Live TV

Video Tragedie la un raliu, în Australia. 13 răniți după ce o mașină a intrat în mulțime

Data actualizării: Data publicării:
raliu

Treisprezece persoane au fost rănite, două fiind în stare gravă, după ce o maşină a intrat într-o mulţime în timpul unui demolition derby în sud-estul Australiei, a anunţat poliţia, citată de BBC. Maşina participa la o cursă în oraşul Walcha sâmbătă seara când a trecut prin gard şi a lovit tribuna, a declarat poliţia din New South Wales într-un comunicat. Cursa, parte a raliului anual Walcha Motorcycle Rally, era un demolition derby - un tip de sport cu motor în care şoferii îşi lovesc reciproc vehiculele.

Brendan Moylan, membru al parlamentului pentru Northern Tablelands, regiunea în care se află Walcha, a declarat duminică pe reţelele de socializare că nouă persoane rămân internate în spital şi că „toate sunt în recuperare”.

Anterior, poliţia a estimat numărul răniţilor la nouă. Aceştia au declarat că vârsta martorilor răniţi variază între 20 şi 75 de ani, iar persoana grav rănită este un bărbat în vârstă de 54 de ani. Au mai spus că ancheta este în curs de desfăşurare.

Atenție! Imagini cu puternic impact emoțional!

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Poliţia a declarat că a fost informată că şoferul maşinii, în vârstă de 27 de ani, a fost implicat într-o coliziune pe pistă chiar înainte de a intra în gard.

Într-o declaraţie publicată pe pagina de Facebook a Walcha Motorcycle Rally, Consiliul Walcha a declarat că este „şocat şi uimit de nefericitul accident”.

Atenție! Imagini cu puternic impact emoțional!

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Consiliul a declarat că va colabora cu autorităţile pentru a „examina circumstanţele care au dus la accident”. Oricare ar fi comentariile înainte de finalizarea anchetei ar fi „inadecvate”, a declarat acesta.

Într-o postare pe Facebook, Moylan a mulţumit echipelor de intervenţie şi altor martori pentru „acţiunea rapidă şi incredibil de profesionistă la faţa locului”. „Gândurile mele sunt alături de toţi cei afectaţi”, a scris el.

Raliul de motociclete Walcha se descrie ca un „eveniment popular pentru pasionaţii de motociclete”.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian-Berbeceanu01
1
Traian Berbeceanu, fostul şef BCCO Alba, a obţinut în instanţă daune morale de 200.000 de...
Freezing weather in Yakutia, Russia
2
Înapoi la practicile din Era Sovietică: Rusia intenționează să mute populația din Ucraina...
pompa benzina
3
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
campul magnetic al pamantului
4
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
copil cu perfuzie in mana, la spital
5
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
”Sunt aceiași”. Kosovarii nu s-au putut abține, după ce au văzut scandalul de proporții de la Bosnia - România
Digi Sport
”Sunt aceiași”. Kosovarii nu s-au putut abține, după ce au văzut scandalul de proporții de la Bosnia - România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Hot war continues around Bakhmut
Un război tot mai costisitor: Rusia rămâne fără bani pentru a...
femeie concediata
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis...
Pensionari. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
De ce țările europene n-au de ales și trebuie să crească vârsta de...
Grigori Perelman, matematician rus
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de...
Ultimele știri
Emoții pentru viitorii medici: peste 10.000 de candidați susțin astăzi examenul de rezidențiat. Mesajul ministrului Sănătății
Avertizare ANM: Cod galben de ceață în 26 de județe. Care sunt zonele afectate
Ce este Sindromul Kallmann, tulburarea de dezvoltare a organelor sexuale, despre care studii recente spun că suferea Adolf Hitler
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Sediul Parlamentului Australiei.
Înalta Curte din Australia blochează construirea unei noi ambasade a Rusiei la Canberra, aproape de sediul Parlamentului
hacker cu multe calculatoare
Australia acuză China de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice a țării
albina australia
O nouă specie de albină a fost descoperită în Australia: are coarne și a fost numită Lucifer
baterie externa-foc- Melbourne
Momente de panică pe aeroportul din Melbourne: o baterie externă a luat foc, iar un bărbat a fost rănit
empire family
O familie de influenceri cu milioane de fani se mută în Marea Britanie pentru a evita interdicțiile pe rețele sociale
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele în conjuncție cu Jupiter aduce eliberare totală pe 16 noiembrie. Care sunt zodiile care își găsesc...
Cancan
Pavel Bartoș a promovat clinica în care a murit Sara! Ce spune acum, după ce micuța a fost înmormântată
Fanatik.ro
Anunț bombă! Mircea Lucescu a luat decizia privind viitorul său după Bosnia – România 3-1. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Adevărul despre Michael Schumacher. Care e starea de sănătate reală a acestuia la mai bine de 10 ani de la...
Adevărul
Surpriza care-i aștepta acasă pe copiii morți în vacanță la Istanbul, după o masă de street-food. Patru...
Playtech
Cum să usuci rufele mai repede în casă: metoda naturală care funcționează fără căldură
Digi FM
Richard Gere, după ce s-a mutat în Spania de dragul soției: "Ea e foarte fericită acolo, așa că e cel mai...
Digi Sport
Selecționerul Bosniei a aflat ce a spus Mircea Lucescu și l-a descris în două cuvinte pe român
Pro FM
Meghan Trainor s-a săturat de criticile celorlalți, după ce a slăbit 27 kg: "Arăt incredibil și mă simt...
Film Now
Kevin Costner, despre cum va arăta perioada de sărbători după divorțul de Christine Baumgartner: „Mă...
Adevarul
Eficiența panourilor fotovoltaice iarna. Ce să faci ca să optimizezi producția în sezonul rece
Newsweek
Pensionar cu grupe obligă Casa de Pensii să îi crească cu 50% punctajele la pensie. Câți ani și unde a muncit
Digi FM
Nidia, fiica lui Horia Moculescu, a dezvăluit cum a aflat de moartea tatălui ei: „Este inuman!” Tânăra de 25...
Digi World
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Olivia Colman recunoaște că se teme să filmeze scene intime în peliculele în care joacă pentru că are...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA