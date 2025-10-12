Trei oficiali din Qatar au murit într-un accident de mașină lângă Sharm el-Sheikh, în Egipt

Trei angajaţi ai Amiri Diwan, principala organizaţie guvernamentală din Qatar, au murit într-un accident de maşină în apropiere de staţiunea egipteană de la Marea Roşie Sharm el-Sheikh, a anunţat, duminică, într-o postare pe X, ambasada Qatarului în Egipt, citată de Reuters.

Ambasada a afirmat că alţi doi angajaţi au fost răniţi şi primesc tratamentul medical necesar la spitalul din oraş. Aceasta a adăugat că răniţii şi trupurile celor decedaţi vor fi repatriaţi la Doha în cursul zilei de duminică, notează News.ro.

Anterior, două surse din domeniul securităţii au declarat pentru Reuters că o maşină în care se aflau diplomaţi din Qatar s-a răsturnat pe un drum în curbă, la 50 de kilometri de oraş.

Accidentul vine la câteva zile după ce oficiali din Qatar, Turcia şi Egipt au participat, la Sharm el-Sheikh, la negocieri indirecte care au dus la acordul dintre Israel şi Hamas privind prima fază a planului preşedintelui SUA, Donald Trump, de a pune capăt războiului din Gaza.

Oraşul din Egipt urmează să găzduiască, luni, un summit global care are ca scop definitivarea acordului.

