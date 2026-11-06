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Transport de cipuri Nvidia de 11,4 milioane de dolari, dispărut fără urmă în California. Poliția investighează un furt

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Foto: Profimedia
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Un transport de cipuri Nvidia în valoare de 11,4 milioane de dolari a fost furat în California, după ce a plecat din Oakland cu destinația Texas. Marfa, formată din șase paleți, a dispărut în comitatul San Bernardino, iar poliția a confirmat că investighează cazul. Nu este primul furt de acest fel care vizează compania americană.

Marfa a dispărut după ce a părăsit oraşul Oakland într-un transport care avea ca destinaţie statul Texas, în partea de sud a SUA, scrie Agerpres. Şase paleţi de cipuri au fost încărcate la Oakland într-un vehicul, a cărui urmă a fost apoi pierdută în comitatul San Bernardino, în sudul Californiei.

Furtul a avut loc la sfârşitul lunii august, a fost semnalat în septembrie poliţiei, care a confirmat acum public desfăşurarea unei investigaţii, în urma relatării unei mass-media regionale, Bay Area News Group.

Acest furt survine după o serie de infracţiuni de acelaşi fel împotriva companiei Nvidia, care-şi are sediul central în Santa Clara, în inima Silicon Valley, unde sunt toate marile companii americane din sectorul tehnologiei informaţiei.

Unul dintre aceste furturi a avut loc anul trecut, când a fost sustras un transport Nvidia evaluat la 7,5 milioane de dolari şi care nici până astăzi nu a fost recuperat.

Editor : M.I.

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