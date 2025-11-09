Live TV

Video Tornada din Brazilia: bilanțul morților a crescut la șapte. 750 de oameni au fost răniți, distrugerile sunt fără precedent

Data publicării:
Screenshot 2025-11-08 at 09.56.27
Orașul Rio Bonito do Iguaçu, din Paraná, Brazilia, înainte și dupa tornadă. Foto via X.com

Autorităţile braziliene au anunţat sâmbătă că sunt cel puţin şase morţi şi 750 de răniţi în urma tornadei care a devastat o localitate din sudul ţării şi a provocat distrugeri fără precedent în regiune.

În doar câteva minute, tornada a răsturnat maşini şi a distrus case întregi, vineri, în Rio Bonito do Iguaçu, o localitate de 14.000 de locuitori din statul Paraná, la aproximativ 300 km de faimoasele cascade Igaçu.

Conform ultimului bilanţ al autorităţilor regionale, şase persoane au fost ucise.

Pompierii şi serviciile de urgenţă din mai multe localităţi învecinate au anunţat că au preluat 750 de răniţi, dintre care nouă se află în stare gravă, în urma acestui fenomen meteorologic care a avut loc puţin înainte de deschiderea summitului COP30 privind clima, luni, la Belem, în nord, relatează AFP, potrivit News.ro.

Guvernul statului Paraná a decretat „stare de urgenţă” în Rio Bonito de Iguaçu. „Lucrăm la planuri de ajutor umanitar, de trimitere de materiale şi de sprijinire a acţiunilor de reconstrucţie”, a anunţat pe platforma X ministrul integrării şi dezvoltării regionale, Waldez Góes.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Totul a fost distrus. Oraşul, casele, şcolile. Ce se va alege de noi?”, a declarat Roselei Dalcandon pentru un post local de televiziune, în faţa magazinului său în ruine. Femeia tocmai ieşise din magazin când a venit tornada, fiul ei rămânând singur înăuntru. „Când vântul s-a mai potolit, soţul meu a venit în fugă. Dar el (fiul ei) era teafăr. Magazinul dispăruse, dar el a scăpat (în viaţă), Dumnezeu l-a salvat”, a adăugat ea.

„Doresc să transmit sincere condoleanţe tuturor familiilor care şi-au pierdut persoanele dragi în tornadă”, a scris pe X preşedintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva.

Potrivit apărării civile, 90% din oraş a fost afectat. Imaginile difuzate pe reţelele sociale arată numeroase case cu acoperişul smuls sau complet distruse.

Echipele de salvare caută în dărâmături supravieţuitori sau cadavre. A fost amenajat un adăpost într-un oraş vecin.

În timp ce anterior erau date dispărute două persoane, acum mai este doar una, potrivit guvernului statului Paraná. Dar echipele de salvare continuă să primească informaţii de la familii, ceea ce ar putea duce la creşterea acestui număr în următoarele ore, potrivit aceleiaşi surse.

Potrivit Sistemului de tehnologie şi monitorizare a mediului din Paraná, vântul a atins viteze de până la 250 km/h.

Oraşele Rio de Janeiro şi Sao Paulo şi-au ridicat nivelul de alertă din cauza rafalelor violente de vânt şi a ploilor, iar autorităţile au cerut populaţiei să evite orice deplasare, din cauza avansării unui ciclon extratropical spre regiunile sudice şi sud-estice ale Braziliei.

„Este un ciclon intens, o vastă zonă de presiune atmosferică scăzută, (...) care favorizează rotaţia vântului şi a creat condiţii propice pentru un fenomen de o asemenea severitate”, a explicat pentru AFP meteorologul Estael Sias, de la compania de prognoze Metsul. Potrivit acesteia, în Brazilia tornadele nu sunt la fel de frecvente ca în anumite regiuni din Statele Unite, dar „nu sunt totuşi rare în sudul” ţării.

Institutul Naţional de Meteorologie menţine pentru weekend o alertă de „pericol de furtuni” în tot statul Paraná, precum şi în celelalte state sudice Santa Catarina şi Rio Grande do Sul, situate în apropierea Argentinei şi Uruguayului.

De la începutul lunii noiembrie, mai multe oraşe din Paraná se confruntă cu ploi torenţiale, furtuni, vânt puternic şi grindină.

Nu există un consens ştiinţific cu privire la impactul încălzirii globale asupra tornadelor, un fenomen meteorologic local dificil de studiat.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Pintea_Paul-Ciprian senator
1
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
SIM card
2
Rusia intenționează să suspende serviciile de telefonie mobilă timp de 24 de ore pentru...
maneliti muisti
3
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la...
ilustrație cu steagurile Chinei, SUA și UE și un vapor de marfă
4
Avertismentul lui Nicuşor Dan: „Dacă Europa continuă să meargă aşa cum a mers, va pierde...
femeie pe jos si frunze de toamnă
5
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
De ce a avut Stoichiță geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei
Digi Sport
De ce a avut Stoichiță geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul...
Radu Burnete, consilier prezidențial.
În ce stadiu sunt reformele magistraților și cele administrative...
coadă de mașini la benzinărie
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina...
pahare de sampanie la nuntă
ANAF începe, de luni, controale la organizatorii de nunți și...
Ultimele știri
Proteste la Lisabona: zeci de mii de portughezi sunt nemultumiți de prevederile legislative care ar face concedierea mai ușoară
Mesajul plin de furie al lui Joe Biden pentru Donald Trump: Dumneavoastră lucrați pentru noi
Coșmar într-un cartier din Galați. Localnicii, terorizați de un vecin care îi amenință și îi lovește: „A fugărit copiii cu cuțitul”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Digi 24_2025_11_08_11_59_42
De ce este fumatul interzis în benzinării: explozia dintr-o stație de alimentare din Brazilia ilustrează perfect pericolul
Screenshot 2025-11-08 at 09.56.27
Tornadă în Brazilia: cel puțin cinci morți și 130 de răniți în urma furtunii care a devastat un orășel din sudul țării
ambasador brazilia
E.S. Ricardo Guerra de Araujo: Problema nu este Rusia ca țară, ci guvernul rus, care nu este foarte dispus să oprească războiul
ofiteri-politie-brazilia
Operațiunea antidrog în Rio de Janeiro, cu aproape 2.500 de agenți mobilizați: cel puțin „18 criminali neutralizați”
Fâșia Gaza
Preşedintele brazilian Lula da Silva acuză ONU că nu a protejat victimele din Fâșia Gaza
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a făcut o tânără cu inelul de logodnă, după ce s-a despărțit de iubit cu două luni înainte de nuntă...
Cancan
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut...
Fanatik.ro
Antrenorul român care îl are ca model pe Mircea Lucescu. ”Noi suntem cei mai mari hoți de pe pământ”
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Cine este primul fotbalist miliardar din istorie. La 39 de ani, are o avere imensă: „E ca atunci când câștigi...
Adevărul
Ziua recoltei, sărbătoarea politizată de comuniști după ce „chiaburii“ au rămas fără batoze: „să fie...
Playtech
Câți ani trebuie să lucrezi în Italia pentru a primi pensie? Acte necesare
Digi FM
VIDEO Moment special realizat de suporterii Stelei, la înmormântarea lui Emeric Ienei. O bucată din gazonul...
Digi Sport
Viral instant. A fost milionar, iar acum a ajuns să cerșească pe străzi!
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Anii în care românii au trăit iluzia libertății și a democrației. Cum a fost salvat comunismul după Revoluție
Newsweek
Care pensionari primesc între 440 și 627 lei în plus la pensie? Ce au muncit, câți ani și în ce sectoare?
Digi FM
Vladimir Putin, pus în dificultate de întâlnirea cu o fetiță de 11 ani. Tatăl ei a murit în războiul din...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Brad Pitt are o listă „neagră” a starurilor cu care nu va mai lucra niciodată. Cine sunt însă actrițele lui...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...