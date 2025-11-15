Live TV

Video Tragedie în Indonezia: 11 morţi în urma unei alunecări de teren. Alte 12 persoane sunt date dispărute

Data publicării:
Urmările unei alunecări de teren care a îngropat o parte dintr-un oraș
Mai multe persoane au murit în urma alunecării de teren de pe insula Java. Foto: Profimedia Images

Alunecarea de teren, care a avut loc joi pe insula indoneziană Java, a provocat moartea a 11 persoane, iar salvatorii caută încă 12 persoane date dispărute, a declarat sâmbătă un responsabil, conform Deutsche Welle. Trei sate din districtul Cilacap, aflat în centrul insulei Java, au fost afectate.

Sâmbătă după-amiază, numărul victimelor găsite decedate ajunsese la 11, în timp ce căutările continuă pentru alte 12 persoane, a declarat pentru AFP Muhammad Abdullah, şeful operaţiunilor de căutare şi salvare.

Peste 700 de persoane, din serviciile de căutare şi salvare, din armată, poliţie, precum şi voluntari, au participat la operaţiuni în a treia zi de căutări.

În total, au fost găsite opt corpuri, a precizat Abdullah. Două victime au fost descoperite joi, iar un corp a fost scos de sub dărâmături vineri, a adăugat el.

Guvernul a mobilizat, de asemenea, 11 excavatoare şi 10 câini de urmărire în sprijinul operaţiunilor de căutare, a adăugat el.

Agenţia de meteorologie, climatologie şi geofizică (AMCG) a emis la începutul săptămânii o alertă de fenomene meteorologice extreme.

AMCG a avertizat că aceste condiţii meteorologice ar putea provoca dezastre hidrometeorologice şi că mai multe regiuni din Indonezia ar putea fi afectate de precipitaţii abundente în săptămânile următoare.

La începutul lunii noiembrie, 15 persoane au murit şi opt au fost date dispărute în urma viiturilor şi alunecărilor de teren produse în provincia Papua Pegunungan.

În septembrie, cel puţin 18 persoane au murit în urma inundaţiilor care au afectat insula Bali, cele mai grave din ultimul deceniu pe această insulă turistică, potrivit Agenţiei de meteorologie, climatologie şi geofizică.

Editor : C.A.

