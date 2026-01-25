Arash, student la arte, se întorcea acasă pe străzile din Teheran când o împușcătură i-a curmat viața. Nu strigase lozinci, nu se alăturase protestatarilor și nu ridicase pumnul. Un prieten, vorbind la telefon din capitala iraniană, a descris momentul pentru jurnaliștii Reuters: Arash a căzut instantaneu, fără suflare, pe trotuar. Avea 22 de ani. Moartea tânărului, survenită pe 8 ianuarie, este un exemplu a ceea ce martorii spun că a fost o realitate a ultimelor proteste antiguvernamentale din țară – trecători neimplicați în tulburări, prinși rafalele de focuri de armă sau uciși în timp ce încercau să fugă din haosul creat.

Prietenul, care a vorbit sub condiția anonimatului din motive de siguranță, a spus că s-au oprit pe trotuar pentru a urmări o manifestație în apropierea pieței Vanak, când forțele de securitate în uniforme negre au sosit și au început să tragă la întâmplare în direcția demonstranților.

Reuters nu a putut verifica în mod independent această relatare sau alte relatări similare ale martorilor cu privire la decesele survenite în timpul represiunii statului iranian împotriva tulburărilor și nu a putut determina câți dintre miile de persoane ucise erau trecători sau persoane care se aflau pur și simplu în apropierea protestelor, în momentul în care au fost împușcate.

Însă relatările familiilor și ale martorilor sugerează că forța nediscriminatorie utilizată de forțele de securitate pentru a înăbuși tulburările a ucis mulți civili care nu participau la acestea, lăsând rudele să caute răspunsuri în spitale, morgi și centre de detenție.

Forță letală ilegală utilizată în Iran, raportează Amnesty

Oficialii din Iran nu au putut fi contactați pentru a comenta despre decesele, anunță Reuters, deoarece autoritățile au început să blocheze liniile telefonice și conexiunile la Internet, începând cu 8 ianuarie, când protestele s-au răspândit la nivel național. Din 13 ianuarie, iranienii au putut efectua apeluri telefonice internaționale, în timp ce apelurile către țară rămân blocate.

Nu a existat niciun răspuns imediat la solicitările de comentarii trimise misiunilor iraniene ale ONU la Geneva și New York, anunță, de asemenea, Reuters.

Autoritățile au dat vina pentru tulburări și morți pe „teroriști și revoltați” susținuți de oponenți exilați și adversari străini, Statele Unite și Israel.

Televiziunea de stat a difuzat imagini cu clădiri ale poliției și ale guvernului incendiate, moschei și bănci distruse, despre care a afirmat că au fost atacate de „teroriști și revoltați”.

Atenție! Imagini cu un puternic impact emoțional!

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Grupul pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a declarat că a verificat până în prezent 4.519 decese legate de tulburări, inclusiv 4.251 de protestatari, 197 de membri ai forțelor de securitate, 35 de persoane cu vârsta sub 18 ani și 38 de trecători care, potrivit grupului, nu erau nici protestatari, nici membri ai forțelor de securitate.

HRANA are în curs de verificare încă 9.049 de decese. Un oficial iranian a declarat pentru Reuters că numărul confirmat al morților până duminică era de peste 5.000, inclusiv 500 de membri ai forțelor de securitate.

Protestele au început pe 28 decembrie ca demonstrații modeste în Marele Bazar din Teheran, din cauza dificultăților economice, și s-au răspândit rapid în toată țara.

Martorii povestesc despre focuri de armă trase la întâmplare

În câteva zile, mulțimile din orașe și localități cereau sfârșitul dominației clericale, iar televiziunea de stat a difuzat imagini cu ceea ce a numit „revoluționari” care ardeau imagini ale liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei.

Amnesty International a declarat într-un raport că a documentat prezența forțelor de securitate pe străzi, pe acoperișuri – inclusiv ale clădirilor rezidențiale, moscheilor și secțiilor de poliție – care trăgeau în mod repetat cu puști și carabine încărcate cu alice metalice, țintind persoane neînarmate.

Raportul menționează că dovezile indică o escaladare coordonată la nivel național a utilizării ilegale a forței letale de către forțele de securitate împotriva protestatarilor și trecătorilor, în mare parte pașnici, începând cu seara zilei de 8 ianuarie.

Tulburările au reprezentat una dintre cele mai grave amenințări la adresa autorităților clericale iraniane din ultimii ani, președintele american Donald Trump amenințând în repetate rânduri că va interveni dacă protestatarii vor continua să fie uciși pe străzi sau executați. Justiția iraniană a indicat că execuția celor reținuți în timpul protestelor ar putea avea loc.

Citește și:

Trump caută o soluție „decisivă” pentru Iran: „Dacă mi se întâmplă ceva, îi vom șterge de pe fața pământului”

Numeroase relatări din interiorul Iranului, inclusiv de la persoane care au părăsit între timp țara, au afirmat că forțele de securitate au tras cu muniție reală la întâmplare, transformând străzile – în special în zilele de 8 și 9 ianuarie – în ceea ce martorii au comparat cu zone de război.

Printre victime s-a numărat Fariba, o fată de 16 ani descrisă de mama sa, Manijeh, ca fiind curioasă și plină de viață.

Într-o noapte, când a mers cu mama ei într-o piață din apropiere doar pentru a observa, forțele de securitate pe motociclete au atacat protestatarii.

„Mi-au ucis copilul”

Manijeh a apucat-o de mână pe fiica ei și s-a ascuns în spatele unei mașini parcate, în mijlocul focurilor de armă. În panica ce a urmat, a pierdut-o din vedere, astfel că mama și fiica s-au despărțit.

„Am căutat-o pe toate străzile, strigându-i numele”, a povestit Manijeh, plângând la telefon. „Dispăruse.”

În acea noapte, familia a căutat-o în secțiile de poliție și în spitale. Au găsit-o pe Fariba două zile mai târziu într-un sac negru pentru cadavre în Centrul Medical Legal Kahrizak din sudul Teheranului, împușcată în inimă. Oficialii au spus familiei că „teroriștii” o uciseseră.

„Nu”, a spus mama ei. „Am fost acolo în acea noapte. Forțele de securitate au deschis focul asupra oamenilor. Mi-au ucis copilul.”

Videoclipurile de pe rețelele sociale arătau imagini cu familii care își căutau rudele printre sute de saci pentru cadavre în morgi și în Centrul Kahrizak.

Un medic care a părăsit Iranul pe 14 ianuarie a declarat că spitalele erau copleșite de victime ale împușcăturilor. În Karaj, la vest de Teheran, un locuitor a descris cum forțele de securitate au folosit puști automate împotriva protestatarilor și a trecătorilor pe 8 ianuarie.

Relatări similare au apărut din orașul Kermanshah, din vestul țării, unde Garda Revoluționară a folosit vehicule blindate și tancuri pentru a reprima demonstrațiile.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În Isfahan, fratele unui bărbat de 43 de ani a povestit că a ținut în brațe corpul însângerat al fratelui său după ce forțele de securitate l-au împușcat.

„Singura lui faptă a fost să adăpostească protestatarii adolescenți care fugeau în magazinul său”, a spus Masoud, 38 de ani, la telefon.

Într-un alt caz, familia lui Nastaran, o profesoară de școală primară în vârstă de 28 de ani din Teheran, a petrecut zile întregi căutând-o după ce aceasta a vizitat un văr pe 9 ianuarie și nu s-a mai întors.

Au găsit cadavrul ei într-un depozit din apropierea Teheranului: fusese împușcată de forțele de securitate, a spus tatăl lui Nastaran.

Autoritățile au permis recuperarea cadavrului numai cu condiția înmormântării în orașul natal al familiei, din centrul Iranului, și i-au presat să dea vina pe „teroriști” – o afirmație pe care rudele au respins-o, a spus el.

O altă familie din orașul Rasht, din nordul țării, a declarat că forțele de securitate au dat buzna în apartamentul lor după ce au văzut-o pe fiica lor de 33 de ani, Sepideh, urmărind protestele de la fereastră.

„Au spart ușile, înjurând și țipând. Au reținut-o. Nu știm unde se află”, a spus Morteza, fratele ei.

„Cei doi copii mici ai surorii mele plâng după ea; soțul ei a fost avertizat că va fi arestat dacă va continua să o caute.”

Editor : C.A.