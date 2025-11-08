Cel puţin cinci persoane au fost ucise şi în jur de 130 au fost rănite de o tornadă care a devastat vineri o parte dintr-un orăşel din sudul Braziliei, în statul Parana, au anunţat autorităţile locale, relatează AFP.

„Apărarea civilă din Paraná regretă să anunţe că cinci decese au fost deja confirmate în urma tornadei” care a lovit Rio Bonito do Iguaçu, a declarat apărarea civilă într-un comunicat trimis AFP, notează News.ro.

Potrivit imaginilor difuzate de mass-media, vântul a răsturnat mai multe maşini şi a distrus case întregi în localitate, situată la aproximativ 300 de kilometri de celebrele cascade Iguaçu.

„Primele informaţii indică, de asemenea, că există 30 de răniţi în stare gravă şi moderată şi aproximativ 100 de răniţi uşor”, au precizat autorităţile.

Daunele s-au concentrat în Rio Bonito do Iguaçu, care are 14.000 de locuitori, potrivit Sistemului de tehnologie şi monitorizare a mediului din Parana. Organismul a estimat că vânturile au atins acolo viteze între 180 şi 250 km/h. Copacii au fost smulşi şi chiar case din beton s-au prăbuşit.

La rândul său, guvernatorul statului Paraná, Ratinho Junior, a anunţat că forţele de securitate erau în alertă, mobilizate şi monitorizau localităţile afectate de furtunile violente.

Institutul Naţional de Meteorologie menţine o alertă de „pericol de furtună” în tot statul Paraná, precum şi în statele sudice Santa Catarina şi Rio Grande do Sul, la graniţa cu Argentina şi Uruguay.

Editor : B.E.