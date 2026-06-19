„Tot Libanul trebuie să ardă”. Un ministru israelian cere represalii devastatoare după uciderea a patru militari 

Uciderea a patru militari israelieni în sudul Libanului a declanșat noi apeluri la escaladare în rândul extremei drepte israeliene. Ministrul Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, a cerut vineri represalii dure împotriva Libanului, afirmând că „tot Libanul trebuie să ardă”, în timp ce aliați și rivali ai premierului Benjamin Netanyahu solicită un răspuns militar care să schimbe radical raportul de forțe din regiune.

„Cu tot respectul datoriat americanilor, Israelul trebuie să arate în mod clar întregii lumi că sângele fiilor noştri şi securitatea cetăţenilor noştri nu sunt de secrificat. Tot Libanul trebuie să ardă”, a cerut vineri ministrul israelian al Securităţii Naţionale Itamar Ben Gvir, potrivit News.ro.

Declarația vine după ce armata israeliană a anunţat moartea a patru militari, ucişi într-o confruntare armată în sudul Libanului, primele pierderi israeliene de la semnarea unui memorandum de înțelegere între Statele Unite şi Israel menit să pună capăt Războiului în Orientul Mijlociu pe toate fronturile, inclusiv în Liban, unde Israelul luptă împotriva mişcării islamiste Hezbololah, aliata Iranului.

„Pentru fircare lacrimă vărsată de o mamă israeliancă trebuie să plângă mii de mame libaneze”, a mai spus Itamar Ben Gvir. „Ajunge cu ping-pongul. În Orientul Mijlociu nu câştigăm cu reacţii măsurate şi reţinere. Trebuie să fii nebun ca să eradichezi terorismul”, a clamat el.

„Trebuie să faci să se vorbească despre foc (...). Să deschizi porţile iadului”, a declarat pe X și colegul şi rivalul său, de extremă dreapta, Bezalel Smotrich, ministrul israelian al Finaţelor, fără să menţioneze în mod explicit Libanul, referindu-se la uciderea militarilor.

Acordul între Statele Unite şi Iran este perceput în mod larg în Israel drept o ameninţare la adresa statului evreu şi un eşec al lui Benjamin Netanyahu de a-i impune preşedintelui american Donald Trump să ţină cont de imperativele securităţii israeliene.

Liderul Partidului Yisrael Beiteinu (naţionalist, în opoziţie) Avigdor Lieberman a îndemnat să se perceapă „un tribut greu (...), după care cealaltă tabără să nu-şi revină niciodată”, crescând şi mai mult presiunile împotriva lui Benjamin Netanyahu, a cărui majoritate atârnă într-un fir de aţă odată cu apropierea alegerilor legislative, prevăzute la sfârşitul lui octombrie.

Dacă, după moartea celor patru militari, periferia de sud a Beirutului, bastionul Hezbollahului, „rămâne în continuare în picioare, acesta este un eşec direct al premierului (israelian Benjamin Netanyahu) şi ministrului Apărării (Israel Katz), a îndemnat, pe X, Avigdor Lieberman.

Potrivit unui sondaj publicat vineri de către cotidianul Maariv, 63% dintre israelieni sunt „îngrijoraţi” de „viitorul Israelului” după acodul Statelor Unite cu Iranul.

Editor : M.I.