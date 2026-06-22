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Video Tragedie într-un liceu din Filipine: cel puțin trei persoane au fost ucise într-un atac armat. Poliția investighează cazul

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banda galbena caution politie
Foto: Getty Images
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Cel puţin trei persoane au fost ucise şi cinci rănite într-un incident armat petrecut luni dimineaţă într-un liceu din Filipine, a anunţat poliţia, care nu a stabilit deocamdată mobilul atacului.

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 09:00 (01:00 GMT) la Tacloban, oraş situat pe insula Leyte, în centrul arhipelagului filipinez, a transmis AFP preluată de Agerpres.

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„Victimele au fost transportate imediat spre unităţi medicale din apropiere pentru tratament şi îngrijiri adecvate”, a declarat poliţia într-un comunicat.

Postul public PTV a relatat că două persoane, prezentate ca elevi, au fost arestate, una dintre ele la locul faptei.

„Poliţia i-a arestat pe suspecţi”, a indicat purtătoarea de cuvânt a preşedinţiei, Claire Castro.

În Filipine, incidentele armate în şcoli sunt rare, însă violenţele cu arme de foc împotriva unor aleşi sau a unor candidaţi în alegeri sunt frecvente, mai ales în perioadele electorale şi în regiunile cele mai îndepărtate.

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În 2022, trei persoane, printre care un fost primar, au fost împuşcate mortal înaintea unei ceremonii de înmânare de diplome la universitatea Ateneo din capitala Manila. Ulterior s-a stabilit că a fost vorba de asasinate din 'motive personale'.

Posesia de arme de foc este reglementată strict în Filipine, unde există însă o piaţă neagră importantă.

Editor : Ana Petrescu

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