Torturarea deținuților continuă în Venezuela și după îndepărtarea lui Maduro, anunță ONU

Rapoartele care susțin că deținuții au continuat să fie torturați în Venezuela după ce președintele Nicolás Maduro a fost răpit de forțele americane în ianuarie sunt îngrijorătoare, afirmă Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, scrie BBC News.

Maduro a fost înlocuit la putere de unul dintre aliații săi loiali, fosta vicepreședintă Delcy Rodríguez, sub conducerea căreia a fost adoptată o lege privind amnistia. Türk a salutat legea privind amnistia, dar a avertizat că „preocupările structurale și sistemice legate de drepturile omului au persistat” în Venezuela, în ciuda înlăturării lui Maduro.

Oficialii venezueleni nu au reacționat încă public la remarca lui Türk, dar au respins în trecut acuzațiile de tortură ca fiind motivate politic.

Türk a spus că mulți venezueleni rămân în „detenție arbitrară” în ciuda adoptării legii de amnistie luna trecută.

El a adăugat că printre cei reținuți arbitrar se află și un copil.

Săptămâna trecută, parlamentul venezuelean, dominat de loialiștii lui Maduro, a declarat că peste 7.700 de persoane au primit „libertate deplină” în temeiul legii de amnistie. Conform cifrelor parlamentului, marea majoritate a acestora nu se aflau în închisori, ci erau supuși unor restricții precum arestul la domiciliu sau eliberarea condiționată.

Cu toate acestea, grupul venezuelean pentru drepturile deținuților, Foro Penal, a putut confirma până în prezent eliberarea a mai puțin de 700 de deținuți.

Foro Penal avertizează, de asemenea, că peste 500 de persoane rămân în spatele gratiilor din motive politice în Venezuela.

Remarcând discrepanța față de cifrele guvernului, Türk a solicitat o mai mare transparență din partea autorităților venezuelene.

El a declarat Consiliului ONU pentru Drepturile Omului că biroul său „a solicitat lista oficială a celor eliberați, precum și accesul neîngrădit la mai multe centre de detenție, fără succes până în prezent”.

El a mai spus că biroul său a primit informații despre „tortura și maltratarea continuă a deținuților, inclusiv în centrele de detenție Rodeo 1 și Fuerte Guaicaipuro”.

Türk a vorbit la doar câteva zile după ce Misiunea internațională independentă de anchetă privind Venezuela a informat Consiliul ONU pentru Drepturile Omului cu privire la ultimele sale constatări din Venezuela.

Organismul independent a declarat că a continuat să primească „mărturii directe, declarații ale victimelor, informații, documentație și rapoarte privind încălcările drepturilor omului comise după 3 ianuarie”.

Misiunea de anchetă a documentat în trecut zeci de cazuri în care deținuții au fost supuși „torturii, violenței sexuale și/sau altor tratamente crude, inumane sau degradante” în centrele de detenție din Venezuela.

Oficialii venezueleni au respins rapoartele anterioare ale Misiunii, calificându-le drept „politizate” și „motivate de interese perfide”.

Editor : B.E.