena, au fost găsite documente care au permis identificarea acestuia.

Editor : M.I.