Video Tragedie într-un sat al săracilor din Malaysia: un incendiu puternic a mistuit sute de case și a lăsat mii de oameni pe drumuri

Incendiu în Malaysia. Foto: Profimedia

Un incendiu de proporții a distrus duminică aproximativ 1.000 de locuințe improvizate, multe dintre ele construite pe piloni deasupra apei, și a lăsat fără adăpost mii de oameni într-un sat de coastă din statul Sabah, din Malaysia, au declarat autoritățile locale, citate de The Guardian.

Incendiul a izbucnit duminică dimineața devreme într-un „sat pe apă” din districtul Sandakan, în nord-estul statului Sabah, unde unii dintre cei mai săraci locuitori ai Malaysiei, inclusiv comunități indigene și apatride, trăiesc în case de lemn pe piloți, înghesuite una lângă alta.

Șeful poliției din Sandakan, George Abd Rakman, a fost citat de cotidianul local în limba engleză The Star, spunând că „incidentul de proporții foarte mari și sfâșietor” a afectat 9.007 de locuitori.

Departamentul de pompieri și salvare din Sabah a declarat că a mobilizat 37 de membri ai personalului din două stații pentru a stinge incendiul.

„Focul a afectat aproximativ 1.000 de locuințe plutitoare temporare, cu o suprafață totală de 10 acri, care au ars în proporție de 100%”, a precizat departamentul într-un comunicat.

Căile de acces înguste au împiedicat autospecialele de pompieri să ajungă la fața locului, a precizat acesta.

„Marea joasă a îngreunat, de asemenea, accesul pompierilor la o sursă de apă deschisă”, se arată în comunicatul departamentului, în timp ce vântul puternic a alimentat și el flăcările.

Nu s-au înregistrat victime, se precizează în comunicat, adăugându-se că „nu mai există niciun pericol”.

Prim-ministrul Malaysiei, Anwar Ibrahim, a declarat că guvernul federal colaborează cu autoritățile din Sabah pentru a oferi asistență și cazare temporară persoanelor afectate cât mai curând posibil.

„Prioritatea în acest moment este siguranța victimelor și acordarea de asistență imediată la fața locului”, a afirmat Anwar într-o postare pe Facebook.

