Trei frați scoțieni au debarcat sâmbătă în Australia, după ce au stabilit un nou record la vâslitul fără oprire și fără sprijin peste Oceanul Pacific, fiind „încântați” să fie din nou pe uscat.

Ewan, Jamie și Lachlan MacLean au plecat în aprilie cu o barcă din fibră de carbon din Lima, Peru, pentru o călătorie de 14.500 de kilometri, îndurând furtuni violente și boli în timpul celor 139 de zile petrecute pe apă.

„Cea mai rapidă traversare cu propulsie umană a întregului Ocean Pacific, fără oprire și fără sprijin”, au declarat aceștia pe rețelele sociale, după sosirea în Cairns, potrivit Rfi.

„După 139 de zile pe apă, suntem încântați să fim din nou pe uscat alături de prietenii și familia noastră”, au adăugat ei.

Frații, din Edinburgh, au fost întâmpinați cu cântece la cimpoi, în fața familiei și a prietenilor, după această încercare periculoasă, care a atras sprijinul unor celebrități precum Mark Wahlberg și Ewan McGregor.

„Lucrurile s-au înrăutățit spre sfârșit și ne-am gândit serios că s-ar putea să rămânem fără mâncare”, a spus fratele mijlociu, Jamie.

„În ciuda a cât de epuizați eram, a trebuit să trecem la o viteză mai mare și să reușim înainte să se termine proviziile, dar acum putem mânca mâncare adevărată.” O pizza a fost în meniu ca primă masă.

Deși Pacificul de mijloc - de la California până în Hawaii - este foarte vizitat, relativ puțini au încercat să traverseze întregul Pacific, de la America de Sud până în Australia.

Vâslașul solo lituanian Aurimas Mockus a fost nevoit să renunțe la încercarea de traversare din acest an din cauza ciclonului tropical Alfred.

