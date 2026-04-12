Live TV

Video „Totul a pierit”: Sate întregi din Liban, șterse de pe hartă în urma războiului cu Israel. ONG: Tactică de „domicid” a lui Netanyahu

Data publicării:
profimedia-1089500668
Atacuri israeliene în Liban, după anunțarea unui armistițiu între SUA și Iran. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
„Vezi cum totul explodează în fața ta. Apoi devii refugiat” Afaceri locale, puse la pământ

Armata israeliană ar fi distrus sate întregi în cadrul invaziei sale în sudul Libanului, minând locuințele cu explozibili și dărâmându-le complet prin detonări masive declanșate de la distanță. „The Guardian” a analizat trei videoclipuri publicate de armata israeliană și pe rețelele sociale, care arătau cum Israelul efectua detonări în masă în satele Taybeh, Naqoura și Deir Seryan, situate de-a lungul frontierei dintre Israel și Liban. Mass-media libaneză a raportat mai multe detonări masive în alte sate de frontieră, anunță jurnaliștii britanici.

Demolările au avut loc după ce ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a cerut distrugerea „tuturor caselor” din satele de frontieră „în conformitate cu modelul folosit în Rafah și Beit Hanoun din Gaza” pentru a opri amenințările la adresa comunităților din nordul Israelului. Armata israeliană a distrus 90% din locuințele din Rafah, în sudul Fâșiei Gaza.

Tactica de distrugere în masă a locuințelor din Gaza, unde Israelul a fost acuzat de comiterea unui genocid, a fost descrisă de către academicieni drept „domicid”, o strategie utilizată pentru a distruge și deteriora sistematic locuințele civile, cu scopul de a face zone întregi de nelocuit. Armata israeliană a declarat că, prin aceste demolări, vizează infrastructura Hezbollahului, precum tunelurile și instalațiile militare, pe care susține că gruparea armată le-a ascuns în locuințe civile.

Israelul a declarat că va ocupa vaste zone din sudul Libanului, stabilind o „zonă de securitate” în întreaga zonă până la râul Litani, și că persoanelor strămutate nu li se va permite să se întoarcă la casele lor până când nu va fi garantată siguranța orașelor din nordul Israelului, ceea ce a stârnit îngrijorarea că va avea loc o strămutare pe termen lung.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Grupurile pentru drepturile omului au afirmat însă că aceste detonări în masă de la distanță ar putea constitui o distrugere gratuită: o crimă de război. Legile războiului interzic distrugerea deliberată a locuințelor civile, cu excepția cazurilor în care acest lucru este necesar din motive militare legitime.

„Posibilitatea ca Hezbollah să utilizeze unele structuri civile din satele de frontieră ale Libanului în scopuri militare nu justifică distrugerea pe scară largă a satelor întregi de-a lungul frontierei”, a declarat Ramzi Kaiss, cercetător pentru Liban la Human Rights Watch.

„Vezi cum totul explodează în fața ta. Apoi devii refugiat”

Pentru locuitorii satelor de la graniță, care au urmărit cu groază videoclipurile cu distrugerea caselor lor, detonările au șters nu doar locuințele lor, ci și generații întregi de amintiri.

„Primul lucru pe care l-am văzut a fost explozia din piața orașului. Am un magazin acolo. Întreaga viață a unei persoane se află în acel loc: munca ei, amintirile, totul. Și, dintr-odată, vezi cum totul explodează în fața ta”, a spus Ahmad Abu Taam, un proprietar de magazin de materiale de construcții în vârstă de 56 de ani, din Taybeh. „Din acel moment, am simțit că am devenit refugiat. Simt că nu mai am o casă.”

Abu Taam fusese strămutat și în timpul războiului din 2024 dintre Hezbollah și Israel. Deși o mare parte a satului a fost distrusă în acel conflict, întoarcerea lui a fost totuși una plină de bucurie. El a făcut o fotografie a localității Deir Seryan după întoarcerea locuitorilor - în piața orașului erau agățate ghirlande luminoase, care luminau orașul.

Atunci am uitat de strămutare și am început să-mi reconstruiesc magazinul de la zero  fără să simt măcar oboseala. Când ajungi, ai senzația că ai găsit ceva ce pierduseși. Dar de data aceasta, totul s-a dus. Totul a fost distrus

Ahmad Ibrahim, un fermier de 50 de ani din Deir Seryan, are doar câteva fotografii cu casa sa. Restul le-a lăsat acasă, când a fugit din oraș pe 2 martie, sperând că le va recupera la întoarcere.

„Toată viața mea e acolo, nu m-am îndepărtat niciodată mai mult de 10-13 km. E un sat frumos, tipic - cel puțin așa era înainte de război. Oamenii de acolo sunt amabili și generoși”, a spus Ibrahim.

Vremea în Liban se îndreaptă spre primăvară, iar Deir Seryan va deveni un loc luxuriant, cu florile în plină înflorire, după lunile de ploi de iarnă. Ibrahim a regretat faptul că copiii săi nu se vor bucura de primăvară în casele lor, ci o vor petrece în exil.

„Copiii își amintesc momentele frumoase - serile de primăvară și vară, ieșirile la câmp, culesul florilor și al ierburilor, cinele în aer liber, prepararea ceaiului la foc”, a spus el. „Pentru copii, era un loc minunat în care să crească.”

Afaceri locale, puse la pământ

Mohammed Hashem, un medic în vârstă de 65 de ani, a muncit timp de 15 ani câte 18 ore pe zi pentru a strânge suficienți bani și a construi motelul Luna din Naqoura. Hotelul cu mai multe etaje a fost construit în 2012 și a găzduit turiști străini, vacanți libanezi și membri ai forțelor de menținere a păcii ale ONU aflați în permisie, care au venit cu toții în număr mare în acest oraș de pe litoral, ai cărui locuitori se lăudau cu cele mai frumoase plaje din tot Libanul.

„Vara, gradul de ocupare ajungea la 100%. Am primit recenzii bune și premii. Per ansamblu, eram fericiți - trăiam liniștiți, cu o productivitate bună”, a spus Hashem. „Era cu adevărat o afacere de familie.”

Când s-a aflat vestea distrugerii hotelului, Hashem a fost copleșit de valul de mesaje de susținere primite de la foștii săi clienți.

„Am primit mii de aprecieri și comentarii. Oamenii ne-au spus cât de mult le plăcea locul acela. Oaspeții noștri erau mereu mulțumiți - prețuri bune, servicii de calitate”, a spus el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Povestea satelor din sudul Libanului, care a fost supus invaziei și ocupației israeliene în mod intermitent încă de la sfârșitul anilor 1970, este și una a strămutării. Familiile din satele de frontieră sunt împrăștiate prin întreaga lume - în Australia, Africa, Europa - după ce au căutat stabilitate și mijloace de trai în străinătate.

Aceste sate au servit drept ancoră pentru familiile împrăștiate. Diaspora se consola cu gândul că se poate întoarce oricând acasă, năvălind în valuri asupra vechilor case familiale în primăvară și vară, dublând uneori populația satelor de frontieră în perioada sărbătorilor.

„Oamenii construiau case în valoare de un milion de dolari doar pentru a sta o săptămână sau zece zile pe an. Satul devine centrul familiei”, a spus Abu Taam. „Pentru că, indiferent unde te duci, mereu ți-e dor de casa ta. Locul în care ai crescut, unde te-ai simțit bine pentru prima dată.”

Pentru mulți, acel punct de sprijin a dispărut acum. „Simți o frustrare profundă. Ca și cum cineva ar avea puterea să te șteargă”, a spus Abu Taam.

"Magicianul" Netanyahu începe să pară un om care a provocat un conflict și a pierdut, spune un fost ambasador britanic în Israel

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

