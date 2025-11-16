Treisprezece persoane au fost rănite, două fiind în stare gravă, după ce o maşină a intrat într-o mulţime în timpul unui demolition derby în sud-estul Australiei, a anunţat poliţia, citată de BBC. Maşina participa la o cursă în oraşul Walcha sâmbătă seara când a trecut prin gard şi a lovit tribuna, a declarat poliţia din New South Wales într-un comunicat. Cursa, parte a raliului anual Walcha Motorcycle Rally, era un demolition derby - un tip de sport cu motor în care şoferii îşi lovesc reciproc vehiculele.



Brendan Moylan, membru al parlamentului pentru Northern Tablelands, regiunea în care se află Walcha, a declarat duminică pe reţelele de socializare că nouă persoane rămân internate în spital şi că „toate sunt în recuperare”.

Anterior, poliţia a estimat numărul răniţilor la nouă. Aceştia au declarat că vârsta martorilor răniţi variază între 20 şi 75 de ani, iar persoana grav rănită este un bărbat în vârstă de 54 de ani. Au mai spus că ancheta este în curs de desfăşurare.

Poliţia a declarat că a fost informată că şoferul maşinii, în vârstă de 27 de ani, a fost implicat într-o coliziune pe pistă chiar înainte de a intra în gard.



Într-o declaraţie publicată pe pagina de Facebook a Walcha Motorcycle Rally, Consiliul Walcha a declarat că este „şocat şi uimit de nefericitul accident”.

Consiliul a declarat că va colabora cu autorităţile pentru a „examina circumstanţele care au dus la accident”. Oricare ar fi comentariile înainte de finalizarea anchetei ar fi „inadecvate”, a declarat acesta.



Într-o postare pe Facebook, Moylan a mulţumit echipelor de intervenţie şi altor martori pentru „acţiunea rapidă şi incredibil de profesionistă la faţa locului”. „Gândurile mele sunt alături de toţi cei afectaţi”, a scris el.

Raliul de motociclete Walcha se descrie ca un „eveniment popular pentru pasionaţii de motociclete”.

Editor : C.A.