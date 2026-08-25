O tornadă impresionantă s-a format luni după-amiază în departamentul Aude din sudul Franţei, în apropiere de oraşul Carcassonne, în timp ce regiunea se afla sub cod portocaliu de furtuni, relatează Le Figaro.

Fenomenul a fost observat în jurul orei locale 17:20 în mai multe localităţi situate între Carcassonne şi Limoux, în special în localitatea Pomas, care numără aproximativ 1.000 de locuitori, notează News.ro.

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„Bilanţul indică, în acest moment, 41 de persoane aflate în stare de urgenţă relativă, care au primit îngrijiri medicale şi au trecut prin punctul de triere a victimelor, dintre care 5 persoane au fost evacuate către un spital”, a anunţat prefectura departamentului Aude. Aproape 300 de locuinţe au fost afectate.

O femeie însărcinată a fost rănită în urma prăbuşirii casei sale şi transportată la spital, a explicat soţul acesteia unui fotograf al AFP. Ea a fost îngropată sub dărâmăturile unui perete, dar a fost protejată de canapea, a precizat jandarmeria. Starea de sănătate a bebeluşului său nu era cunoscută.

Mai multe videoclipuri şi fotografii difuzate pe reţelele sociale arată un vârtej uriaş în formă de pâlnie, în timp ce rafale violente zguduie vegetaţia.

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„O supercelulă a generat o tornadă distructivă în departamentul Aude”, a confirmat puţin după ora 17:30 pagina specializată Météo Languedoc. Tornada „provine dintr-o supercelulă de tip clasic”, a precizat Observatorul francez al furtunilor şi tornadelor, Keraunos, pe X.

O imagine impresionantă a tornadei observate din satul Cépie, din departamentul Aude, Franța, pe 24 august 2026. © Christian Dussaud / Bestimage / Profimedia Deschide galeria foto

Fenomenul a provocat pagube în comuna Pomas. Mai multe locuinţe au fost avariate, în special la nivelul acoperişurilor. Pompierii au raportat „numeroase intervenţii în curs pentru acoperişuri smulse”. „Mai mulţi specialişti în salvare şi dezgropare” se aflau la faţa locului la sfârşitul după-amiezii.

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Mai multe drumuri departamentale au fost, de asemenea, închise traficului din cauza copacilor căzuţi, potrivit prefecturii. La faţa locului au fost mobilizate resurse importante: peste 120 de pompieri, dintre care 14 specialişti USAR (căutare şi salvare în mediul urban), susţinuţi de o unitate cinotehnică, precum şi 15 jandarmi.

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Prefectul departamentului Aude, Alain Bucquet, a activat, de asemenea, un Centru operaţional departamental (COD) în cadrul prefecturii pentru a coordona operaţiunile.

Un centru de primire este deschis peste noapte la sala polivalentă din Pomas şi la Tuilerie, în Limoux, pentru a găzdui persoanele care ar avea nevoie.

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Aproape 2.800 de gospodării erau fără curent electric în mai multe comune şi se aşteptau întăriri, în special din partea Crucii Roşii.

Tornada a izbucnit în timp ce o furtună intensă traversa regiunea.

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Météo France a plasat 20 de departamente din sudul Franţei, printre care şi Aude, sub alertă portocalie de furtuni, subliniind riscul unor fenomene violente la nivel local. În acest departament, institutul a înregistrat, între orele 16:00 şi 18:00, peste 30 de litri de precipitaţii pe metru pătrat în decurs de o oră la Castelnaudary, rafale de vânt cu viteza de 117 km/h la Arquettes-en-Val şi de 106 km/h la Lézignan-Corbières.

Etapa a 3-a a Turului Spaniei, care a pornit din Gruissan, în departamentul Aude, a fost definitiv întreruptă şi anulată de organizatori, din cauza unei furtuni cu grindină care i-a obligat pe ciclişti să se adăpostească la mai puţin de 20 de kilometri de sosirea la Font-Romeu, în departamentul vecin Pirineii Orientali.

Météo France a observat, de asemenea, celule de furtună cu grindină în departamentele Gers şi Lot-et-Garonne.

În Franţa, în medie, se înregistrează câteva zeci de tornade în fiecare an, de intensitate variabilă, potrivit Météo-France. Însă efectul încălzirii globale asupra frecvenţei, intensităţii şi distribuţiei geografice a acestora rămâne incert, subliniază instituţia publică.

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Furtunile care au lovit luni seara sudul Franţei au provocat perturbări foarte grave în cazul tuturor rutelor de transport, fie că este vorba de drumuri, căi ferate sau transport aerian, a anunţat Ministerul Transporturilor într-un comunicat.

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Traficul feroviar este puternic perturbat în urma furtunilor violente care au lovit sudul Franţei luni seara. Au fost instituite, de asemenea, restricţii de circulaţie pe şosele, în timp ce mai multe aeroporturi înregistrează întârzieri şi anulări.

Editor : B.E.