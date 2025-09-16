Live TV

Tot mai mulți americani refuză să-și vaccineze copiii, invocând motive religioase și teama de efecte secundare

Vaccinarea copiilor împotriva bolilor potenţial mortale înregistrează o scădere la nivel mondial. Foto: Shutterstock

Un sondaj recent arată că tot mai mulți părinți americani refuză să-și vaccineze copiii, în special în comunitățile conservatoare și religioase. Fenomenul stârnește temeri privind reapariția unor boli contagioase mortale, precum rujeola, tetanosul şi poliomielita. Experții avertizează că această tendință ar putea alimenta noi epidemii în Statele Unite.

Realizat în rândul a peste 2.500 de părinţi, de către The Washington Post şi ONG-ul KFF, acest sondaj menţionează drept exemplu vaccinările obligatorii sau recomandate pentru copii, cum ar fi cele împotriva rujeolei, tetanosului şi poliomielitei.

De teama efectelor secundare şi a lipsei de încredere în autorităţile sanitare, unul din şase părinţi chestionaţi a declarat că a evitat sau a amânat vaccinarea copiilor.

Acest lucru vine într-un moment în care ministrul Sănătăţii desemnat de Donald Trump, Robert Kennedy Jr., seamănă îndoieli cu privire la siguranţa acestor vaccinuri, răspândind informaţii false despre ele, inclusiv cu privire la o presupusă legătură între autism şi vaccinul împotriva rujeolei.

După ce a demis, în iunie, membri renumiţi dintr-un grup de experţi în vaccinare, ministrul a anunţat luni că în locul lor va numi mai mulţi oameni de ştiinţă, dintre care unii sceptici cu privire la beneficiile vaccinării împotriva COVID-19. La sfârşitul săptămânii, vor fi revizuite recomandările naţionale pentru mai multe vaccinuri, inclusiv vaccinul împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei (ROR).

În Statele Unite, unele vaccinuri, cum ar fi vaccinul ROR, sunt obligatorii pentru şcolarizare, în timp ce altele sunt foarte recomandate. Însă, în multe state americane, părinţii pot invoca un motiv, altul decât o contraindicaţie medicală, cum ar fi, spre exemplu, unul religios, pentru a beneficia de o derogare.

Proporţia copiilor preşcolari vaccinaţi împotriva rujeolei a scăzut astfel, la nivel naţional, de la 95% în 2019 la 92,5% în 2024, cu variaţii regionale semnificative. Ca urmare a acestei scăderi a ratelor de vaccinare, Statele Unite au cunoscut în 2025 cea mai gravă epidemie de rujeolă din ultimii peste 30 de ani, cu trei decese, dintre care doi copii.

