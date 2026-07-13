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Galerie Foto Topul celor mai „pașnice” țări de pe glob. Primul loc, ocupat de același stat în ultimii 19 ani. Unde se află România

Data publicării:
Islanda
Foto: Profimedia
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Din articol
Unde sunt 7 dintre cele mai pașnice 10 țări din lume Cele mai pașnice 10 țări, conform Indicelui Global al Păcii Unde se află România

Rata scăzută a criminalității, coeziunea socială puternică și peisajele naturale uimitoare determină alcătuirea unui top – Indicele Global al Păcii. Națiunea care ocupă primul loc în 2026 nu abandonează această poziție privilegiată de nu mai puțin de 19 ani.

A călători într-o țară nouă pentru prima dată poate fi o experiență atât emoționantă, cât și puțin intimidantă. Unde ar trebui să te cazezi? Ce vei face? Și, mai presus de toate, te vei simți în siguranță? Deși aproape orice loc de pe Pământ poate fi vizitat în siguranță dacă călătoria este planificată cu grijă, Islanda reprezintă o primă opțiune fantastică pentru călătorii mai anxioși, întrucât a fost desemnată din nou țara de pe primul loc în Indicele Global al Păcii pentru anul 2026, scrie Travel Leisure.

În fiecare an, Institutul pentru Economie și Pace (IEP), un think tank independent și imparțial, publică Indicele Global al Păcii. Ajuns la cea de-a 20-a ediție, indicele clasifică 163 de state și teritorii independente, acoperind 99,7% din populația mondială. Pentru aceasta, utilizează 23 de „indicatori calitativi și cantitativi” pentru a măsura pacea în trei domenii cheie: siguranța și securitatea socială, conflictele interne și internaționale în curs și militarizarea. Cu cât scorul final este mai mic, cu atât țara este mai pașnică. Și, pentru al 19-lea an consecutiv, Islanda s-a clasat pe primul loc, urmată de Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda.

A obținut un scor de 1,161, situându-se cu mult înaintea Noii Zeelande, care ocupă locul al doilea cu 1,343, iar nivelul său de pace a crescut chiar cu 2% în ultimul an. Clasamentul Islandei în ceea ce privește siguranța și securitatea s-a îmbunătățit, de asemenea, cu 4%, iar clasamentul privind militarizarea s-a îmbunătățit (deși ușor) cu 0,3%.

Ce face ca Islanda să fie atât de pașnică în mod constant? Potrivit raportului, „poziția excepțională a Islandei se bazează pe absența unei armate permanente, pe rate foarte scăzute ale criminalității și pe o puternică coeziune socială”.

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Unde sunt 7 dintre cele mai pașnice 10 țări din lume

„Europa de Vest și Centrală rămâne cea mai pașnică regiune din lume conform GPI 2026”, se menționează în raport. Și, deși regiunea găzduiește șapte dintre cele mai pașnice 10 țări din lume, Islanda nu dă semne că ar renunța la primul loc.

Cele mai pașnice 10 țări, conform Indicelui Global al Păcii

1. Islanda – care ocupă primul loc de 19 ani consecutivi, recunoscută pentru lipsa unei armate permanente și pentru coeziunea socială puternică.

2. Noua Zeelandă – Cea mai pașnică țară din regiunea Asia-Pacific, cu scoruri ridicate în ceea ce privește siguranța și un nivel scăzut de militarizare.

3. Elveția – Cunoscută pentru neutralitatea sa istorică și calitatea ridicată a vieții.

4. Slovenia – Recunoscută pentru rata scăzută a criminalității și exporturile minime de arme.

5. Irlanda – Obține scoruri excepționale în ceea ce privește militarizarea și siguranța socială generală.

6. Austria – Rămâne un bastion al stabilității și al liniștii europene.

7. Portugalia – Remarcată pentru siguranța socială ridicată și stabilitatea politică.

8. Singapore – Țara cu cel mai bun clasament din Asia de Sud-Est, cu scoruri remarcabile în ceea ce privește siguranța și securitatea.

9. Finlanda – Cunoscută pentru serviciile publice solide și mediul social pașnic.

Japonia – Menționată frecvent pentru ratele extrem de scăzute ale infracțiunilor violente și pentru societatea stabilă.

Unde se află România

În acest clasament, România ocupă locul 45 (din 163). Dacă ne raportăm la vecini, Bulgaria este pe 26, Ungaria este pe 15, Serbia este pe 70, iar Republica Moldova pe 55.

În clasamentul țărilor prietenoase, ultima poziție este ocupată de Rusia.

Editor : Sebastian Eduard

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