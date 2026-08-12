Live TV

Foto Traseul unui cablu submarin de 430 de milioane de lire sterline a fost mutat pentru a evita „mormântul” lui Dobby din „Harry Potter”

Data actualizării: Data publicării:
dobby harry potter
Fanii Harry Potter au reușit să protejeze locul simbolic unde a fost filmată scena finală a lui Dobby, influențând un proiect major de infrastructură. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Fanii lui Harry Potter au determinat mutarea traseului unui nou cablu electric în valoare de câteva milioane de lire sterline, care urma să lege Marea Britanie de Irlanda, după ce s-au plâns că acesta ar profana „mormântul” lui Dobby, un elf fictiv, scrie The Guardian

Personajul a fost înmormântat pe plaja Freshwater West din Pembrokeshire, Ţara Galilor, în filmul „Harry Potter şi Talismanele Morţii”. 

Fanii seriei despre vrăjitorie vin să lase pietre pe care scrie „Aici zace Dobby”, în ciuda faptului că proprietarul terenului, National Trust, le-a cerut să nu o facă, deoarece plaja este o zonă sensibilă din punct de vedere ecologic.

mormantul lui dobby plaja Freshwater West Pembrokeshire tara galilor
Dobby a fost înmormântat pe plaja Freshwater West din Pembrokeshire, Ţara Galilor, în filmul „Harry Potter şi Talismanele Morţii”.  Foto: Profimedia Images

Interconectorul Greenlink, în valoare de 430 de milioane de lire sterline, care leagă reţeaua naţională de Irlanda, urma iniţial să treacă prin zona „mormântului”, a declarat managerul de proiect Simon Ludlam în cadrul podcastului „Energy Revolution”. 

Fanii au aflat de aceste planuri după ce Ludlam a indicat, în cadrul unui interviu acordat BBC, locul în care cablul de 125 de mile (200 km) către Wexford urma să fie îngropat la Freshwater West. „Am filmat scena, am terminat, m-am întors la Londra, iar ei au difuzat-o câteva săptămâni mai târziu. Şi am primit sute de telefoane, adică, sute de telefoane”. 

Ludlam a spus că nu ştia cine era Dobby şi a fost derutat de apelurile primite de companie, menţionând că un coleg i-a spus: „Se pare că vom trece chiar prin mormântul lui Dobby”. 

„Am spus: «Dobby, cine e Dobby? Nu-l cunosc pe Dobby.» Am spus: «E un personaj fictiv dintr-o carte fictivă, totul e ficţiune, despre ce tot vorbeşti?»”. 

„Nu, e foarte, foarte serios”, i-a răspuns colegul. 

Compania a angajat apoi proiectanţi pentru a găsi un nou traseu care să ocolească presupusul mormânt. „Mulţi oameni au fost foarte mulţumiţi de asta, iar proiectul merge acum mai departe, iar Dobby e fericit”. 

În final, a spus el, „am trecut destul de aproape de nişte vestigii reale din Epoca Bronzului, dar am ocolit mormântul lui Dobby”. 

Vestigiile din Epoca Bronzului includ urne asociate cu înmormântări umane. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare 2026 are loc astăzi: La ce oră începe fenomenul în România și din ce...
dejeanul
2
„Să le ia organismul din ei”. Cum explică mama unuia dintre tinerii care au atacat...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
3
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
4
Iranul, despre acordul de apărare dintre Arabia Saudită, Turcia şi Pakistan: „Știu că nu...
seismograf cutremur
5
Cutremur în România, marți seară. Mesaj către populație de la ISU București
Noul partener al Simonei Halep a dat lovitura
Digi Sport
Noul partener al Simonei Halep a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Drapelul marii Britanii si Big Ben.
Românii, printre cei mai nedoriți imigranți în Marea Britanie. Câți au obținut statut de rezidență
Dronă navală K3 Scout
Marina Britanică în alertă: Componente de fabricație chineză aflate pe dronele navale au transmis informații către Beijing
ilustrație cu un atac al unei drone / dronă Ghost Bat și avion de vânătoare F-47
De la „Top Gun” la Ghost Bat: Cum arată noua generație de aeronave de luptă și ce rol va avea pilotul în războiul aerian al viitorului
poster de recrutare din vremea Revoluției Ruse / recruți în armata rusă
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident în armata Rusiei
U.S President Donald Trump Salute To America Celebration
SUA, acuzate că încearcă să „exporte” MAGA în Marea Britanie. Granturi pentru „educație publică” stârnesc controverse
Recomandările redacţiei
Un bec aprins.
România, prinsă în capcana energiei scumpe. Otilia Nuțu: „Băieții...
accident bv 1
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov...
lipaev
„O punere în scenă”. Trimișii lui Putin la București acuză MAE român...
CALARASI - ILUSTRATIE - DUNARE - BARJE - CANALUL BALA - 6 AUG 2026
Dunărea a scăzut la 182 de centimetri. Ce se întâmplă joi cu...
Ultimele știri
Apă cu concentraţii ridicate de mangan în Piteşti şi localităţi din jur. Lacul Budeasa, sursa de alimentare, are un nivel mult scăzut
Trimișii lui Putin la București mint ca o gazetă rusească. Dovezile că dronele doborâte în România erau trimise de Moscova
Doi părinți din Dâmbovița, arestați după ce au lovit-o pe învățătoarea copilului. De la ce ar fi pornit conflictul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag fericirea, reușitele și norocul în dragoste până pe 10 septembrie
Cancan
Cutremur în România, marți seara! Avertismentul ISU: 'Păstrați-vă calmul, pot urma replici!'
Fanatik.ro
Ce-i lipsește lui Baiaram pentru un transfer de top? Pușcaș și Adi Ilie nu l-au menajat deloc pe starul...
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
Cât îl costă pe Gigi Becali transferul lui Arnold Garita la FCSB. „Super-preț”. Exclusiv
Adevărul
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant”
Playtech
Care sunt pașii într-o criză energetică. Când se ajunge la limitarea consumului și cine este deconectat...
Digi FM
Cristiano Ronaldo s-a căsătorit cu Georgina Rodríguez! Primele imagini de la „nunta anului”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac, de neoprit: demolează vila fiului său, Alexandru Țiriac
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a renunțat Bo Derek la actorie, deși era în culmea succesului: „Nu mi-am dorit niciodată să fiu actriță”
Adevarul
Tragedie cumplită în Dâmbovița: 5 morți după ce un tânăr fără permis a pătruns pe contrasens. Un bebeluș a...
Newsweek
Când poți ieși la pensie fără penalizare? Care perioade sunt considerate contributive la pensie?
Digi FM
Refugiul ales de Alina Pușcău după ce cancerul s-a extins: „Nu pot să vorbesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
Tragedia din spatele unui film celebru. Cum a fost abuzată Judy Garland în timpul filmarilor la “Vrăjitorul...
UTV
Alina Eremia a dezvăluit secretul căsniciei cu Edi Barbu. „Ne prostim împreună și redevenim copii”