Fanii lui Harry Potter au determinat mutarea traseului unui nou cablu electric în valoare de câteva milioane de lire sterline, care urma să lege Marea Britanie de Irlanda, după ce s-au plâns că acesta ar profana „mormântul” lui Dobby, un elf fictiv, scrie The Guardian.

Personajul a fost înmormântat pe plaja Freshwater West din Pembrokeshire, Ţara Galilor, în filmul „Harry Potter şi Talismanele Morţii”.

Fanii seriei despre vrăjitorie vin să lase pietre pe care scrie „Aici zace Dobby”, în ciuda faptului că proprietarul terenului, National Trust, le-a cerut să nu o facă, deoarece plaja este o zonă sensibilă din punct de vedere ecologic.

Dobby a fost înmormântat pe plaja Freshwater West din Pembrokeshire, Ţara Galilor, în filmul „Harry Potter şi Talismanele Morţii”. Foto: Profimedia Images

Interconectorul Greenlink, în valoare de 430 de milioane de lire sterline, care leagă reţeaua naţională de Irlanda, urma iniţial să treacă prin zona „mormântului”, a declarat managerul de proiect Simon Ludlam în cadrul podcastului „Energy Revolution”.

Fanii au aflat de aceste planuri după ce Ludlam a indicat, în cadrul unui interviu acordat BBC, locul în care cablul de 125 de mile (200 km) către Wexford urma să fie îngropat la Freshwater West. „Am filmat scena, am terminat, m-am întors la Londra, iar ei au difuzat-o câteva săptămâni mai târziu. Şi am primit sute de telefoane, adică, sute de telefoane”.

Ludlam a spus că nu ştia cine era Dobby şi a fost derutat de apelurile primite de companie, menţionând că un coleg i-a spus: „Se pare că vom trece chiar prin mormântul lui Dobby”.

„Am spus: «Dobby, cine e Dobby? Nu-l cunosc pe Dobby.» Am spus: «E un personaj fictiv dintr-o carte fictivă, totul e ficţiune, despre ce tot vorbeşti?»”.

„Nu, e foarte, foarte serios”, i-a răspuns colegul.

Compania a angajat apoi proiectanţi pentru a găsi un nou traseu care să ocolească presupusul mormânt. „Mulţi oameni au fost foarte mulţumiţi de asta, iar proiectul merge acum mai departe, iar Dobby e fericit”.

În final, a spus el, „am trecut destul de aproape de nişte vestigii reale din Epoca Bronzului, dar am ocolit mormântul lui Dobby”.

Vestigiile din Epoca Bronzului includ urne asociate cu înmormântări umane.

Editor : A.C.