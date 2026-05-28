Video Tragedie în China: 13 morți după ce un microbuz s-a ciocnit de un camion pe o autostradă din Henan

Traffic Jam Before National Day In China
Ambuteiaj în Zhengzhou, provincia Henan, China. Foto care are un caracter ilustrativ / Getty Images

Un microbuz cu 16 persoane s-a ciocnit, joi dimineață, cu un camion pe o autostradă din provincia Henan, China, iar în urma coliziunii au murit 13 persoane și alte trei au fost rănite, au anunțat autoritățile, scrie Channel News Asia (CNA).

Vehiculul, care avea capacitate de nouă locuri dar transporta 16 persoane, a lovit un camion pe autostrada din provincia Henan la ora 2:40 dimineața, potrivit Biroului de gestionare a traficului din Ministerul Securității Publice din China, într-o postare pe rețelele sociale.

Accidentul a avut loc pe autostrada G40, în orașul Nanyang, când microbuzul „a lovit din spate un camion tip semiremorcă care circula în fața sa”, a transmis instituția pe platforma Weibo.

Ministerul a precizat că acordă „o importanță deosebită” incidentului și a trimis o echipă de anchetă la Nanyang pentru a coordona investigațiile.

În noiembrie anul trecut, un tren a lovit muncitori feroviari în sud-vestul Chinei, provocând 11 morți și doi răniți, fiind cel mai grav accident feroviar din ultimul deceniu.

În iunie același an, o persoană a murit și alte patru au fost rănite în Chongqing, după ce un șofer ar fi intrat intenționat într-o mulțime.

